Эрлинг Холанд Реал Мадрид билан келишувга эришгани айтилмоқда

·93·Спорт
Эрлинг Холанд Реал Мадрид билан келишувга эришгани айтилмоқда
Аудио версияси

Реал Мадрид президентлиги учун кураш кутилмаган тус олди. Номзод Энрике Риқуелме амалдаги президент Флорентино Перезга қарши сайлов кампаниясида Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холанд Мадридга кўчиб ўтишга рози бўлганини иддао қилди. 37 ёшли тадбиркор ўзининг бутун сайловолди дастурини норвегиялик ҳужумчини "Сантяго Бернабеу"га олиб келиш устига қурган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Машҳур "Эл Ҳормигуеро" кўрсатувида чиқиш қилган Риқуелме нафақат Эрлинг Холанд, балки 2024-йилги "Олтин тўп" соҳиби Родри ҳам унинг режалари марказида эканини таъкидлади. У клуб аъзоларига молиявий кафолат бериб, агар ушбу трансферларни амалга оша олмаса, келгуси мавсум учун барча аъзолик бадалларини ўз чўнтагидан тўлашга вада берди. Унинг сўзларига кўра, Эрлинг Холанднинг шартномасида товон пули бор ва футболчининг ўзи Мадридга келишни истайди.

Бироқ, футболчининг вакиллари ушбу баёнотларни тезда рад этишди. Эрлинг Холанднинг отаси Алфие Холанд ва агенти Рафаела Piмента қўшма баёнот бериб, Риқуелме билан ҳеч қандай келишув мавжуд эмаслигини билдиришди. Улар бу гапларни "кўнгилочар, аммо ҳақиқатдан йироқ" деб аташди. Манчестер Сити ҳам ўз юлдузи борасида хотиржам эканини ва унинг клуб лойиҳасидан кетиш нияти йўқлигини маълум қилди.

The Athletic нашрининг хабар беришича, Манчестер Сити раҳбарияти Риқуелменинг асоссиз даъволари юзасидан ҳуқуқий чоралар кўришни режалаштирмоқда. Клуб Эрлинг Холанд шартномасида трансферни осонлаштирадиган махсус банд борлигини қатъиян рад этди. Шу билан бирга, Флорентино Перез ҳам бўш келмаяпти — у Жозе Моуринью билан бош мураббийлик борасида келишувга эришганини эълон қилди.

Реал МадридЭрлинг ХоландМанчестер СитиФлорентино ПерезТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон терма жамоасининг ўйинлари мактабларда намойиш этиладиБугун, 10:31Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттиришни хоҳламоқда?Бугун, 10:26Диего Симеоне Мейсон Гринвудни Атлетико Мадридга олиб келмоқчиБугун, 08:59Бернардо Силва трансфери: Барселона кутишга мажбур бўлмоқдаБугун, 08:59Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этиб бошқа гранд клубга ўтиши мумкинБугун, 08:39Реал Мадрид ҳимоя чизиғини тубдан янгиламоқчи: Рюдигерга янги рақобатчиларБугун, 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди