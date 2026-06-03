Фабрицио Романо «Реал»нинг янги трансферлари ҳақида инсайд берди

·34·Спорт
Фабрицио Романо «Реал»нинг янги трансферлари ҳақида инсайд берди

Ёзги трансфер ойнаси очилиши билан жаҳон футболида катта юришлар бошланиб кетди. Европанинг энг нуфузли инсайдери ва трансфер бозорининг энг ишончли эксперти ҳисобланган Фабрицио Романо Мадриднинг «Реал» клуби мухлислари учун ҳаяжонли янгиликларни маълум қилди. Унга кўра, «қироллик клуби» бу йилги трансфер бозорида жуда фаол ва агрессив сиёсат олиб боришни режалаштирмоқда ва аллақачон дастлабки йирик келишувларни якунлаб қўйган.

Инсайдернинг таъкидлашича, Мадрид гранди жамоанинг ҳимоя чизиғини тубдан янгилаш ва кучайтиришни мақсад қилган.

Мудофаа чизиғига янги юлдузлар келиши кутилмоқда

«Қаймоқранглилар» раҳбарияти Италиянинг «Интер» клуби ҳамда Нидерландия миллий терма жамоасининг ўнг қанот ҳимоячиси Дензел Дюмфрис трансфери бўйича тўлиқ келишувга эришган. Ушбу трансфер Мадрид клуби учун анча манфаатли бўлиши кутиляпти:

  • Трансфер баҳоси: 20 миллион евро.

  • Келишув сабаби: Бу маблағ футболчининг Милан клуби билан имзолаган амалдаги шартномасида товон пули (клаусула) сифатида белгилаб қўйилган бўлиб, «Реал» ушбу банддан унумли фойдаланди.

Бундан ташқари, Англиянинг «Ливерпуль» клуби билан амалдаги шартномаси якунига етгач, жамоани тарк этган франциялик баҳайбат марказий ҳимоячи Ибраима Конате ҳам тез орада Мадридга кўчиб ўтиши мумкин. Футболчи эркин агент мақомида бўлгани учун «Реал»га мутлақо бепул тушади.

«Реал»нинг ёзги режалари ва Моуринью эффекти

Фабрицио Романонинг алоҳида қайд этишича, Дюмфрис ва Конате билан боғлиқ ушбу трансферлар «Реал Мадрид»нинг трансфер бозоридаги катта юришларининг бошланиши, холос. Президент Флорентино Перес ушбу ёзги ойнада яна бир қатор шов-шувли битимларни амалга оширишни мўлжаллаб турибди.

Қизиқарли малумот: Аввалроқ Европа спорт матбуотида «Реал Мадрид»нинг собиқ устози, афсонавий ва сержаҳл мураббий Жозе Моуринью яна қайтадан «Сантьяго Бернабеу»га қайтиб, жамоа бошқарувини ўз қўлига олиши мумкинлиги ҳақида хабарлар кенг тарқалган эди. Янги футболчиларнинг келиши ушбу режалар билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин.

Европа футболи ва трансфер бозоридаги энг қайноқ, энг ишончли ва шов-шувли хабарларни Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг! Мақолани дўстларингизга ҳам улашишни унутманг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди