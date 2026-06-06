Мбаппе жаҳон чемпионатида Роналду ва Неймарга қарши ўйнашни истайди
Франция миллий терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионати олдидан ўзи учун энг қизиқ бўлиши мумкин бўлган рақиблар ҳақида гапирди. Франция футболи етакчиси мундиалда Криштиану Роналду ва Неймарга қарши майдонга тушишни исташини очиқ билдирди.
Sorare’га берган интервьюсида Мбаппе дунё футболида катта из қолдирган икки юлдуз билан Жаҳон чемпионати саҳнасида тўқнаш келиш унга алоҳида қизиқ эканини таъкидлади. Унинг фикрича, бу турнир Роналду ва Неймар учун сўнгги мундиал бўлиши мумкин.
“Мен Жаҳон чемпионатида Роналду ва Неймарга қарши ўйнашни истайман. Бу уларнинг сўнгги мундиали бўлади”, — деди Килиан Мбаппе.
Бу сўзлар футбол мухлислари учун катта интрига уйғотиши табиий. Чунки Роналду ва Неймар сўнгги ўн йилликда дунё футболида энг кўп муҳокама қилинган, миллионлаб мухлисларга илҳом берган ва катта саҳналарда ўзига хос тарих ёзган футболчилардан ҳисобланади. Мбаппе эса ҳозирги авлоднинг энг ёрқин юлдузларидан бири сифатида улар билан яна бир бор катта турнирда тўқнаш келишни хоҳламоқда.
Криштиану Роналду учун Жаҳон чемпионати доимо алоҳида аҳамиятга эга бўлган. Португалиялик юлдуз фаолияти давомида деярли барча чўққиларни забт этган бўлса-да, мундиал соврини унинг карьерасидаги энг катта орзулардан бири бўлиб қолмоқда. Агар бу ҳақиқатан ҳам унинг сўнгги Жаҳон чемпионати бўлса, Португалия ҳар бир ўйинга максимал иштиёқ билан тушиши аниқ.
Неймар учун ҳам вазият шунга ўхшаш. Бразилия терма жамоаси етакчиларидан бири ҳисобланган ҳужумчи йиллар давомида ўз авлодининг энг иқтидорли футболчиларидан бири сифатида эътироф этилди. Аммо мундиал титули унга ҳам ҳали насиб этмаган. Шу сабабли унинг сўнгги имконияти сифатида қаралаётган турнир мухлислар учун алоҳида қизиқ бўлади.
Мбаппе эса бу икки юлдузга қарши ўйнашни шунчаки рақобат сифатида эмас, балки катта футбол тарихининг бир қисми сифатида кўраётгани сезилади. Унинг авлоди энди футболда асосий саҳнага чиққан. Роналду ва Неймар эса бир даврни белгилаб берган номлар. Шу боис уларнинг ўзаро тўқнашуви рамзий маънога ҳам эга бўлади.
Франция терма жамоаси Жаҳон чемпионатида яна фаворитлардан бири сифатида кўрилмоқда. Мбаппе етакчилигидаги жамоа тезлик, техника, тажриба ва чуқур таркибга эга. Катта турнирларда Франция доимо хавфли рақиб ҳисобланади ва бу сафар ҳам улардан юқори натижа кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Франция миллий жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида I гуруҳидан жой олган. Ушбу квартетда французлар Сенегал, Ироқ ва Норвегия миллий жамоаларига қарши майдонга тушади. Бир қарашда Франция гуруҳ фаворити сифатида кўринади, аммо мундиалда ҳеч бир рақибни паст баҳолаб бўлмайди.
Сенегал жисмоний куч, тезлик ва Африка футболига хос курашувчанлик билан хавфли. Ироқ терма жамоаси катта турнирда ўзини кўрсатиш учун бор кучини сарфлаши аниқ. Норвегия эса Европа футболига хос тартиб, интизом ва ҳужумдаги хавфли ижрочилари билан ҳар қандай рақибга муаммо туғдириши мумкин.
Франция гуруҳдан муваффақиятли чиқса, кейинги босқичларда Португалия ёки Бразилия билан тўқнаш келиш эҳтимоли пайдо бўлиши мумкин. Мбаппе айнан шуни орзу қилмоқда: Роналду ёки Неймарга қарши катта саҳнада, катта ўйинда, катта тарих учун майдонга тушиш.
Бундай ўйинлар футболни янада жозибали қилади. Бир томонда фаолиятининг сўнгги катта турнирларидан бирини ўтказиши мумкин бўлган юлдузлар, иккинчи томонда эса ҳозирги даврнинг энг кучли ҳужумчиларидан бири. Бу тўқнашувлар мухлислар учун ҳақиқий футбол байрамига айланиши мумкин.
Мбаппенинг сўзлари шуни кўрсатадики, у Жаҳон чемпионатига нафақат соврин учун, балки тарихий баҳслар, катта рақиблар ва унутилмас лаҳзалар учун ҳам тайёрланмоқда. Роналду ва Неймарга қарши ўйнаш истаги эса унинг футболга бўлган ҳурмати ва рақобатга чанқоқлигини яна бир бор намойиш этади.
Энди барча нарса майдондаги натижаларга боғлиқ. Франция ўз гуруҳидан чиқиши, Португалия ва Бразилия ҳам ўз йўлини муваффақиятли давом эттириши керак. Шунда Мбаппе орзу қилган супер тўқнашувлардан бири амалга ошиши мумкин.
Футболда баъзан авлодлар алмашинуви бир ўйинда намоён бўлади. Мбаппе Роналду ёки Неймарга қарши ўйнаса, бу оддий баҳс эмас, балки бир давр билан янги даврнинг катта саҳнадаги учрашуви бўлади.
…