Португалия матбуоти: Ўзбекистонни менсимаслик қимматга тушиши мумкин
Бутун ўзбек халқи ва футбол ишқибозлари узоқ йиллар давомида орзиқиб кутган тарихий воқелик ниҳоят амалга ошди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионатида ўз тарихида илк бор иштирок этади. Қуръа натижаларига кўра, вакилларимиз Мундиалнинг “K” гуруҳидан жой олишди ва у ерда Португалия, Колумбия ҳамда Конго терма жамоаларига қарши муросасиз баҳсларда майдонга тушишади.
Ушбу кутилаётган мега-турнир олдидан рақибларимиз ҳам "Оқ бўрилар"нинг куч-қудратини жиддий ўргана бошлашди. Хусусан, Португалиянинг машҳур ва нуфузли “PortuGOAL.net” спорт нашри Ўзбекистон терма жамоасининг имкониятлари, таркиби ва тактик устунликларига бағишланган махсус таҳлилий мақола эълон қилди.
Марказий Осиёнинг илк қалдирғочи ва тарихий учрашув
Португалиялик экспертлар ўз мақоласида энг аввало Ўзбекистон футболининг сўнгги йиллардаги ўсиш суръатларига юқори баҳо беришган. Улар жамоамизнинг Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритганини қитъа миқёсидаги катта воқелик сифатида эътироф этишди.
Тарихий натижа: Ўзбекистон Осиё қитъасидаги ўта мураккаб ва шиддатли саралаш босқичидан муваффақиятли ўтиб, Мундиал йўлланмасига эга чиққан илк Марказий Осиё давлати сифатида тарихга кирди.
Мутлақо янги тўқнашув: Мақола муаллифининг алоҳида қайд этишича, Португалия ва Ўзбекистон терма жамоалари шу вақтга қадар расмий мусобақаларда ҳам, ўртоқлик учрашувларида ҳам ҳеч қачон ўзаро куч синашмаган. Бу эса бўлажак ўйиннинг жозибасини янада оширади.
"Оқ бўрилар" — Йўқотадиган ҳеч вақоси йўқ хавфли рақиб
Хорижлик журналистлар Ўзбекистон миллий жамоасининг руҳий ҳолати ва тактик устунликлари хусусида тўхталар экан, "Оқ бўрилар"дан кутилмаган совғалар кутиш мумкинлигини яшириб ўтиришмади.
"Ўзбекистон биринчи марта ФИФА Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Улар ОФК саралаш босқичида матонат кўрсатишди. Бугунги кунда Осиё футболи бениҳоя тез суръатларда ривожланди ва у ердаги рақобат аввалгидан анча кучайган. Шу сабабли 'Оқ бўрилар' майдонда юксак энергия билан ҳаракат қилишади. Энг муҳими, уларнинг бу турнирда йўқотадиган ҳеч нарсаси йўқ, улар босимсиз ўйнашади", — деб ёзади Португалия нашри.
Юлдузли таркиб ва рақибни менсимаслик оқибати
Португалия матбуоти ўз жамоасининг дунё юлдузларидан иборат эканини, бироқ бу яшил майдонда осон ғалабани кафолатламаслигини тан олган. Икки жамоа ўртасидаги молиявий ва таркибий ҳолат қуйидаги жадвалда таҳлил қилинган:
Терма жамоалар
Етакчи юлдузлар ва таркиб мақоми
Португалия ОАВнинг асосий огоҳлантириши
Португалия
Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Рубен Диаш
Таркиб бўйича яққол устунлик мавжуд бўлса-да, рақибни менсимаслик қимматга тушади.
Ўзбекистон
Шахсий амбиция ва юксак иштиёққа эга "Оқ бўрилар"
Тезкор ва кутилмаган ҳужумлар ташкил этишга қодир, диққатни йўқотган рақибни жазолайди.
Португалиялик шарҳловчилар ўз жамоасини жиддий огоҳлантирган: Ўзбекистоннинг гуруҳда бўлиши Европа грандида ортиқча хавотир уйғотмаслиги мумкин, аммо Осиё вакилларини менсимаслик ёмон оқибатларга олиб келади. Диққат ва концентрация йўқотилган лаҳзада, Мундиал дебютанти ҳар қандай рақибга жиддий муаммо туғдира олади.
Замин шарҳи: Португалиялик ҳамкасбларимизнинг ушбу таҳлили ҳақиқатга жуда яқин. Жаҳон чемпионатида дебют қилаётган терма жамоамиз учун катта номлар ортида турувчи рақибларнинг руҳий хотиржамлиги айни муддао бўлиши мумкин. Жалолиддин Машарипов, Элдор Шомуродов ва Абдуқодир Ҳусанов каби йигитларимиз Бернарду Силва ёки Рубен Диаш каби юлдузларга қарши майдонда бор юракларини бериб ўйнашлари шубҳасиз. Биз миллий жамоамизга тарихий Мундиалда омад ва зафарлар тилаб қоламиз!
Жаҳон чемпионати олдидан терма жамоамиз лагеридаги энг сўнгги янгиликлар, рақибларнинг эксклюзив фикрлари ва футбол оламидаги энг қайноқ репортажларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…