Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд ҳимоячиси учун 40 млн евро тикмоқда

·146·Спорт
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд ҳимоячиси учун 40 млн евро тикмоқда
Аудио версияси

Боруссия Дортмунд марказий ҳимоячиси Вальдемар Антон фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттириши мумкин. Те Миррор нашрининг хабар беришича, Манчестер Юнайтед германиялик ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун 40 миллион евро миқдорида таклиф тайёрламоқда. Клуб скаутлари футболчининг ўйинларини бир неча бор бевосита кузатиб боришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Каррик жамоанинг ҳимоя чизиғини кучайтиришни устувор вазифа деб билмоқда. Жамоанинг асосий ҳимоячилари Маттижс де Лигт ва Лисандро Мартинез тез-тез жароҳат олаётгани сабабли, клуб раҳбарияти Антон номзодини асосий нишон сифатида белгилаган. Аввалроқ ушбу футболчига Астон Вилла ва Атлетико Мадрид клублари ҳам қизиқиш билдирган эди.

Бироқ, Боруссия Дортмунд ўз етакчисини қўйиб юбориш ниятида эмас. Нико Ковак қўл остидаги жамоада ҳимоячилар билан боғлиқ муаммолар мавжуд: Никлас Сюле фаолиятини якунлаган, Эмре Кан эса оғир жароҳат олиб сафдан чиққан. Шунга қарамай, 29 ёшли ҳимоячига бўлаётган катта қизиқиш трансфер ойнасининг асосий воқеаларидан бирига айланиши мумкин.

Вальдемар Антон ҳозирда Германия терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда. Юлиан Нагельсманн уни нафақат марказий ҳимояда, балки зарурат туғилганда ўнг қанотда ҳам синаб кўриши кутилмоқда. Футболчининг Дортмунд клуби билан амалдаги шартномаси 2028-йилга қадар имзоланган.

Манчестер ЮнайтедБоруссия ДортмундТрансферларВальдемар АнтонАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди