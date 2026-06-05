Испания терма жамоаси Ироқ билан баҳсда кутилмаган дуранг қайд этди

·92·Спорт
Испания терма жамоаси Ироқ билан баҳсда кутилмаган дуранг қайд этди

Жаҳон футболи ихлосмандлари учун қизиқарли ва кутилмаган натижаларга бой ўйинлар мавсуми давом этмоқда. Саёрамизнинг энг нуфузли мусобақаси — 2026 йилги Жаҳон чемпионати финал босқичига жиддий ҳозирлик кўраётган гранд жамоалар ўртоқлик учрашувлари орқали ўз таркибларини синовдан ўтказишмоқда. Ана шундай халқаро назорат баҳсларидан бири Европанинг амалдаги кучли терма жамоаларидан бири бўлган Испания ҳамда Осиё қитъаси вакили Ироқ ўртасида бўлиб ўтди.

Ла-Коруня шаҳридаги муҳташам «Абанка-Риасор» стадионида кечган учрашувда мухлислар анча жанговар ва шиддатли ўйин гувоҳига айланишди. Майдон эгалари бўлмиш испанияликлар ушбу ўйинда мутлақ фаворит сифатида тилга олинган бўлса-да, Ироқ терма жамоаси уларга муносиб қаршилик кўрсата олди ва якунда 1:1 ҳисобидаги дуранг натижа қайд этилди.

Тезкор гол ва Ироқнинг иродали жавоби

Учрашув кутилганидек мезбонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди. «Қизил фурия» (Испания терма жамоасининг лақаби) вакиллари рақиб дарвозаси олдида кетма-кет хавфли вазиятларни юзага келтира бошлашди. Бу эса тез фурсатда ўз самарасини берди:

  • 16-дақиқа: Маҳоратли ҳужумчи Ферран Торрес рақиб ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди ва стадионга йиғилган маҳаллий мухлисларни қувонтирди — 1:0.

  • 27-дақиқа: Ўтказиб юборилган голдан сўнг руҳан синмаган Ироқ футболчилари қарши ҳужумга ўтишди. Тезкор уюштирилган ҳужумни муваффақиятли якунлаган Мерхас Доски мувозанатни тиклаб, мураккаб вазиятда жамоасини қутқариб қолди — 1:1.

Биринчи бўлимда дарвозаларга бошқа гол урилмади ва жамоалар танаффусга шу ҳисобда йўл олишди. Иккинчи бўлимда ҳар икки терма жамоа бош мураббийлари таркибда кўплаб ўзгаришларни амалга ошириб, янги футболчиларни синовдан ўтказишга урғу беришди. Жумладан, Испания таркибида Жоан Гарсия, Гави ва Дани Олмо каби юлдузлар ўрнига захира кучлари майдонга тушган бўлса, Ироқ сафида ҳам Жалол Ҳасан, Зайдон Иқбол каби етакчилар баҳсга қўшилди. Бироқ тактик курашларга бой ўтган иккинчи таймда ҳисоб ўзгаришсиз қолди.

Жамоалар

Гол муаллифлари

Дақиқалар

Якуний ҳисоб

Испания

Ферран Торрес

16'

1

Ироқ

Мерхас Доски

27'

1

Терма жамоаларнинг кенгайтирилган таркиблари:

  • Испания: Жоан Гарсия (Л. Рикелме, 73), П. Порро (Х. Родригес, 73), Ж. Мартин (Б. Турриентес, 59), Э. Ляпорт (С. Гомес, 46), А. Грималдо (Э. Гарсия, 46), Гави (Х. Герра, 59), М. Бернал (М. Пубил, 59), Ф. Торрес (Е. Пино, 46), Д. Олмо (Г. Гарсия, 46), А. Баена (М. Мерино, 68), Б. Иглесиас (Х. Родригес, 46).

  • Ироқ: А. Базил (Ж. Ҳасан, 47), Ҳ. Али (К. Якоб, 62), А. Ҳошим, З. Таҳсин, М. Доски (А. Яҳё, 61), Ю. Амин, З. Исмоил (З. Иқбол, 62), А. Ал-Аммари (Р. Сулака, 62), И. Баеш (М. Саадун, 73), М. Фаржи (М. Юнус, 62), А. Ал-Ҳамади (А. Ҳусайн, 47), А. Жассим.

Футбол шарҳи: Бу каби ўртоқлик ўйинларида натижа биринчи ўринда турмаса-да, Ироқ терма жамоасининг Европа грандига қарши кўрсатган иродали ўйини таҳсинга лойиқ. Испания учун эса бу бўлажак Жаҳон чемпионати олдидан хато ва камчиликлар устида ишлаш учун яхши дарс бўлди.

Дунё футболидаги энг қайноқ тўқнашувлар, йирик турнирлар ва севимли жамоаларингиз иштирокидаги муҳим ўйинлар таҳлилини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ИспанияИракФерран ТорресМерхас ДоскиЛа-Корунья
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиБугун, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Бугун, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиБугун, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Бугун, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди