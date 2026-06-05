Фернандеш Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги бош мақсадини очиқлади
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг бошланишига саноқли кунлар қолар экан, турнир иштирокчилари ўртасидаги қизғин баҳс-мунозаралар янада авж олмоқда. Айниқса, ушбу нуфузли мусобақада илк бор қатнашаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси жой олган «К» гуруҳидаги вазият ва рақибларнинг режалари юртимиз футбол ишқибозлари учун жуда қизиқарлидир. Куни кеча Польша матбуоти вакиллари терма жамоамиз имкониятларини юқори баҳолаган эди, энди эса гуруҳдаги бош фаворит — Португалия лагеридан жарангдор баёнот берилди.
Португалия миллий терма жамоасининг тажрибали ярим ҳимоячиси ва ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланган Бруну Фернандеш бўлажак мундиал олдидан ўз режалари ва юксак амбициялари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, португаллар океан ортига фақатгина битта вазифа — жаҳон тожини қўлга киритиш учун йўл олмоқдалар.
«Асосий кучимиз — жамоавий жипсликда»
Маҳоратли футболчи миллий либосда майдонга тушиш ҳар бир ўйинчи учун улкан шараф ва масъулият эканлигини, жамоадаги ички муҳит эса юқори даражада эканлигини алоҳида эътироф этди:
«Жаҳон чемпионати биз учун ҳамиша алоҳида мақомга эга бўлган муқаддас турнирдир. Биз майдонда бутун бошли халқимизни, ватанимизни ҳимоя қиламиз. Бу ҳар бир футболчининг фаолиятидаги энг унутилмас ва энг ёрқин лаҳзалар десак, муболаға бўлмайди. Бугунги кунда бизнинг энг асосий ва қудратли қуролимиз — бу жамоавий бирликдир. Бу жиҳат яққол кўриниб турибди ва миллий терма жамоамизга бошқалар олдида улкан устунлик тақдим этади».
Бруну Фернандеш ўз сўзида Португалия футболи тарихида ҳали ҳеч қачон кузатилмаган тарихий натижани қайд этиш вақти келганини таъкидлаб ўтди. Унинг фикрича, жамоанинг бош мақсади фақат ва фақат Жаҳон чемпионлигини қўлга киритишдир. «Финал босқичига йўл олиб, у ерда дунёнинг исталган кучли рақибига қарши бош соврин учун курашишнинг ўзи бир ажойиб воқелик. Биз ҳали ҳеч қачон бундай чўққини забт этмаганмиз. Бу биз учун ҳақиқий олий орзудир. Мен, энг аввало, Португалиянинг чемпион бўлишини истайман ва бунинг учун боримни беришга тайёрман», — дея қўшимча қилди юлдузли футболчи.
«К» гуруҳидаги жанговар тўртлик
Эслатиб ўтамиз, бўлажак дунё биринчилигининг гуруҳ босқичида Португалия терма жамоаси вакилларини анчагина жиддий ва шиддатли қарама-қаршиликлар кутиб турибди.
«К» гуруҳи иштирокчилари
Минтақаси ва турнирдаги мавқеи
Португалия
Европа гранди, гуруҳнинг асосий фаворити ва кубокка даъвогар
Ўзбекистон
Осиё вакили, тарихий дебютант ва кутилмаган совғалар устаси
Колумбия
Жанубий Америка вакили, техник ва ҳужумкор футбол мактаби
Конго ДР
Африка вакили, жисмоний куч ва кучли характер эгаси
Замин шарҳи: Бруну Фернандешнинг ушбу баёноти Португалиянинг турнирга қанчалик юқори мотивация билан ташриф буюраётганини кўрсатади. Бироқ ҳамюртларимиз ҳам Фабио Каннаваро бошчилигида ушбу юлдузли рақибга қарши муносиб тактика тайёрлаётгани аниқ. Португалия ва Ўзбекистон ўртасидаги тўқнашув шубҳасиз гуруҳ босқичининг энг ҳаяжонли ўйинларидан бирига айланади.
Жаҳон чемпионати кундалиги, «К» гуруҳидаги вазият, вакилларимизнинг тайёргарлик жараёнлари ва халқаро футбол юлдузларининг энг сўнгги эксклюзив интервьюларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…