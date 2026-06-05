Эндрик: Жуд Беллингем ва Трент Александер-Арнолдни тушуниш имконсиз

·136·Спорт
Эндрик: Жуд Беллингем ва Трент Александер-Арнолдни тушуниш имконсиз

Бразилиялик ҳужумчи Эндрик Реал Мадрид сафидаги қийин даврлари ҳақида очиқчасига гапириб берди. Ёш иқтидор эгасининг таъкидлашича, у асосий таркибга кира олмай қийналган вақтларида Жуд Беллингем ва Трент Александер-Арнолд уни мунтазам қўнғироқлар орқали қўллаб-қувватлаб туришган. Гарчи улар ўртасида яқин дўстлик шаклланган бўлса-да, Эндрик инглиз футболчиларининг талаффузини тушунишда ҳали ҳам қийналаётганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лён жамоасидаги олти ойлик муваффақиятли ижарадан сўнг Мадридга қайтган 19 ёшли ҳужумчи, Франция чемпионатидаги ўйин амалиёти унинг ўзига бўлган ишончини қайтарганини айтди. Реал Мадрид юлдузлари билан рақобатлашиш осон бўлмаганини таъкидлаган Эндрик, Лука Модрич, Винисиус Жуниор ва Родрйго каби футболчилардан кўп нарса ўрганганини ва буни амалда кўрсатишга тайёрлигини билдирди.

"Беллингэм менга ҳар куни қўнғироқ қилади. Ўзимни ёмон ҳис қилган пайтларимда у мени руҳан кўтарарди. Трент ҳам худди шундай, улар жуда самимий инсонлар. Мен улардан ўрнак олишга ва инглиз тилини ўрганишга ҳаракат қиляпман, лекин уларнинг гапларини тушунишнинг деярли имкони йўқ", — дея ҳазиллашди бразилиялик юлдуз Мен ин Блазерс нашрига берган интервюсида.

Эндрик Лён сафига ўтиш ҳаётидаги энг тўғри қарорлардан бири бўлганини ва у ерда гол уриб, ассистлар амалга оширгани туфайли терма жамоадан жой олганини қўшимча қилди. Энди у бор эътиборини Реал Мадрид сафида ўз ўрнини топишга ва жаҳон чемпионатида Бразилия шарафини муносиб ҳимоя қилишга қаратган.

Реал МадридЭндрикЖуд БеллингемТрент Александер-АрнолдТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Эндрик: Жуд Беллингем ва Трент Александер-Арнолдни тушуниш имконсиз – Zamin.uz, 05.06.2026