Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?

·30·Спорт
Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?

2026-йилги Жаҳон чемпионати футбол тарихидаги энг йирик ва ўзгача турнир бўлиши кутилмоқда. Илк бор 48 та жамоа иштирок этадиган ҳамда АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган ушбу мусобақа қарийб 100 йиллик тарихда янги саҳифа очади. Бироқ, деярли йигирма йил давомида футбол оламини бошқарган афсонавий авлод учун бу сўнгги бекат бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лионель Месси 39 ёшга яқинлашаётган бўлса-да, ўзининг рекорд даражадаги олтинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этиш ниятида. Аргентина терма жамоаси билан 2022-йилда Қатарда ғолиб чиққан Месси, ҳозирда Интер Миами сафида MLSда тўп тепмоқда. Гарчи Шимолий Американинг жазирама иссиғи ва кенгайтирилган формат унинг жисмоний ҳолатига қийинчилик туғдириши мумкин бўлса-да, афсонавий ҳужумчи яна бир бор дунёни ҳайратда қолдиришга тайёр.

Криштиано Роналдо эса 41 ёшида Португалия терма жамоаси билан тарихий ғалабага эришишни мақсад қилган. Месси билан солиштирганда, беш карра "Олтин тўп" соҳиби ҳали Жаҳон чемпионлигини қўлга киритмаган ва плей-офф босқичларида гол уришга муваффақ бўлмаган. Агар Португалия ғалаба қозонса, Роналдо ушбу нуфузли кубокни боши узра кўтарган энг ёши катта футболчига айланади.

Ушбу афсоналар билан бир қаторда, бир қатор фахрий юлдузлар учун ҳам 2026-йилги турнир халқаро майдондаги сўнгги имконият бўлади. Улар кетганидан сўнг футбол оламида пайдо бўладиган бўшлиқни ҳатто энг иқтидорли ёшлар ҳам дарҳол тўлдира олмаслиги аниқ. Мухлислар учун бу афсоналарнинг сўнгги бор катта саҳнада намоён бўлишини томоша қилиш учун ноёб имкониятдир.

ФутболЛионель МессиКриштиано РоналдоЖЧ-2026Аргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23Германия терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиГермания терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиБугун, 07:13Лука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаЛука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаБугун, 07:04Рафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиРафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиБугун, 06:54Арне Слот Англия Премер-лигасидан тушган таклифни рад этдиАрне Слот Англия Премер-лигасидан тушган таклифни рад этдиБугун, 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими? – Zamin.uz, 06.06.2026