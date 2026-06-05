Фернандеш Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги бош мақсадини очиқлади

·77·Спорт
Фернандеш Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги бош мақсадини очиқлади

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг бошланишига саноқли кунлар қолар экан, турнир иштирокчилари ўртасидаги қизғин баҳс-мунозаралар янада авж олмоқда. Айниқса, ушбу нуфузли мусобақада илк бор қатнашаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси жой олган «К» гуруҳидаги вазият ва рақибларнинг режалари юртимиз футбол ишқибозлари учун жуда қизиқарлидир. Куни кеча Польша матбуоти вакиллари терма жамоамиз имкониятларини юқори баҳолаган эди, энди эса гуруҳдаги бош фаворит — Португалия лагеридан жарангдор баёнот берилди.

Португалия миллий терма жамоасининг тажрибали ярим ҳимоячиси ва ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланган Бруну Фернандеш бўлажак мундиал олдидан ўз режалари ва юксак амбициялари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, португаллар океан ортига фақатгина битта вазифа — жаҳон тожини қўлга киритиш учун йўл олмоқдалар.

«Асосий кучимиз — жамоавий жипсликда»

Маҳоратли футболчи миллий либосда майдонга тушиш ҳар бир ўйинчи учун улкан шараф ва масъулият эканлигини, жамоадаги ички муҳит эса юқори даражада эканлигини алоҳида эътироф этди:

«Жаҳон чемпионати биз учун ҳамиша алоҳида мақомга эга бўлган муқаддас турнирдир. Биз майдонда бутун бошли халқимизни, ватанимизни ҳимоя қиламиз. Бу ҳар бир футболчининг фаолиятидаги энг унутилмас ва энг ёрқин лаҳзалар десак, муболаға бўлмайди. Бугунги кунда бизнинг энг асосий ва қудратли қуролимиз — бу жамоавий бирликдир. Бу жиҳат яққол кўриниб турибди ва миллий терма жамоамизга бошқалар олдида улкан устунлик тақдим этади».

Бруну Фернандеш ўз сўзида Португалия футболи тарихида ҳали ҳеч қачон кузатилмаган тарихий натижани қайд этиш вақти келганини таъкидлаб ўтди. Унинг фикрича, жамоанинг бош мақсади фақат ва фақат Жаҳон чемпионлигини қўлга киритишдир. «Финал босқичига йўл олиб, у ерда дунёнинг исталган кучли рақибига қарши бош соврин учун курашишнинг ўзи бир ажойиб воқелик. Биз ҳали ҳеч қачон бундай чўққини забт этмаганмиз. Бу биз учун ҳақиқий олий орзудир. Мен, энг аввало, Португалиянинг чемпион бўлишини истайман ва бунинг учун боримни беришга тайёрман», — дея қўшимча қилди юлдузли футболчи.

«К» гуруҳидаги жанговар тўртлик

Эслатиб ўтамиз, бўлажак дунё биринчилигининг гуруҳ босқичида Португалия терма жамоаси вакилларини анчагина жиддий ва шиддатли қарама-қаршиликлар кутиб турибди.

«К» гуруҳи иштирокчилари

Минтақаси ва турнирдаги мавқеи

Португалия

Европа гранди, гуруҳнинг асосий фаворити ва кубокка даъвогар

Ўзбекистон

Осиё вакили, тарихий дебютант ва кутилмаган совғалар устаси

Колумбия

Жанубий Америка вакили, техник ва ҳужумкор футбол мактаби

Конго ДР

Африка вакили, жисмоний куч ва кучли характер эгаси

Замин шарҳи: Бруну Фернандешнинг ушбу баёноти Португалиянинг турнирга қанчалик юқори мотивация билан ташриф буюраётганини кўрсатади. Бироқ ҳамюртларимиз ҳам Фабио Каннаваро бошчилигида ушбу юлдузли рақибга қарши муносиб тактика тайёрлаётгани аниқ. Португалия ва Ўзбекистон ўртасидаги тўқнашув шубҳасиз гуруҳ босқичининг энг ҳаяжонли ўйинларидан бирига айланади.

Жаҳон чемпионати кундалиги, «К» гуруҳидаги вазият, вакилларимизнинг тайёргарлик жараёнлари ва халқаро футбол юлдузларининг энг сўнгги эксклюзив интервьюларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Бруну ФернандешПортугалияФутбол бўйича жаҳон чемпионатиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиБугун, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Бугун, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиБугун, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Бугун, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди