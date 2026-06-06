Португалия матбуоти: Ўзбекистонни менсимаслик қимматга тушиши мумкин

·72·Спорт
Португалия матбуоти: Ўзбекистонни менсимаслик қимматга тушиши мумкин

Бутун ўзбек халқи ва футбол ишқибозлари узоқ йиллар давомида орзиқиб кутган тарихий воқелик ниҳоят амалга ошди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионатида ўз тарихида илк бор иштирок этади. Қуръа натижаларига кўра, вакилларимиз Мундиалнинг “K” гуруҳидан жой олишди ва у ерда Португалия, Колумбия ҳамда Конго терма жамоаларига қарши муросасиз баҳсларда майдонга тушишади.

Ушбу кутилаётган мега-турнир олдидан рақибларимиз ҳам "Оқ бўрилар"нинг куч-қудратини жиддий ўргана бошлашди. Хусусан, Португалиянинг машҳур ва нуфузли PortuGOAL.net спорт нашри Ўзбекистон терма жамоасининг имкониятлари, таркиби ва тактик устунликларига бағишланган махсус таҳлилий мақола эълон қилди.

Марказий Осиёнинг илк қалдирғочи ва тарихий учрашув

Португалиялик экспертлар ўз мақоласида энг аввало Ўзбекистон футболининг сўнгги йиллардаги ўсиш суръатларига юқори баҳо беришган. Улар жамоамизнинг Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритганини қитъа миқёсидаги катта воқелик сифатида эътироф этишди.

  • Тарихий натижа: Ўзбекистон Осиё қитъасидаги ўта мураккаб ва шиддатли саралаш босқичидан муваффақиятли ўтиб, Мундиал йўлланмасига эга чиққан илк Марказий Осиё давлати сифатида тарихга кирди.

  • Мутлақо янги тўқнашув: Мақола муаллифининг алоҳида қайд этишича, Португалия ва Ўзбекистон терма жамоалари шу вақтга қадар расмий мусобақаларда ҳам, ўртоқлик учрашувларида ҳам ҳеч қачон ўзаро куч синашмаган. Бу эса бўлажак ўйиннинг жозибасини янада оширади.

"Оқ бўрилар" — Йўқотадиган ҳеч вақоси йўқ хавфли рақиб

Хорижлик журналистлар Ўзбекистон миллий жамоасининг руҳий ҳолати ва тактик устунликлари хусусида тўхталар экан, "Оқ бўрилар"дан кутилмаган совғалар кутиш мумкинлигини яшириб ўтиришмади.

"Ўзбекистон биринчи марта ФИФА Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Улар ОФК саралаш босқичида матонат кўрсатишди. Бугунги кунда Осиё футболи бениҳоя тез суръатларда ривожланди ва у ердаги рақобат аввалгидан анча кучайган. Шу сабабли 'Оқ бўрилар' майдонда юксак энергия билан ҳаракат қилишади. Энг муҳими, уларнинг бу турнирда йўқотадиган ҳеч нарсаси йўқ, улар босимсиз ўйнашади", — деб ёзади Португалия нашри.

Юлдузли таркиб ва рақибни менсимаслик оқибати

Португалия матбуоти ўз жамоасининг дунё юлдузларидан иборат эканини, бироқ бу яшил майдонда осон ғалабани кафолатламаслигини тан олган. Икки жамоа ўртасидаги молиявий ва таркибий ҳолат қуйидаги жадвалда таҳлил қилинган:

Терма жамоалар

Етакчи юлдузлар ва таркиб мақоми

Португалия ОАВнинг асосий огоҳлантириши

Португалия

Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Рубен Диаш

Таркиб бўйича яққол устунлик мавжуд бўлса-да, рақибни менсимаслик қимматга тушади.

Ўзбекистон

Шахсий амбиция ва юксак иштиёққа эга "Оқ бўрилар"

Тезкор ва кутилмаган ҳужумлар ташкил этишга қодир, диққатни йўқотган рақибни жазолайди.

Португалиялик шарҳловчилар ўз жамоасини жиддий огоҳлантирган: Ўзбекистоннинг гуруҳда бўлиши Европа грандида ортиқча хавотир уйғотмаслиги мумкин, аммо Осиё вакилларини менсимаслик ёмон оқибатларга олиб келади. Диққат ва концентрация йўқотилган лаҳзада, Мундиал дебютанти ҳар қандай рақибга жиддий муаммо туғдира олади.

Замин шарҳи: Португалиялик ҳамкасбларимизнинг ушбу таҳлили ҳақиқатга жуда яқин. Жаҳон чемпионатида дебют қилаётган терма жамоамиз учун катта номлар ортида турувчи рақибларнинг руҳий хотиржамлиги айни муддао бўлиши мумкин. Жалолиддин Машарипов, Элдор Шомуродов ва Абдуқодир Ҳусанов каби йигитларимиз Бернарду Силва ёки Рубен Диаш каби юлдузларга қарши майдонда бор юракларини бериб ўйнашлари шубҳасиз. Биз миллий жамоамизга тарихий Мундиалда омад ва зафарлар тилаб қоламиз!

Жаҳон чемпионати олдидан терма жамоамиз лагеридаги энг сўнгги янгиликлар, рақибларнинг эксклюзив фикрлари ва футбол оламидаги энг қайноқ репортажларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонПортугалияКолумбияКонгоПортуГОАЛ.нет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛамине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 08:15Бавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБугун, 08:15Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиФутбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиБугун, 08:08Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиЖурген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиБугун, 07:54Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди