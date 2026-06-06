Бавария Исмаел Саибари трансфери бўйича музокараларни бошлади

·0·Спорт
Бавария Исмаел Саибари трансфери бўйича музокараларни бошлади

Мюнхеннинг Бавария клуби PSV жамоаси ҳужумкор ярим ҳимоячиси Исмаел Саибари трансфери бўйича расмий музокараларга киришди. Маълумотларга кўра, трансфер қиймати 60 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда. Мюнхенликлар бош мураббийи Венсан Компани ушбу 25 ёшли футболчини ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсад деб белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport нашрининг хабар беришича, Бавария футболчи билан 2031-йилгача мўлжалланган шахсий шартнома шартларини келишиб бўлган. Эндиликда Германия рекордчилари Нидерландия клуби билан якуний нарх борасида музокара олиб бормоқда. PSV ўз юлдузи учун 50-60 миллион евро атрофида маблағ талаб қилмоқда, чунки Марокаш терма жамоаси аъзосининг амалдаги шартномаси 2029-йилгача давом этади.

Венсан Компани Саибарини ҳужумнинг бир нечта позициясида ўйнай оладиган универсал қурол сифатида кўрмоқда. Мураббий футболчининг техник маҳорати, тезлиги ва жисмоний ҳолатига юқори баҳо берган. Исмаел Саибари ўтган мавсумда PSV таркибида 27 та ўйинда майдонга тушиб, 15 та гол ва 8 та ассист қайд этган ҳолда жамоасининг чемпионлигига улкан ҳисса қўшди.

Агар ушбу трансфер амалга ошса, Саибари Бавария тарихида Медҳи Бенатиа, Ноуссаир Мазраоуи ва Адам Азноудан кейин тўртинчи марокашлик футболчига айланади. Мюнхен клуби раҳбарияти музокараларни 2026-йилги Жаҳон чемпионати бошлангунга қадар якунлашни мақсад қилган, чунки турнирдан сўнг футболчининг нархи янада кўтарилиб кетиши мумкин.

БаварияPSVТрансферВенсан КомпаниИсмаел Саибари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилмоқчиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилмоқчиБугун, 08:53Мбаппе жаҳон чемпионатида Роналду ва Неймарга қарши ўйнашни истайдиМбаппе жаҳон чемпионатида Роналду ва Неймарга қарши ўйнашни истайдиБугун, 08:49Ламине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛамине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 08:15Бавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБугун, 08:15Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиФутбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиБугун, 08:08Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиЖурген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиБугун, 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди