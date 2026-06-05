Жаҳонгир Зокиров Дана Уайт промоушенидаги дебют жангини АҚШда ўтказади

·43·Спорт
Жаҳонгир Зокиров Дана Уайт промоушенидаги дебют жангини АҚШда ўтказади

Ўзбекистон бокс мактабининг навбатдаги йирик ва умидли вакилларидан бири, оғир вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган маҳоратли чарм қўлқоп устаси Жаҳонгир Зокиров профессионал рингдаги навбатдаги жангида иштирок этиш учун океан ортига — Америка Қўшма Штатларига етиб борди.

Инсайдерлар ва спорт мухлислари яхши билишадики, ҳамюртимиз яқиндагина дунё спортида катта нуфузга эга бўлган Дана Уайтга тегишли «Zuffa Boxing» промоутерлик компанияси билан расман узоқ муддатли шартнома имзолаган эди. Ушбу нуфузли ташкилот остида ўзбек ўғлонининг илк катта жанги қачон ва кимга қарши бўлиши ниҳоят аниқ бўлди.

Дебют баҳсининг аниқ муддати ва рақиб ким?

Жаҳонгир Зокировнинг шахсан маълум қилишича, у мазкур машҳур промоушендаги ўзининг дебют учрашувини жорий йилнинг 28 июнь куни ўтказадиган бўлди. Вакилимизга ўша куни рингда мезбонлар вакили, мағлубият нималигини билмай келаётган америкалик хавфли боксчи Зачарий Спиллер рақиблик қилади.

Бўлажак муросасиз жанг олдидан иккала спортчининг профессионал рингдаги ҳозирги кўрсаткичлари ва имкониятлари билан танишинг:

Боксчилар

Жанглар сони

Ғалаба / Мағлубият

Нокаутлар кўрсаткичи

Жаҳонгир Зокиров

1 та жанг

1 та ғалаба / 0 мағлубият

1 та муддатидан олдин ғалаба (100%)

Зачарий Спиллер

5 та жанг

5 та ғалаба / 0 мағлубият

4 та муддатидан олдин ғалаба (80%)

Икки мағлубиятсиз боксчи тўқнашуви

Ўзбекистон бокс федерацияси тарқатган расмий хабарга кўра, америкалик Зачарий Спиллер ҳали ўз фаолиятида бирор марта панд емаган ва ўтказилган 5 та баҳснинг 4 тасини рақибларини нокаутга учратган ҳолда якунлаган.

Бироқ бизнинг баҳодиримиз Жаҳонгир Зокиров ҳам профи рингдаги илк қадамини даҳшатли нокаут билан бошлаган бўлиб, АҚШ яшил майдонларидаги жангда ҳам фақат чиройли ғалаба ва юртимиз байроғини баланд кўтаришни мақсад қилган. Дана Уайт назорати остида ўтадиган ушбу тўқнашув ҳамюртимиз учун катта спорт эшикларини кенг очиши шубҳасиз.

«Замин» тилаги: Оғир вазнли полвон боксчимиз Жаҳонгир Зокировга АҚШдаги масъулиятли дебют жангида улкан зафар ва соф ғалаба ёр бўлишини тилаб қоламиз! Ишонамизки, у рақибини маҳв этиб, ўзбек бокс мактабининг қудратини яна бир бор дунёга намойиш этади.

Жаҳонгир Зокировнинг АҚШдаги машғулотлари кундалиги, океан ортидаги профессионал бокс кечалари ва спорт оламидаги энг сара эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Жаҳонгир ЗокировДана УайтАҚШЗуффа БоксЗакари Спиллер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди