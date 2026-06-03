Арсенал трансфер пойгасида Баварияни ортда қолдирмоқда
Лондоннинг Арсенал клуби Франкфуртнинг Айнтрахт жамоаси ҳимоячиси Натаниел Браун учун курашда Бавария клубини ортда қолдириб, асосий даъвогарга айланди. "Канонирлар" ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Бундеслига юлдузи учун сўралаётган катта маблағни тўлашга тайёр эканликларини билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бавария раҳбарияти ва спорт директори Max Эберл узоқ вақтдан бери 22 ёшли чап қанот ҳимоячисига қизиқиш билдираётган эди. Бироқ, Bild нашрининг хабарига кўра, Айнтрахт ўз футболчиси учун камида 65 миллион евро талаб қилмоқда. Мюнхенликлар учун бу нарх ўта юқори ҳисобланади, чунки клуб сўнгги трансфер ойналаридаги харажатлардан сўнг ўз бюджетини эҳтиёткорлик билан бошқаришга мажбур.
Микел Артета жамоаси эса молиявий жиҳатдан анча бақувват кўринмоқда. Арсенал замонавий ва ҳужумкор услубда ўйнайдиган Натаниел Браунни ўз сафига қўшиб олиш орқали чап қанотдаги рақобатни кучайтирмоқчи. The Athletic нашрига кўра, футболчи Лондон клуби кузатаётган асосий номзодлар рўйхатига киритилган.
Натаниел Браун 2025-2026-йилги мавсумда барча мусобақаларда 42 та ўйинда майдонга тушиб, 4 та гол ва 6 та ассист муаллифига айланди. Айнтрахт Бундеслигада саккизинчи ўринни эгаллаб, еврокубоклардан қуруқ қолгани сабабли, футболчининг ўзи ҳам Англия Премер-лигасига кўчиб ўтишга мойиллик билдирмоқда.
Бавария ушбу трансферни амалга ошириши учун аввал таркибдаги Алпҳонсо Давиес ёки Ҳироки Ито каби ҳимоячиларни сотиши талаб этилади. Айнтрахт эса 2024-йилда бор-йўғи 3 миллион еврога сотиб олинган футболчидан улкан фойда кўришни кўзламоқда.
…