Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?
Англия терма жамоаси шу вақтга қадар ҳеч қачон Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина билан тўқнаш келмаган. Собиқ ҳужумчи Роббие Фовлер ГОАЛ нашрига берган интервюсида 2026-йилги Жаҳон чемпионати ушбу афсонавий футболчи билан куч синашиш учун энг қулай фурсат эканлигини таъкидлади. Унинг фикрича, Томас Тухель бошқарувидаги жамоа 2022-йилги чемпионлардан қўрқмаслиги, аксинча, Криштиано Роналдо ва Португалия каби рақиблар билан учрашувларни ҳам мамнуният билан қабул қилиши керак. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Барселона афсонаси Лионель Месси 2005-йилдан буён Аргентина сафида 198 та ўйинда майдонга тушиб, 116 та гол уришга улгурди. Бироқ Жанубий Америка гранди ва Европа гиганти ўртасидаги ўйинлар сўнгги йилларда камдан-кам кузатилмоқда. Англия ва Аргентина ўртасидаги сўнгги учрашув 2005-йилнинг ноябрида, Месси Албиселесте сафида дебют қилганидан бир неча ой ўтиб бўлиб ўтган, аммо у ўша ўйинда иштирок этмаган.
Ҳозирда Лионель Месси ўзининг рекордларга бой халқаро фаолиятини якунлаш арафасида турибди. Бу эса Англия учун Қатарда Жаҳон кубогини боши узра баланд кўтарган сеҳрли 10-рақам эгасига қарши ўзини синаб кўриш учун сўнгги имконият бўлиши мумкин. Фовлернинг сўзларига кўра, ҳозирги Месси аввалги даражасида бўлмаса-да, у барибир футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири бўлиб қолаверади.
“Очиқини айтсам, ҳозир улар билан ўйнашни хоҳлаган бўлардим, чунки Месси энди аввалги йиллардаги каби эмас. Бу гапим нотўғри тушунилмасин, у барча даврларнинг энг зўрларидан бири, аммо ҳозир унга қарши ўйнаш учун энг қулай вақт. Англия учун рақиб ким бўлишидан қатъи назар, асосийси турнирда узоқроққа бориш ва керакли натижани қайд этишдир”, — дея қўшимча қилди Роббие Фовлер.
…