ЖЧ-2026 олдидан жиддий синов: Хорватия ўз уйида Белгияга мағлуб бўлди

·62·Спорт
ЖЧ-2026 олдидан жиддий синов: Хорватия ўз уйида Белгияга мағлуб бўлди

Шимолий Америка яшил майдонларида старт оладиган Жаҳон чемпионати олдидан терма жамоалар сўнгги тайёргарлик босқичини ўтказишмоқда. Мана шундай қизғин паллада Европанинг икки гранд жамоаси — Хорватия ва Белгия терма жамоалари Хорватиянинг Риека шаҳрида ўзаро куч синашишди. Муросасиз ва шиддатли кечган ўртоқлик учрашувида меҳмонлар — белгияликлар 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритишди.

Гарчи ўйин дўстона мақомда ўтган бўлса-да, майдонда ҳақиқий ЖЧ ҳавоси сезилиб турди. Ҳар икки жамоа мураббийлари бўлажак мундиал олдидан ўз тактик схемаларини ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини яна бир бор кўздан кечириб олишди.

Тилеманс ва Лукакудан голлар шоуси

Учрашув кутилганидек меҳмонларнинг фаоллиги остида бошланди. Вазиятларни голга айлантиришда аниқроқ ҳаракат қилган белгияликлар баҳснинг 38-дақиқасида ҳисобни очишга муваффақ бўлишди. Жамоа сардори Юри Тилеманс хорватлар дарвозасини аниқ нишонга олиб, ўз терма жамоасини олдинга олиб чиқди.

Учрашувнинг иккинчи бўлимида хорватлар мувозанатни тиклаш учун қанчалик ҳаракат қилишмасин, Белгия мудофааси ишончли ўйнади. Ўйин тугаши арафасида эса майдонга захирадан қўшилган тажрибали ва баҳайбат ҳужумчи Ромелу Лукаку ўзининг бор маҳоратини намойиш этди. У учрашувнинг асосий вақтига қўшиб берилган 90+6-дақиқада хорватлар дарвозабонини ожиз қолдириб, меҳмонларнинг якуний зафарини таъминлади.

Белгияда янги юлдуз дебюти ва бўлажак баҳслар

Белгия терма жамоаси бош мураббийи Руди Гарсия ушбу баҳсда янги номларни синаб кўришга ҳам улгурди. Франциянинг «Лиль» клуби шарафини ҳимоя қилувчи иқтидорли форвард Матиас Фернандес-Пардо ушбу учрашувда миллий терма жамоа либосида илк бор майдонга тушди. Қизиғи шундаки, бу ёш иқтидор эгаси терма жамоада ҳали бирорта ҳам расмий ўйин ўтказмасдан туриб ЖЧ-2026 якуний қайдномасидан жой олишга улгурган эди.

Навбатдаги синовлар: ЖЧ-2026 расмий стартидан аввал ҳар икки терма жамоа мухлисларини яна биттадан назорат ўйини кутмоқда. Жумладан, Белгия терма жамоаси 6 июнь куни Африка вакили Тунисга қарши майдонга тушса, Хорватия 7 июнь куни Словения билан куч синашади.

Ўртоқлик учрашуви сарҳисоби: Хорватия – Белгия 0:2 Голлар: Тилеманс 38, Лукаку 90+6.

Бўлажак Жаҳон чемпионатида ҳар икки Европа грандига чиройли ўйинлар ва мухлисларга қувонч улашишда давом этишларини тилаб қоламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди