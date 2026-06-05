Флорентино Перес "Реал"ни инқироздан қандай қутқаргани ҳақида гапирди
Дунё футболининг энг муваффақиятли ва қудратли раҳбарларидан бири, Мадриднинг “Реал” клуби президенти Флорентино Перес ўз бошқаруви даврида жамоа эришган улкан ютуқлар ва молиявий юксалишлар ҳақида тўхталиб ўтди. Тажрибали функционер клубни қабул қилиб олган илк йилларидаги оғир аҳвол ва бугунги кундаги глобал муваффақиятни ўзаро қиёслади.
"Madrid Zone" нашри берган хабарга кўра, Перес Мадрид клубини молиявий инқироз ёқасидан қандай қилиб сайёранинг энг қимматбаҳо спорт брендига айлантира олганини фахр билан тилга олган.
Оғир ўтмишдан миллиардлаб евролик қийматгача
Испаниялик таниқли раҳбар “қироллик клуби” тепасига келган дастлабки кезларда вазият мутлақо бошқача бўлганини яшириб ўтирмади. У клубнинг молиявий тарихи ва бугунги мақомини қуйидагича ифодалади:
«Мен 2000 йилда биринчи маротаба "Реал Мадрид" президентлигига сайланиб келганимда, жамоа жуда аянчли молиявий ҳолатда эди, ҳатто футболчиларга ойлик маошларни тўлашга маблағ топилмасди. Олиб борилган тўғри ислоҳотлар ва стратегик режалар эвазига вазият бутунлай ўзгарди. Бугунги кунга келиб, "Реал"нинг умумий бозор қиймати нақд 10 миллиард евро деб баҳоланмоқда».
Эслатиб ўтиш жоизки, Флорентино Переснинг Мадрид грандидаги бошқарув фаолияти икки даврга бўлинади. У биринчи марта 2000–2006 йилларда клубни бошқарган бўлса, 2009 йилда яна ушбу лавозимга қайтди ва ҳозирги кунга қадар жамоа раҳбарлигини ҳеч кимга бермай келяпти.
Президентлик сайлови ва ёш рақиб тўқнашуви
Мадрид клуби ҳаётида шу кунларда нафақат майдондаги баҳслар, балки раҳбарият даражасида ҳам энг қайноқ палла кузатилмоқда. Жорий йилнинг 7 июнь куни “Реал” клубида расмий президентлик сайловлари бўлиб ўтади.
Ушбу сайловда амалдаги раҳбарнинг имкониятлари ва унинг бош рақиби ҳақидаги маълумотлар қуйидагича:
Номзодлар
Ёш фарқи
Клубдаги мақоми
Бош устуворлиги
Флорентино Перес
Тажрибали етакчи
Амалдаги президент
Бой тажриба ва 10 млрд евролик бренд
Энрике Рикельме
Пересдан 42 ёш кичик
Ягона расмий рақиб
Ёшлик шижоати ва янгича қарашлар
Бўлажак сайловда Пересга ягона рақиб сифатида чиқаётган тадбиркор Энрике Рикельме амалдаги президентдан нақд 42 ёш кичик бўлишига қарамай, жиддий кураш таклиф этмоқда. Бироқ Переснинг клуб тарихида қолдирган улкан изи ва молиявий барқарорлик кафолати уни ҳамон асосий фаворит сифатида кўрсатмоқда.
Замин шарҳи: Флорентино Перес — замонавий футболда нафақат трансферлар қироли, балки буюк иқтисодчи сифатида ҳам ном қозонди. "Галактикос" лойиҳасидан тортиб янгиланган муҳташам "Сантьяго Бернабеу" стадионигача бўлган масофа Мадрид клубини енгилмас кучга айлантирди. 7 июндаги сайлов натижаси клубнинг кейинги ўн йилликдаги тақдирини белгилаб бериши шубҳасиз.
Европа футболидаги энг қайноқ воқеалар, “Реал Мадрид” ҳаётидаги ички янгиликлар ва эксклюзив инсайдларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…