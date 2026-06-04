Эрлинг Холанд Реал Мадрид билан келишувга эришгани айтилмоқда
Реал Мадрид президентлиги учун кураш кутилмаган тус олди. Номзод Энрике Риқуелме амалдаги президент Флорентино Перезга қарши сайлов кампаниясида Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холанд Мадридга кўчиб ўтишга рози бўлганини иддао қилди. 37 ёшли тадбиркор ўзининг бутун сайловолди дастурини норвегиялик ҳужумчини "Сантяго Бернабеу"га олиб келиш устига қурган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Машҳур "Эл Ҳормигуеро" кўрсатувида чиқиш қилган Риқуелме нафақат Эрлинг Холанд, балки 2024-йилги "Олтин тўп" соҳиби Родри ҳам унинг режалари марказида эканини таъкидлади. У клуб аъзоларига молиявий кафолат бериб, агар ушбу трансферларни амалга оша олмаса, келгуси мавсум учун барча аъзолик бадалларини ўз чўнтагидан тўлашга вада берди. Унинг сўзларига кўра, Эрлинг Холанднинг шартномасида товон пули бор ва футболчининг ўзи Мадридга келишни истайди.
Бироқ, футболчининг вакиллари ушбу баёнотларни тезда рад этишди. Эрлинг Холанднинг отаси Алфие Холанд ва агенти Рафаела Piмента қўшма баёнот бериб, Риқуелме билан ҳеч қандай келишув мавжуд эмаслигини билдиришди. Улар бу гапларни "кўнгилочар, аммо ҳақиқатдан йироқ" деб аташди. Манчестер Сити ҳам ўз юлдузи борасида хотиржам эканини ва унинг клуб лойиҳасидан кетиш нияти йўқлигини маълум қилди.
The Athletic нашрининг хабар беришича, Манчестер Сити раҳбарияти Риқуелменинг асоссиз даъволари юзасидан ҳуқуқий чоралар кўришни режалаштирмоқда. Клуб Эрлинг Холанд шартномасида трансферни осонлаштирадиган махсус банд борлигини қатъиян рад этди. Шу билан бирга, Флорентино Перез ҳам бўш келмаяпти — у Жозе Моуринью билан бош мураббийлик борасида келишувга эришганини эълон қилди.
…