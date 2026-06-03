Арсенал трансфер пойгасида Баварияни ортда қолдирмоқда

·163·Спорт
Арсенал трансфер пойгасида Баварияни ортда қолдирмоқда
Аудио версияси

Лондоннинг Арсенал клуби Франкфуртнинг Айнтрахт жамоаси ҳимоячиси Натаниел Браун учун курашда Бавария клубини ортда қолдириб, асосий даъвогарга айланди. "Канонирлар" ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Бундеслига юлдузи учун сўралаётган катта маблағни тўлашга тайёр эканликларини билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бавария раҳбарияти ва спорт директори Max Эберл узоқ вақтдан бери 22 ёшли чап қанот ҳимоячисига қизиқиш билдираётган эди. Бироқ, Bild нашрининг хабарига кўра, Айнтрахт ўз футболчиси учун камида 65 миллион евро талаб қилмоқда. Мюнхенликлар учун бу нарх ўта юқори ҳисобланади, чунки клуб сўнгги трансфер ойналаридаги харажатлардан сўнг ўз бюджетини эҳтиёткорлик билан бошқаришга мажбур.

Микел Артета жамоаси эса молиявий жиҳатдан анча бақувват кўринмоқда. Арсенал замонавий ва ҳужумкор услубда ўйнайдиган Натаниел Браунни ўз сафига қўшиб олиш орқали чап қанотдаги рақобатни кучайтирмоқчи. The Athletic нашрига кўра, футболчи Лондон клуби кузатаётган асосий номзодлар рўйхатига киритилган.

Натаниел Браун 2025-2026-йилги мавсумда барча мусобақаларда 42 та ўйинда майдонга тушиб, 4 та гол ва 6 та ассист муаллифига айланди. Айнтрахт Бундеслигада саккизинчи ўринни эгаллаб, еврокубоклардан қуруқ қолгани сабабли, футболчининг ўзи ҳам Англия Премер-лигасига кўчиб ўтишга мойиллик билдирмоқда.

Бавария ушбу трансферни амалга ошириши учун аввал таркибдаги Алпҳонсо Давиес ёки Ҳироки Ито каби ҳимоячиларни сотиши талаб этилади. Айнтрахт эса 2024-йилда бор-йўғи 3 миллион еврога сотиб олинган футболчидан улкан фойда кўришни кўзламоқда.

АрсеналБаварияТрансферларБундеслигаНатаниел Браун
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеосиБугун, 06:59Энрике Рикельме сайловда ғалаба қозонса, Эрлинг Холандни олиб келадиБугун, 06:58Флорентино Перес сайловда ғалаба қозонса, Жоау Невешни сотиб олмоқчиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди