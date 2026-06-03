Рикарду: Криштиано Роналдо ҳамон гол уриш машинаси бўлиб қолмоқда
Португалия терма жамоасининг собиқ дарвозабони ва ҳозирги мураббийи Рикарду афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, 41 ёшли юлдуз ўзининг энг юқори тезлигини бироз йўқотган бўлса-да, унинг хавфлилик даражаси ва гол сезиш қобилияти ҳамон юқори даражада қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рикарду Криштиано Роналдо билан 2006-йилги Жаҳон чемпионатида бирга тўп сурган ва бугунги кунда терма жамоада дарвозабонлар мураббийи сифатида фаолият юритмоқда. У ҳужумчининг ёшликдаги қанот вингеридан марказий ҳужумчига айланганини алоҳида таъкидлади. "Тезлик аввалгидек 200 км/соат бўлмаслиги мумкин, балки ҳозир 195 км/соатдир", — дея ҳазиллашди мураббий.
Собиқ дарвозабоннинг таъкидлашича, беш карра "Олтин тўп" соҳибининг иштиёқи ва меҳнатсеварлиги йигирма йил олдинги даражада сақланиб қолган. Унинг жисмоний, техник ва руҳий ҳолати ҳамон Криштиано Роналдо жамоа учун энг катта хавф манбаи бўлиб қолишини таъминламоқда. Рикарду уни "такрорланмас шахс" деб атади.
Ҳозирда мураббийлар штабида ишлаётган Рикарду собиқ жамоадоши билан муносабатлари самимий эканини айтди. Унинг сўзларига кўра, Криштиано Роналдо машғулотлар, дам олиш ва овқатланиш масалаларида бошқалардан кўра кўпроқ талабчанлик кўрсатади. Бу эса унинг юқори савияда узоқ вақт қолишига ёрдам бермоқда.
Португалия терма жамоаси Роберто Мартинез бошчилигида навбатдаги йирик турнирларга тайёргарлик кўрмоқда. Криштиано Роналдо ҳамон ўзининг асосий орзуси — Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш йўлида ҳаракат қилмоқда. Жамоа гуруҳ босқичида Конго ДР, Ўзбекистон ва Колумбия каби рақибларга қарши майдонга тушиши кутилмоқда.
…