Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?

·106·Спорт
Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?

Англия терма жамоаси шу вақтга қадар ҳеч қачон Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина билан тўқнаш келмаган. Собиқ ҳужумчи Роббие Фовлер ГОАЛ нашрига берган интервюсида 2026-йилги Жаҳон чемпионати ушбу афсонавий футболчи билан куч синашиш учун энг қулай фурсат эканлигини таъкидлади. Унинг фикрича, Томас Тухель бошқарувидаги жамоа 2022-йилги чемпионлардан қўрқмаслиги, аксинча, Криштиано Роналдо ва Португалия каби рақиблар билан учрашувларни ҳам мамнуният билан қабул қилиши керак. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Барселона афсонаси Лионель Месси 2005-йилдан буён Аргентина сафида 198 та ўйинда майдонга тушиб, 116 та гол уришга улгурди. Бироқ Жанубий Америка гранди ва Европа гиганти ўртасидаги ўйинлар сўнгги йилларда камдан-кам кузатилмоқда. Англия ва Аргентина ўртасидаги сўнгги учрашув 2005-йилнинг ноябрида, Месси Албиселесте сафида дебют қилганидан бир неча ой ўтиб бўлиб ўтган, аммо у ўша ўйинда иштирок этмаган.

Ҳозирда Лионель Месси ўзининг рекордларга бой халқаро фаолиятини якунлаш арафасида турибди. Бу эса Англия учун Қатарда Жаҳон кубогини боши узра баланд кўтарган сеҳрли 10-рақам эгасига қарши ўзини синаб кўриш учун сўнгги имконият бўлиши мумкин. Фовлернинг сўзларига кўра, ҳозирги Месси аввалги даражасида бўлмаса-да, у барибир футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири бўлиб қолаверади.

“Очиқини айтсам, ҳозир улар билан ўйнашни хоҳлаган бўлардим, чунки Месси энди аввалги йиллардаги каби эмас. Бу гапим нотўғри тушунилмасин, у барча даврларнинг энг зўрларидан бири, аммо ҳозир унга қарши ўйнаш учун энг қулай вақт. Англия учун рақиб ким бўлишидан қатъи назар, асосийси турнирда узоқроққа бориш ва керакли натижани қайд этишдир”, — дея қўшимча қилди Роббие Фовлер.

Лионель МессиАнглияАргентинаЖаҳон ЧемпионатиКриштиано Роналдо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31Деклан Райс Стивен Жеррард ва Браян Робсон даражасига кўтарилдиДеклан Райс Стивен Жеррард ва Браян Робсон даражасига кўтарилдиКеча, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди