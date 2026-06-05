Испания терма жамоаси Ироқ билан баҳсда кутилмаган дуранг қайд этди
Жаҳон футболи ихлосмандлари учун қизиқарли ва кутилмаган натижаларга бой ўйинлар мавсуми давом этмоқда. Саёрамизнинг энг нуфузли мусобақаси — 2026 йилги Жаҳон чемпионати финал босқичига жиддий ҳозирлик кўраётган гранд жамоалар ўртоқлик учрашувлари орқали ўз таркибларини синовдан ўтказишмоқда. Ана шундай халқаро назорат баҳсларидан бири Европанинг амалдаги кучли терма жамоаларидан бири бўлган Испания ҳамда Осиё қитъаси вакили Ироқ ўртасида бўлиб ўтди.
Ла-Коруня шаҳридаги муҳташам «Абанка-Риасор» стадионида кечган учрашувда мухлислар анча жанговар ва шиддатли ўйин гувоҳига айланишди. Майдон эгалари бўлмиш испанияликлар ушбу ўйинда мутлақ фаворит сифатида тилга олинган бўлса-да, Ироқ терма жамоаси уларга муносиб қаршилик кўрсата олди ва якунда 1:1 ҳисобидаги дуранг натижа қайд этилди.
Тезкор гол ва Ироқнинг иродали жавоби
Учрашув кутилганидек мезбонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди. «Қизил фурия» (Испания терма жамоасининг лақаби) вакиллари рақиб дарвозаси олдида кетма-кет хавфли вазиятларни юзага келтира бошлашди. Бу эса тез фурсатда ўз самарасини берди:
16-дақиқа: Маҳоратли ҳужумчи Ферран Торрес рақиб ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди ва стадионга йиғилган маҳаллий мухлисларни қувонтирди — 1:0.
27-дақиқа: Ўтказиб юборилган голдан сўнг руҳан синмаган Ироқ футболчилари қарши ҳужумга ўтишди. Тезкор уюштирилган ҳужумни муваффақиятли якунлаган Мерхас Доски мувозанатни тиклаб, мураккаб вазиятда жамоасини қутқариб қолди — 1:1.
Биринчи бўлимда дарвозаларга бошқа гол урилмади ва жамоалар танаффусга шу ҳисобда йўл олишди. Иккинчи бўлимда ҳар икки терма жамоа бош мураббийлари таркибда кўплаб ўзгаришларни амалга ошириб, янги футболчиларни синовдан ўтказишга урғу беришди. Жумладан, Испания таркибида Жоан Гарсия, Гави ва Дани Олмо каби юлдузлар ўрнига захира кучлари майдонга тушган бўлса, Ироқ сафида ҳам Жалол Ҳасан, Зайдон Иқбол каби етакчилар баҳсга қўшилди. Бироқ тактик курашларга бой ўтган иккинчи таймда ҳисоб ўзгаришсиз қолди.
Жамоалар
Гол муаллифлари
Дақиқалар
Якуний ҳисоб
Испания
Ферран Торрес
16'
1
Ироқ
Мерхас Доски
27'
1
Терма жамоаларнинг кенгайтирилган таркиблари:
Испания: Жоан Гарсия (Л. Рикелме, 73), П. Порро (Х. Родригес, 73), Ж. Мартин (Б. Турриентес, 59), Э. Ляпорт (С. Гомес, 46), А. Грималдо (Э. Гарсия, 46), Гави (Х. Герра, 59), М. Бернал (М. Пубил, 59), Ф. Торрес (Е. Пино, 46), Д. Олмо (Г. Гарсия, 46), А. Баена (М. Мерино, 68), Б. Иглесиас (Х. Родригес, 46).
Ироқ: А. Базил (Ж. Ҳасан, 47), Ҳ. Али (К. Якоб, 62), А. Ҳошим, З. Таҳсин, М. Доски (А. Яҳё, 61), Ю. Амин, З. Исмоил (З. Иқбол, 62), А. Ал-Аммари (Р. Сулака, 62), И. Баеш (М. Саадун, 73), М. Фаржи (М. Юнус, 62), А. Ал-Ҳамади (А. Ҳусайн, 47), А. Жассим.
Футбол шарҳи: Бу каби ўртоқлик ўйинларида натижа биринчи ўринда турмаса-да, Ироқ терма жамоасининг Европа грандига қарши кўрсатган иродали ўйини таҳсинга лойиқ. Испания учун эса бу бўлажак Жаҳон чемпионати олдидан хато ва камчиликлар устида ишлаш учун яхши дарс бўлди.
Дунё футболидаги энг қайноқ тўқнашувлар, йирик турнирлар ва севимли жамоаларингиз иштирокидаги муҳим ўйинлар таҳлилини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…