Челси афсонаси Боббй Тамблинг 84 ёшида вафот этди

·67·Спорт
Челси афсонаси Боббй Тамблинг 84 ёшида вафот этди
Аудио версияси

Лондоннинг Челси клуби ўз тарихидаги энг буюк ҳужумчилардан бири Боббй Тамблинг вафот этгани муносабати билан мотам эълон қилди. Стамфорд Бридге афсонаси ва Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси 84 ёшида ҳаётдан кўз юмди. У деярли ярим аср давомида клуб тарихидаги энг яхши тўпурар унвонини ўзида сақлаб келган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тамблинг 1960-йилларда Челси жамоасининг асосий юлдузи ва рамзий фигурасига айланган. У клуб сафида жами 370 та ўйинда майдонга тушиб, 202 та гол уришга муваффақ бўлган. Бу рекорд фақатгина 2013-йилга келиб Франк Лампард томонидан янгиланган эди. Бироқ, Тамблинг ҳамон 164 та гол билан клубнинг ички чемпионатдаги энг яхши тўпурари бўлиб қолмоқда.

Клуб расмий баёнотида шундай дейилади: "Челси футбол клуби Боббй Тамблингнинг вафоти билан ўзининг энг афсонавий ўйинчиларидан бирини йўқотганини чуқур қайғу билан маълум қилади". Маълумотларга кўра, собиқ ҳужумчи сўнгги йилларда деменция касаллигидан азият чекиб келаётган эди.

Боббй Тамблинг 1959-йилда 17 ёшида Вест Хемга қарши дебют ўйинидаёқ гол уриб, ўзининг ёрқин фаолиятини бошлаган. У 1965-йилда Лига кубоги финалида Лестер Сити дарвозасини ишғол қилиб, жамоаси билан чемпионликни қўлга киритган. Шунингдек, у 1966-йилда Астон Виллага қарши ўйинда 5 та гол уриб, клубнинг ўзига хос рекордини ўрнатган эди.

Франк Лампард ўзининг автобиографиясида Тамблинг ҳақида гапирар экан, уни ҳақиқий жентльмен ва клуб элчиси деб атаган эди. Тамблинг нафақат клуб даражасида, балки Англия терма жамоасида ҳам ўйнаб, Франция дарвозасига гол уришга муваффақ бўлган. У ўзининг камтарлиги ва юксак маҳорати билан футбол оламида катта ҳурмат қозонган эди.

ЧелсиБоббй ТамблингАнглияФутболРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди