Жан Облак Атлетико Мадридни тарк этиши борасидаги хабарларга изоҳ берди

·68·Спорт
Жан Облак Атлетико Мадридни тарк этиши борасидаги хабарларга изоҳ берди
Аудио версияси

Атлетико Мадрид дарвозабони Жан Облак ўзининг келажаги борасидаги миш-мишларга чек қўйиб, клубдаги фаолияти ҳақида гапирди. 2028-йилгача шартномага эга бўлишига қарамай, словениялик посбоннинг Испания пойтахтидаги келажаги сўнгги вақтларда ҳимоядаги беқарорлик туфайли сўроқ остида қолаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

33 ёшли дарвозабон 12 йилдан бери Диего Симеоне жамоасининг асосий устунларидан бири бўлиб келмоқда. Облак 2014-йилнинг ёзида Бенфикадан 16 миллион евро эвазига Атлетико Мадрид сафига қўшилган ва ўша пайтда Ла Лига тарихидаги энг қиммат дарвозабонга айланган эди. Эндиликда унинг Метрополитано стадионидаги узоқ йиллик фаолияти илк бор ноаниқ кўриниш олмоқда.

Клуб раҳбарияти афсонавий биринчи рақамли посбонни кетишга мажбурламаслигини билдирган бўлса-да, якуний қарор футболчи ва раҳбарият ўртасидаги ўзаро келишувга боғлиқ бўлади. Келажаги ҳақидаги саволларга Облак фалсафий ёндашди: "Мен бу ҳақда кўп ўйламайман, чунки воқеалар содир бўлиши керак бўлган вақтда юз беради. Тақдирда ёзилгани бўлади, менинг буларга таъсирим катта эмас", — деди у.

Трансфер ҳақидаги гап-сўзларга қарамай, Облак клубга бўлган садоқатини таъкидлади. Мадридда ўтказган вақти давомида у Ла Лига, Европа лигаси ва UEFA Суперкубогида ғолиб чиқди. "Менинг клуб билан шартномам бор, бу ерда 12 йилни ўтказдим. Мен уни бошидан охиригача ҳурмат қилдим ва келажакда ҳам шундай қилишда давом этаман", — дея қўшимча қилди дарвозабон.

Облак қолишдан мамнун бўлса-да, Атлетико Мадрид спорт раҳбарияти таркибни шакллантиришда якуний сўзга эга эканлигини тан олди. 2025-26-йилги мавсумда у барча мусобақаларда 43 та ўйинда майдонга тушиб, 55 та гол ўтказиб юборди ва 11 та ўйинда дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. У жамоа билан ҳали эришмаган ютуқларига эришиш ниятида эканлигини ҳам билдириб ўтди.

Жан ОблакАтлетико МадридЛа ЛигаТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди