Рикарду: Криштиано Роналдо ҳамон гол уриш машинаси бўлиб қолмоқда

·143·Спорт
Рикарду: Криштиано Роналдо ҳамон гол уриш машинаси бўлиб қолмоқда

Португалия терма жамоасининг собиқ дарвозабони ва ҳозирги мураббийи Рикарду афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, 41 ёшли юлдуз ўзининг энг юқори тезлигини бироз йўқотган бўлса-да, унинг хавфлилик даражаси ва гол сезиш қобилияти ҳамон юқори даражада қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рикарду Криштиано Роналдо билан 2006-йилги Жаҳон чемпионатида бирга тўп сурган ва бугунги кунда терма жамоада дарвозабонлар мураббийи сифатида фаолият юритмоқда. У ҳужумчининг ёшликдаги қанот вингеридан марказий ҳужумчига айланганини алоҳида таъкидлади. "Тезлик аввалгидек 200 км/соат бўлмаслиги мумкин, балки ҳозир 195 км/соатдир", — дея ҳазиллашди мураббий.

Собиқ дарвозабоннинг таъкидлашича, беш карра "Олтин тўп" соҳибининг иштиёқи ва меҳнатсеварлиги йигирма йил олдинги даражада сақланиб қолган. Унинг жисмоний, техник ва руҳий ҳолати ҳамон Криштиано Роналдо жамоа учун энг катта хавф манбаи бўлиб қолишини таъминламоқда. Рикарду уни "такрорланмас шахс" деб атади.

Ҳозирда мураббийлар штабида ишлаётган Рикарду собиқ жамоадоши билан муносабатлари самимий эканини айтди. Унинг сўзларига кўра, Криштиано Роналдо машғулотлар, дам олиш ва овқатланиш масалаларида бошқалардан кўра кўпроқ талабчанлик кўрсатади. Бу эса унинг юқори савияда узоқ вақт қолишига ёрдам бермоқда.

Португалия терма жамоаси Роберто Мартинез бошчилигида навбатдаги йирик турнирларга тайёргарлик кўрмоқда. Криштиано Роналдо ҳамон ўзининг асосий орзуси — Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш йўлида ҳаракат қилмоқда. Жамоа гуруҳ босқичида Конго ДР, Ўзбекистон ва Колумбия каби рақибларга қарши майдонга тушиши кутилмоқда.

Криштиано РоналдоПортугалияФутболЖаҳон ЧемпионатиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди