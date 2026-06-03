Абдуқодир Ҳусанов АПЛнинг энг қимматлашган футболчилари қаторида...
Ўзбекистонлик футбол ишқибозларини чексиз қувонч ва фахрга тўлдирадиган хушхабарлар оқими тўхтамаяпти. Жаҳон футболи таҳлили ва статистикаси билан шуғулланувчи нуфузли "Transfermarkt" портали Англия Премьер-лигаси (АПЛ) вакилларининг трансфер баҳоларини расман янгилади. Эътиборли жиҳати, мазкур янгиланиш натижасида ортда қолган мавсум давомида трансфер бозоридаги нархи энг баланд суръатларда ўсган 10 нафар иқтидорли ўйинчи рўйхати эълон қилинди.
Биз учун энг қувончлиси, ушбу нуфузли элита ва дунё юлдузлари орасида «Манчестер Сити» клуби ҳамда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мустаҳкам ҳимоячиси, ватандошимиз Абдуқодир Ҳусанов ҳам бор!
Ҳамюртимизнинг трансфер баҳоси 50 миллион еврога етди!
Жорий мавсумда инглиз гранди таркибида ва терма жамоа сафида кўрсатаётган барқарор ҳамда ишончли ўйинлари эвазига Абдуқодир Ҳусановнинг бозор қиймати яна 15 миллион еврога кўтарилди. Шу тариқа, 22 ёшли истеъдодли ҳимоячимизнинг жорий трансфер баҳоси нақ 50 миллион еврога етди. Бу ўзбек футболи тарихидаги мутлақ рекорд кўрсаткич ҳисобланади.
Рўйхатнинг энг юқори поғонасини эса «Борнмут» ҳужумчиси Эли Крупи банд этди. Унинг нархи бирданига 30 миллион еврога қимматлаб, айни дамда 70 миллион еврога баҳоланмоқда.
АПЛда нархи энг кўп ошган ТОП-10 футболчи
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Англия яшил майдонларида ўз қийматини максимал даражада ошириб олган энг харидоргир 10 нафар ёш юлдуз билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Ўрин
Футболчи (Клуби)
Жорий қиймати (млн евро)
Нархнинг ўсиши (млн евро)
1
Эли Крупи («Борнмут»)
70
+30
2
Райян Шерки («Манчестер Сити»)
90
+25
3
Нико O’Райли («Манчестер Сити»)
70
+20
4
Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»)
70
+20
5
Райян («Борнмут»)
60
+20
6
Эллиот Андерсон («Ноттингҳэм Форест»)
75
+15
7
Игор Тиаго («Брентфорд»)
65
+15
8
Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити»)
50
+15
9
Матеуш Фернандеш («Вест Ҳэм»)
50
+15
10
Уилям Осула («Нюкасл»)
28
+13
Фахрли жиҳати: Абдуқодир Ҳусанов нафақат «Манчестер Сити» клубининг, балки бутун Англия Премьер-лигасининг энг истиқболли ва қимматбаҳо ҳимоячиларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Унинг бу муваффақияти олдинда турган футбол бўйича Жаҳон чемпионати баҳслари олдидан терма жамоамиз мухлисларига қўшимча кўтаринки кайфият бағишлаши табиий.
Биз ҳам ўз навбатида Абдуқодир Ҳусановга инглиз майдонларида ва миллий терма жамоамиз сафида зафарли юришларини давом эттиришини тилаб қоламиз. Ўзбек футболининг янги марралари, трансфер бозоридаги энг сўнгги қийматлар ва жаҳон спортига оид энг қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг.
…