Эндрик: Жуд Беллингем ва Трент Александер-Арнолдни тушуниш имконсиз
Бразилиялик ҳужумчи Эндрик Реал Мадрид сафидаги қийин даврлари ҳақида очиқчасига гапириб берди. Ёш иқтидор эгасининг таъкидлашича, у асосий таркибга кира олмай қийналган вақтларида Жуд Беллингем ва Трент Александер-Арнолд уни мунтазам қўнғироқлар орқали қўллаб-қувватлаб туришган. Гарчи улар ўртасида яқин дўстлик шаклланган бўлса-да, Эндрик инглиз футболчиларининг талаффузини тушунишда ҳали ҳам қийналаётганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лён жамоасидаги олти ойлик муваффақиятли ижарадан сўнг Мадридга қайтган 19 ёшли ҳужумчи, Франция чемпионатидаги ўйин амалиёти унинг ўзига бўлган ишончини қайтарганини айтди. Реал Мадрид юлдузлари билан рақобатлашиш осон бўлмаганини таъкидлаган Эндрик, Лука Модрич, Винисиус Жуниор ва Родрйго каби футболчилардан кўп нарса ўрганганини ва буни амалда кўрсатишга тайёрлигини билдирди.
"Беллингэм менга ҳар куни қўнғироқ қилади. Ўзимни ёмон ҳис қилган пайтларимда у мени руҳан кўтарарди. Трент ҳам худди шундай, улар жуда самимий инсонлар. Мен улардан ўрнак олишга ва инглиз тилини ўрганишга ҳаракат қиляпман, лекин уларнинг гапларини тушунишнинг деярли имкони йўқ", — дея ҳазиллашди бразилиялик юлдуз Мен ин Блазерс нашрига берган интервюсида.
Эндрик Лён сафига ўтиш ҳаётидаги энг тўғри қарорлардан бири бўлганини ва у ерда гол уриб, ассистлар амалга оширгани туфайли терма жамоадан жой олганини қўшимча қилди. Энди у бор эътиборини Реал Мадрид сафида ўз ўрнини топишга ва жаҳон чемпионатида Бразилия шарафини муносиб ҳимоя қилишга қаратган.
…