Абдуқодир Ҳусанов АПЛнинг энг қимматлашган футболчилари қаторида...

·106·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов АПЛнинг энг қимматлашган футболчилари қаторида...
Аудио версияси

Ўзбекистонлик футбол ишқибозларини чексиз қувонч ва фахрга тўлдирадиган хушхабарлар оқими тўхтамаяпти. Жаҳон футболи таҳлили ва статистикаси билан шуғулланувчи нуфузли "Transfermarkt" портали Англия Премьер-лигаси (АПЛ) вакилларининг трансфер баҳоларини расман янгилади. Эътиборли жиҳати, мазкур янгиланиш натижасида ортда қолган мавсум давомида трансфер бозоридаги нархи энг баланд суръатларда ўсган 10 нафар иқтидорли ўйинчи рўйхати эълон қилинди.

Биз учун энг қувончлиси, ушбу нуфузли элита ва дунё юлдузлари орасида «Манчестер Сити» клуби ҳамда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мустаҳкам ҳимоячиси, ватандошимиз Абдуқодир Ҳусанов ҳам бор!

Ҳамюртимизнинг трансфер баҳоси 50 миллион еврога етди!

Жорий мавсумда инглиз гранди таркибида ва терма жамоа сафида кўрсатаётган барқарор ҳамда ишончли ўйинлари эвазига Абдуқодир Ҳусановнинг бозор қиймати яна 15 миллион еврога кўтарилди. Шу тариқа, 22 ёшли истеъдодли ҳимоячимизнинг жорий трансфер баҳоси нақ 50 миллион еврога етди. Бу ўзбек футболи тарихидаги мутлақ рекорд кўрсаткич ҳисобланади.

Рўйхатнинг энг юқори поғонасини эса «Борнмут» ҳужумчиси Эли Крупи банд этди. Унинг нархи бирданига 30 миллион еврога қимматлаб, айни дамда 70 миллион еврога баҳоланмоқда.

АПЛда нархи энг кўп ошган ТОП-10 футболчи

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Англия яшил майдонларида ўз қийматини максимал даражада ошириб олган энг харидоргир 10 нафар ёш юлдуз билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Ўрин

Футболчи (Клуби)

Жорий қиймати (млн евро)

Нархнинг ўсиши (млн евро)

1

Эли Крупи («Борнмут»)

70

+30

2

Райян Шерки («Манчестер Сити»)

90

+25

3

Нико O’Райли («Манчестер Сити»)

70

+20

4

Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»)

70

+20

5

Райян («Борнмут»)

60

+20

6

Эллиот Андерсон («Ноттингҳэм Форест»)

75

+15

7

Игор Тиаго («Брентфорд»)

65

+15

8

Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити»)

50

+15

9

Матеуш Фернандеш («Вест Ҳэм»)

50

+15

10

Уилям Осула («Нюкасл»)

28

+13

Фахрли жиҳати: Абдуқодир Ҳусанов нафақат «Манчестер Сити» клубининг, балки бутун Англия Премьер-лигасининг энг истиқболли ва қимматбаҳо ҳимоячиларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Унинг бу муваффақияти олдинда турган футбол бўйича Жаҳон чемпионати баҳслари олдидан терма жамоамиз мухлисларига қўшимча кўтаринки кайфият бағишлаши табиий.

Биз ҳам ўз навбатида Абдуқодир Ҳусановга инглиз майдонларида ва миллий терма жамоамиз сафида зафарли юришларини давом эттиришини тилаб қоламиз. Ўзбек футболининг янги марралари, трансфер бозоридаги энг сўнгги қийматлар ва жаҳон спортига оид энг қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди