Челси Марк Кукурелла учун нарх белгилади: Реал Мадрид ва Барселона пойгада

·895·Спорт
Челси Марк Кукурелла учун нарх белгилади: Реал Мадрид ва Барселона пойгада

Челси жамоаси ёзги трансфер ойнасида ҳимоячи Марк Кукурелла сотувига рухсат беришга тайёр. Лондонликлар испаниялик футболчи учун ўз талабларини эълон қилганидан сўнг, Реал Мадрид, Барселона ва Атлетико Мадрид унинг атрофидаги вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Гарчи Кукурелла Стамфорд Бридге мухлисларининг ёқимтойига айланган бўлса-да, 27 ёшли ҳимоячи фаолиятида янги чорловларни қабул қилишга мойил экани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Атлетико Мадрид ҳозирда футболчи учун асосий даъвогар бўлиб турибди. Диего Симеоне жамоаси ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Кукурелла трансферини устувор вазифа деб билмоқда. Мадридликлар спорт директори Матеу Алеманй орқали алоқаларни бошлаган ва музокараларни тезроқ якунлашни кўзламоқда. Бироқ, клублар ўртасида нарх борасида сезиларли тафовут мавжуд: Атлетико Мадрид 50 миллион евро атрофида таклиф бермоқчи бўлса, Челси камида 70 миллион евро (61 млн фунт) талаб қилмоқда.

Барселона учун Кукурелла трансфери ҳиссий аҳамиятга эга, чунки у Ла Масиа академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. Футболчининг ўзи ҳам собиқ клубидан тушадиган таклифни рад этиш қийинлигини тан олган. Реал Мадрид эса чап қанот ҳимоясини кучайтириш учун уни муносиб номзод сифатида кўрмоқда. Кукурелла жамоанинг Чемпионлар лигаси доирасида Пари Сен-Жермен клубидан учралган мағлубиятидан сўнг, клубнинг фақат ёш футболчиларга таянаётган сиёсатидан бироз норози эканини яширмади.

Челси раҳбарияти футболчи билан амалдаги шартнома муддати ҳали уч йил борлиги сабабли хотиржамликни сақламоқда. Лондонликлар 2022-йилда Брайтондан сотиб олинган ҳимоячи учун сарфланган маблағнинг катта қисмини қайтариб олишни мақсад қилган. Агар белгиланган 70 миллион евролик нарх тўланмаса, клуб уни қўйиб юбормаслик ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади.

ЧелсиРеал МадридБарселонаМарк КукуреллаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди