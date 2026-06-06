Ламине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилди

·17·Спорт
Ламине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилди

Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал 2025-26-йилги мавсум якунларига кўра Испания чемпионатининг энг яхши футболчиси деб эълон қилинди. Ханси Флик бошқарувидаги жамоанинг чемпионлик пойгасида ғалаба қозонишида 18 ёшли вингернинг ҳиссаси беқиёс бўлди. Мавсум давомида у 16 та гол урди ва 11 та голли узатмани амалга ошириб, ҳужум чизиғининг ҳақиқий етакчисига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ламине Ямал ушбу муваффақияти билан бир қаторда, жамоадоши Ферран Торрес билан биргаликда энг яхши тўпурар испан футболчисига бериладиган "Зарра Тропҳй" совринини ҳам қўлга киритди. Барселона учун бу кетма-кет иккинчи йил ушбу нуфузли совриннинг қўлга киритилиши бўлди — ўтган мавсумда бу номга Рафинья лойиқ кўрилган эди. Клуб расмий баёнотида Ямалнинг ҳар бир ўйинда кўрсатган дриблинглари ва рақиб ҳимоячилари учун туғдирган муаммолари алоҳида эътироф этилди.

Каталонияликларнинг муваффақияти фақатгина Ямал билан чекланмади. Жамоа устози Ханси Флик кетма-кет иккинчи йил мавсумнинг энг яхши мураббийи деб топилди. Унинг қўл остида Барселона 94 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалида биринчи ўринни эгаллади. Бу немис мутахассисининг Испания футболидаги доминантлигини яна бир бор исботлади.

Ҳимоя ва дарвозабонлар чизиғида ҳам Барселона вакиллари тақдирланди. Жоан Гарсиа мавсумнинг энг яхши сейви номинациясида ғолиб чиқди. Унинг "Эспанёл"га қарши дерби учрашувида Пере Милла томонидан йўлланган зарбани қайтариши йилнинг энг ёрқин вазияти деб топилди. Шунингдек, Гарсиа мавсум давомида бор-йўғи 21 та гол ўтказиб юборгани учун "Замора Тропҳй" совринига ҳам эга чиқди.

Ламине ЯмалБарселонаЛа ЛигаХанси ФликФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппе жаҳон чемпионатида Роналду ва Неймарга қарши ўйнашни истайдиМбаппе жаҳон чемпионатида Роналду ва Неймарга қарши ўйнашни истайдиБугун, 08:49Бавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБугун, 08:15Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиФутбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиБугун, 08:08Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиЖурген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиБугун, 07:54Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди