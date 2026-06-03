Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайди
Мерсисайдда янги давр ва улкан ўзгаришлар шабадаси эсмоқда! Англия футболи ва жаҳон спортининг энг машҳур инсайдери Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифаси орқали "қизиллар" мухлислари учун ҳақиқий шов-шувли хушхабарни эълон қилди. Унга кўра, сўнгги пайтларда ўзининг тактик юришлари билан барчани ҳайратда қолдираётган испаниялик таниқли мутахассис Андони Ираола яқин орада «Ливерпуль» клуби бош мураббийига айланади.
Манбанинг хабарига кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланган бўлиб, янги битим 2028 йилнинг июнь ойига қадар амал қилади.
Ираоланинг ўзига хос шарти ва трансфер режалари
Энг қизиқарли жиҳати шундаки, клуб раҳбарияти билан музокаралар давомида айнан икки йиллик қисқа муддатли шартнома имзолашни Ираоланинг шахсан ўзи талаб қилган. Тажрибали мутахассис ўзининг аввалги жамоаси — «Борнмут» клубидаги муваффақиятли фаолияти давомида ҳам узоқ муддатли эмас, балки мана шундай қисқа ва аниқ вазифаларга йўналтирилган шартномалар остида ишлашни маъқул кўрган.
Гарчи расмий тақдимот маросими ҳали ўтказилмаган бўлса-да, испаниялик гений аллақачон «Ливерпуль» лагерида иш бошлаб юборган:
Ёзги трансферлар: Ираола клубнинг янги мавсум учун белгиланган трансфер стратегиясини тузишда фаол қатнашмоқда.
Таркибни шакллантириш: У жамоанинг ёзги режалари ва янги келадиган футболчилар рўйхатини раҳбарият билан биргаликда кўриб чиқмоқда.
Тез орада «Энфилд Роуд»да катта футбол
Эслатиб ўтиш жоизки, Андони Ираола сўнгги мавсумларда АПЛ вакили «Борнмут» клубида кўрсатган даҳшатли натижалари, ҳужумкор ва жозибадор ўйин услуби орқали бутун Англия футболи жамоатчилигининг эътиборини ва чексиз ҳурматини қозонишга улгурган эди. Эндиликда у ўз маҳоратини гранд клуб сафида синаб кўради.
Мухлислар фикри: Ираоланинг «Ливерпуль» рулига келиши Премьер-лигадаги чемпионлик пойгасини янада шиддатли ва қизиқарли тус олишига хизмат қилиши шубҳасиз. Жамоа мухлислари ушбу тайинловдан жуда мамнун.
Европа футболи, Англия Премьер-лигаси ва трансфер оламидаги энг иссиқ, энг тезкор янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…