Жан Облак Атлетико Мадридни тарк этиши борасидаги хабарларга изоҳ берди
Атлетико Мадрид дарвозабони Жан Облак ўзининг келажаги борасидаги миш-мишларга чек қўйиб, клубдаги фаолияти ҳақида гапирди. 2028-йилгача шартномага эга бўлишига қарамай, словениялик посбоннинг Испания пойтахтидаги келажаги сўнгги вақтларда ҳимоядаги беқарорлик туфайли сўроқ остида қолаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
33 ёшли дарвозабон 12 йилдан бери Диего Симеоне жамоасининг асосий устунларидан бири бўлиб келмоқда. Облак 2014-йилнинг ёзида Бенфикадан 16 миллион евро эвазига Атлетико Мадрид сафига қўшилган ва ўша пайтда Ла Лига тарихидаги энг қиммат дарвозабонга айланган эди. Эндиликда унинг Метрополитано стадионидаги узоқ йиллик фаолияти илк бор ноаниқ кўриниш олмоқда.
Клуб раҳбарияти афсонавий биринчи рақамли посбонни кетишга мажбурламаслигини билдирган бўлса-да, якуний қарор футболчи ва раҳбарият ўртасидаги ўзаро келишувга боғлиқ бўлади. Келажаги ҳақидаги саволларга Облак фалсафий ёндашди: "Мен бу ҳақда кўп ўйламайман, чунки воқеалар содир бўлиши керак бўлган вақтда юз беради. Тақдирда ёзилгани бўлади, менинг буларга таъсирим катта эмас", — деди у.
Трансфер ҳақидаги гап-сўзларга қарамай, Облак клубга бўлган садоқатини таъкидлади. Мадридда ўтказган вақти давомида у Ла Лига, Европа лигаси ва UEFA Суперкубогида ғолиб чиқди. "Менинг клуб билан шартномам бор, бу ерда 12 йилни ўтказдим. Мен уни бошидан охиригача ҳурмат қилдим ва келажакда ҳам шундай қилишда давом этаман", — дея қўшимча қилди дарвозабон.
Облак қолишдан мамнун бўлса-да, Атлетико Мадрид спорт раҳбарияти таркибни шакллантиришда якуний сўзга эга эканлигини тан олди. 2025-26-йилги мавсумда у барча мусобақаларда 43 та ўйинда майдонга тушиб, 55 та гол ўтказиб юборди ва 11 та ўйинда дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. У жамоа билан ҳали эришмаган ютуқларига эришиш ниятида эканлигини ҳам билдириб ўтди.
…