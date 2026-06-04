Челси афсонаси Боббй Тамблинг 84 ёшида вафот этди
Лондоннинг Челси клуби ўз тарихидаги энг буюк ҳужумчилардан бири Боббй Тамблинг вафот этгани муносабати билан мотам эълон қилди. Стамфорд Бридге афсонаси ва Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси 84 ёшида ҳаётдан кўз юмди. У деярли ярим аср давомида клуб тарихидаги энг яхши тўпурар унвонини ўзида сақлаб келган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тамблинг 1960-йилларда Челси жамоасининг асосий юлдузи ва рамзий фигурасига айланган. У клуб сафида жами 370 та ўйинда майдонга тушиб, 202 та гол уришга муваффақ бўлган. Бу рекорд фақатгина 2013-йилга келиб Франк Лампард томонидан янгиланган эди. Бироқ, Тамблинг ҳамон 164 та гол билан клубнинг ички чемпионатдаги энг яхши тўпурари бўлиб қолмоқда.
Клуб расмий баёнотида шундай дейилади: "Челси футбол клуби Боббй Тамблингнинг вафоти билан ўзининг энг афсонавий ўйинчиларидан бирини йўқотганини чуқур қайғу билан маълум қилади". Маълумотларга кўра, собиқ ҳужумчи сўнгги йилларда деменция касаллигидан азият чекиб келаётган эди.
Боббй Тамблинг 1959-йилда 17 ёшида Вест Хемга қарши дебют ўйинидаёқ гол уриб, ўзининг ёрқин фаолиятини бошлаган. У 1965-йилда Лига кубоги финалида Лестер Сити дарвозасини ишғол қилиб, жамоаси билан чемпионликни қўлга киритган. Шунингдек, у 1966-йилда Астон Виллага қарши ўйинда 5 та гол уриб, клубнинг ўзига хос рекордини ўрнатган эди.
Франк Лампард ўзининг автобиографиясида Тамблинг ҳақида гапирар экан, уни ҳақиқий жентльмен ва клуб элчиси деб атаган эди. Тамблинг нафақат клуб даражасида, балки Англия терма жамоасида ҳам ўйнаб, Франция дарвозасига гол уришга муваффақ бўлган. У ўзининг камтарлиги ва юксак маҳорати билан футбол оламида катта ҳурмат қозонган эди.
…