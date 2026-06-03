Фабрицио Романо «Реал»нинг янги трансферлари ҳақида инсайд берди
Ёзги трансфер ойнаси очилиши билан жаҳон футболида катта юришлар бошланиб кетди. Европанинг энг нуфузли инсайдери ва трансфер бозорининг энг ишончли эксперти ҳисобланган Фабрицио Романо Мадриднинг «Реал» клуби мухлислари учун ҳаяжонли янгиликларни маълум қилди. Унга кўра, «қироллик клуби» бу йилги трансфер бозорида жуда фаол ва агрессив сиёсат олиб боришни режалаштирмоқда ва аллақачон дастлабки йирик келишувларни якунлаб қўйган.
Инсайдернинг таъкидлашича, Мадрид гранди жамоанинг ҳимоя чизиғини тубдан янгилаш ва кучайтиришни мақсад қилган.
Мудофаа чизиғига янги юлдузлар келиши кутилмоқда
«Қаймоқранглилар» раҳбарияти Италиянинг «Интер» клуби ҳамда Нидерландия миллий терма жамоасининг ўнг қанот ҳимоячиси Дензел Дюмфрис трансфери бўйича тўлиқ келишувга эришган. Ушбу трансфер Мадрид клуби учун анча манфаатли бўлиши кутиляпти:
Трансфер баҳоси: 20 миллион евро.
Келишув сабаби: Бу маблағ футболчининг Милан клуби билан имзолаган амалдаги шартномасида товон пули (клаусула) сифатида белгилаб қўйилган бўлиб, «Реал» ушбу банддан унумли фойдаланди.
Бундан ташқари, Англиянинг «Ливерпуль» клуби билан амалдаги шартномаси якунига етгач, жамоани тарк этган франциялик баҳайбат марказий ҳимоячи Ибраима Конате ҳам тез орада Мадридга кўчиб ўтиши мумкин. Футболчи эркин агент мақомида бўлгани учун «Реал»га мутлақо бепул тушади.
«Реал»нинг ёзги режалари ва Моуринью эффекти
Фабрицио Романонинг алоҳида қайд этишича, Дюмфрис ва Конате билан боғлиқ ушбу трансферлар «Реал Мадрид»нинг трансфер бозоридаги катта юришларининг бошланиши, холос. Президент Флорентино Перес ушбу ёзги ойнада яна бир қатор шов-шувли битимларни амалга оширишни мўлжаллаб турибди.
Қизиқарли малумот: Аввалроқ Европа спорт матбуотида «Реал Мадрид»нинг собиқ устози, афсонавий ва сержаҳл мураббий Жозе Моуринью яна қайтадан «Сантьяго Бернабеу»га қайтиб, жамоа бошқарувини ўз қўлига олиши мумкинлиги ҳақида хабарлар кенг тарқалган эди. Янги футболчиларнинг келиши ушбу режалар билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин.
Европа футболи ва трансфер бозоридаги энг қайноқ, энг ишончли ва шов-шувли хабарларни Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг! Мақолани дўстларингизга ҳам улашишни унутманг.
…