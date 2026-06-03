Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайди

·23·Спорт
Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайди

Мерсисайдда янги давр ва улкан ўзгаришлар шабадаси эсмоқда! Англия футболи ва жаҳон спортининг энг машҳур инсайдери Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифаси орқали "қизиллар" мухлислари учун ҳақиқий шов-шувли хушхабарни эълон қилди. Унга кўра, сўнгги пайтларда ўзининг тактик юришлари билан барчани ҳайратда қолдираётган испаниялик таниқли мутахассис Андони Ираола яқин орада «Ливерпуль» клуби бош мураббийига айланади.

Манбанинг хабарига кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланган бўлиб, янги битим 2028 йилнинг июнь ойига қадар амал қилади.

Ираоланинг ўзига хос шарти ва трансфер режалари

Энг қизиқарли жиҳати шундаки, клуб раҳбарияти билан музокаралар давомида айнан икки йиллик қисқа муддатли шартнома имзолашни Ираоланинг шахсан ўзи талаб қилган. Тажрибали мутахассис ўзининг аввалги жамоаси — «Борнмут» клубидаги муваффақиятли фаолияти давомида ҳам узоқ муддатли эмас, балки мана шундай қисқа ва аниқ вазифаларга йўналтирилган шартномалар остида ишлашни маъқул кўрган.

Гарчи расмий тақдимот маросими ҳали ўтказилмаган бўлса-да, испаниялик гений аллақачон «Ливерпуль» лагерида иш бошлаб юборган:

  • Ёзги трансферлар: Ираола клубнинг янги мавсум учун белгиланган трансфер стратегиясини тузишда фаол қатнашмоқда.

  • Таркибни шакллантириш: У жамоанинг ёзги режалари ва янги келадиган футболчилар рўйхатини раҳбарият билан биргаликда кўриб чиқмоқда.

Тез орада «Энфилд Роуд»да катта футбол

Эслатиб ўтиш жоизки, Андони Ираола сўнгги мавсумларда АПЛ вакили «Борнмут» клубида кўрсатган даҳшатли натижалари, ҳужумкор ва жозибадор ўйин услуби орқали бутун Англия футболи жамоатчилигининг эътиборини ва чексиз ҳурматини қозонишга улгурган эди. Эндиликда у ўз маҳоратини гранд клуб сафида синаб кўради.

Мухлислар фикри: Ираоланинг «Ливерпуль» рулига келиши Премьер-лигадаги чемпионлик пойгасини янада шиддатли ва қизиқарли тус олишига хизмат қилиши шубҳасиз. Жамоа мухлислари ушбу тайинловдан жуда мамнун.

Европа футболи, Англия Премьер-лигаси ва трансфер оламидаги энг иссиқ, энг тезкор янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди