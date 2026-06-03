Челси Марк Кукурелла учун нарх белгилади: Реал Мадрид ва Барселона пойгада
Челси жамоаси ёзги трансфер ойнасида ҳимоячи Марк Кукурелла сотувига рухсат беришга тайёр. Лондонликлар испаниялик футболчи учун ўз талабларини эълон қилганидан сўнг, Реал Мадрид, Барселона ва Атлетико Мадрид унинг атрофидаги вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Гарчи Кукурелла Стамфорд Бридге мухлисларининг ёқимтойига айланган бўлса-да, 27 ёшли ҳимоячи фаолиятида янги чорловларни қабул қилишга мойил экани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Атлетико Мадрид ҳозирда футболчи учун асосий даъвогар бўлиб турибди. Диего Симеоне жамоаси ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Кукурелла трансферини устувор вазифа деб билмоқда. Мадридликлар спорт директори Матеу Алеманй орқали алоқаларни бошлаган ва музокараларни тезроқ якунлашни кўзламоқда. Бироқ, клублар ўртасида нарх борасида сезиларли тафовут мавжуд: Атлетико Мадрид 50 миллион евро атрофида таклиф бермоқчи бўлса, Челси камида 70 миллион евро (61 млн фунт) талаб қилмоқда.
Барселона учун Кукурелла трансфери ҳиссий аҳамиятга эга, чунки у Ла Масиа академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. Футболчининг ўзи ҳам собиқ клубидан тушадиган таклифни рад этиш қийинлигини тан олган. Реал Мадрид эса чап қанот ҳимоясини кучайтириш учун уни муносиб номзод сифатида кўрмоқда. Кукурелла жамоанинг Чемпионлар лигаси доирасида Пари Сен-Жермен клубидан учралган мағлубиятидан сўнг, клубнинг фақат ёш футболчиларга таянаётган сиёсатидан бироз норози эканини яширмади.
Челси раҳбарияти футболчи билан амалдаги шартнома муддати ҳали уч йил борлиги сабабли хотиржамликни сақламоқда. Лондонликлар 2022-йилда Брайтондан сотиб олинган ҳимоячи учун сарфланган маблағнинг катта қисмини қайтариб олишни мақсад қилган. Агар белгиланган 70 миллион евролик нарх тўланмаса, клуб уни қўйиб юбормаслик ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади.
…