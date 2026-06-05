Жаҳонгир Зокиров Дана Уайт промоушенидаги дебют жангини АҚШда ўтказади
Ўзбекистон бокс мактабининг навбатдаги йирик ва умидли вакилларидан бири, оғир вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган маҳоратли чарм қўлқоп устаси Жаҳонгир Зокиров профессионал рингдаги навбатдаги жангида иштирок этиш учун океан ортига — Америка Қўшма Штатларига етиб борди.
Инсайдерлар ва спорт мухлислари яхши билишадики, ҳамюртимиз яқиндагина дунё спортида катта нуфузга эга бўлган Дана Уайтга тегишли «Zuffa Boxing» промоутерлик компанияси билан расман узоқ муддатли шартнома имзолаган эди. Ушбу нуфузли ташкилот остида ўзбек ўғлонининг илк катта жанги қачон ва кимга қарши бўлиши ниҳоят аниқ бўлди.
Дебют баҳсининг аниқ муддати ва рақиб ким?
Жаҳонгир Зокировнинг шахсан маълум қилишича, у мазкур машҳур промоушендаги ўзининг дебют учрашувини жорий йилнинг 28 июнь куни ўтказадиган бўлди. Вакилимизга ўша куни рингда мезбонлар вакили, мағлубият нималигини билмай келаётган америкалик хавфли боксчи Зачарий Спиллер рақиблик қилади.
Бўлажак муросасиз жанг олдидан иккала спортчининг профессионал рингдаги ҳозирги кўрсаткичлари ва имкониятлари билан танишинг:
Боксчилар
Жанглар сони
Ғалаба / Мағлубият
Нокаутлар кўрсаткичи
Жаҳонгир Зокиров
1 та жанг
1 та ғалаба / 0 мағлубият
1 та муддатидан олдин ғалаба (100%)
Зачарий Спиллер
5 та жанг
5 та ғалаба / 0 мағлубият
4 та муддатидан олдин ғалаба (80%)
Икки мағлубиятсиз боксчи тўқнашуви
Ўзбекистон бокс федерацияси тарқатган расмий хабарга кўра, америкалик Зачарий Спиллер ҳали ўз фаолиятида бирор марта панд емаган ва ўтказилган 5 та баҳснинг 4 тасини рақибларини нокаутга учратган ҳолда якунлаган.
Бироқ бизнинг баҳодиримиз Жаҳонгир Зокиров ҳам профи рингдаги илк қадамини даҳшатли нокаут билан бошлаган бўлиб, АҚШ яшил майдонларидаги жангда ҳам фақат чиройли ғалаба ва юртимиз байроғини баланд кўтаришни мақсад қилган. Дана Уайт назорати остида ўтадиган ушбу тўқнашув ҳамюртимиз учун катта спорт эшикларини кенг очиши шубҳасиз.
«Замин» тилаги: Оғир вазнли полвон боксчимиз Жаҳонгир Зокировга АҚШдаги масъулиятли дебют жангида улкан зафар ва соф ғалаба ёр бўлишини тилаб қоламиз! Ишонамизки, у рақибини маҳв этиб, ўзбек бокс мактабининг қудратини яна бир бор дунёга намойиш этади.
Жаҳонгир Зокировнинг АҚШдаги машғулотлари кундалиги, океан ортидаги профессионал бокс кечалари ва спорт оламидаги энг сара эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…