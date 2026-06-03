Жаҳон чемпионатининг энг иқтидорли ёш футболчилари эълон қилинди
Дунё бўйлаб миллионлаб инсонлар интизорлик билан кутаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланишига ҳам саноқли кунлар қолди. Мана шундай ҳаяжонли пайтда спорт оламининг энг нуфузли нашрларидан бири ҳисобланган ESPN мундиал мухлислари учун қизиқарли таҳлилий рўйхатни тақдим этди. Нашр экспертлари бўлажак дунё биринчилигида иштирок этадиган ва ўз ўйинлари билан барчанинг диққат марказида бўлиши кутилаётган 21 ёшгача бўлган энг кучли ёш футболчилар рейтингини шакллантиришди.
Рўйхат бошида Испания мўъжизаси — Ламин Ямал!
Рейтингнинг энг юқори шоҳсупасини, кутилганидек, Испания миллий терма жамоасининг ҳамда жаҳон футболининг айни пайтдаги энг ёрқин феномени — Ламин Ямал банд этди. Ҳали бор-йўғи 18 ёшда бўлишига қарамай, катта саҳналарда ўзини кўрсатиб улгурган вингер бўлажак мусобақанинг ҳам энг асосий ёш юлдузи сифатида эътироф этилмоқда.
Иккинчи поғонадан Туркия футболининг умиди бўлмиш маҳоратли ярим ҳимоячи Арда Гюлер жой олган бўлса, кучли учликни Португалия терма жамоаси вакили Жоау Невеш якунлаб берди.
Мундиалда порлаши кутилаётган 10 нафар ёш юлдуз
ESPN талқинига кўра, 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг энг яхши ва энг иқтидорли ёш футболчилари ТОП-10 лиги қуйидагича кўриниш олди:
Ламин Ямал (18 ёш, Испания)
Арда Гюлер (21 ёш, Туркия)
Жоау Невеш (21 ёш, Португалия)
Пау Кубарси (19 ёш, Испания)
Нико Пас (21 ёш, Аргентина)
Дезире Дуэ (21 ёш, Франция)
Кенан Йилдиз (21 ёш, Туркия)
Уоррен Заир-Эмери (20 ёш, Франция)
Ленарт Карл (18 ёш, Германия)
Ян Диоманд (19 ёш, Кот-д'Ивуар)
Тарихий мундиал арафасида
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, яқинлашиб келаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати футбол тарихидан мутлақо янгича ва ўзига хос жой олади. Мусобақа тарихда илк маротаба кенгайтирилган таркибда, яъни нақ 48 та миллий терма жамоа иштирокида ташкил этилмоқда.
Мавсум тақвими: Сайёрамизнинг энг нуфузли футбол байрами шу йилнинг 11 июнидан старт олиб, 19 июлига қадар давом этади. Океан ортининг уч йирик мамлакати — АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қиладиган ушбу баҳсларда янгидан-янги номлар ва ёш истеъдодлар дунё футболи саҳнасига чиқиши шубҳасиз.
Бўлажак Жаҳон чемпионатининг кундалик тафсилотлари, энг қайноқ учрашувлар, голлар ва севимли юлдузларингиз ҳаётига оид барча қизиқарли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…