Флорентино Перес "Реал"ни инқироздан қандай қутқаргани ҳақида гапирди

·92·Спорт
Флорентино Перес "Реал"ни инқироздан қандай қутқаргани ҳақида гапирди

Дунё футболининг энг муваффақиятли ва қудратли раҳбарларидан бири, Мадриднинг “Реал” клуби президенти Флорентино Перес ўз бошқаруви даврида жамоа эришган улкан ютуқлар ва молиявий юксалишлар ҳақида тўхталиб ўтди. Тажрибали функционер клубни қабул қилиб олган илк йилларидаги оғир аҳвол ва бугунги кундаги глобал муваффақиятни ўзаро қиёслади.

"Madrid Zone" нашри берган хабарга кўра, Перес Мадрид клубини молиявий инқироз ёқасидан қандай қилиб сайёранинг энг қимматбаҳо спорт брендига айлантира олганини фахр билан тилга олган.

Оғир ўтмишдан миллиардлаб евролик қийматгача

Испаниялик таниқли раҳбар “қироллик клуби” тепасига келган дастлабки кезларда вазият мутлақо бошқача бўлганини яшириб ўтирмади. У клубнинг молиявий тарихи ва бугунги мақомини қуйидагича ифодалади:

«Мен 2000 йилда биринчи маротаба "Реал Мадрид" президентлигига сайланиб келганимда, жамоа жуда аянчли молиявий ҳолатда эди, ҳатто футболчиларга ойлик маошларни тўлашга маблағ топилмасди. Олиб борилган тўғри ислоҳотлар ва стратегик режалар эвазига вазият бутунлай ўзгарди. Бугунги кунга келиб, "Реал"нинг умумий бозор қиймати нақд 10 миллиард евро деб баҳоланмоқда».

Эслатиб ўтиш жоизки, Флорентино Переснинг Мадрид грандидаги бошқарув фаолияти икки даврга бўлинади. У биринчи марта 2000–2006 йилларда клубни бошқарган бўлса, 2009 йилда яна ушбу лавозимга қайтди ва ҳозирги кунга қадар жамоа раҳбарлигини ҳеч кимга бермай келяпти.

Президентлик сайлови ва ёш рақиб тўқнашуви

Мадрид клуби ҳаётида шу кунларда нафақат майдондаги баҳслар, балки раҳбарият даражасида ҳам энг қайноқ палла кузатилмоқда. Жорий йилнинг 7 июнь куни “Реал” клубида расмий президентлик сайловлари бўлиб ўтади.

Ушбу сайловда амалдаги раҳбарнинг имкониятлари ва унинг бош рақиби ҳақидаги маълумотлар қуйидагича:

Номзодлар

Ёш фарқи

Клубдаги мақоми

Бош устуворлиги

Флорентино Перес

Тажрибали етакчи

Амалдаги президент

Бой тажриба ва 10 млрд евролик бренд

Энрике Рикельме

Пересдан 42 ёш кичик

Ягона расмий рақиб

Ёшлик шижоати ва янгича қарашлар

Бўлажак сайловда Пересга ягона рақиб сифатида чиқаётган тадбиркор Энрике Рикельме амалдаги президентдан нақд 42 ёш кичик бўлишига қарамай, жиддий кураш таклиф этмоқда. Бироқ Переснинг клуб тарихида қолдирган улкан изи ва молиявий барқарорлик кафолати уни ҳамон асосий фаворит сифатида кўрсатмоқда.

Замин шарҳи: Флорентино Перес — замонавий футболда нафақат трансферлар қироли, балки буюк иқтисодчи сифатида ҳам ном қозонди. "Галактикос" лойиҳасидан тортиб янгиланган муҳташам "Сантьяго Бернабеу" стадионигача бўлган масофа Мадрид клубини енгилмас кучга айлантирди. 7 июндаги сайлов натижаси клубнинг кейинги ўн йилликдаги тақдирини белгилаб бериши шубҳасиз.

Европа футболидаги энг қайноқ воқеалар, “Реал Мадрид” ҳаётидаги ички янгиликлар ва эксклюзив инсайдларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Флорентино ПересРеал МадридМадридИспанияMadrid Zone
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди