Бавария Исмаел Саибари трансфери бўйича музокараларни бошлади
Мюнхеннинг Бавария клуби PSV жамоаси ҳужумкор ярим ҳимоячиси Исмаел Саибари трансфери бўйича расмий музокараларга киришди. Маълумотларга кўра, трансфер қиймати 60 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда. Мюнхенликлар бош мураббийи Венсан Компани ушбу 25 ёшли футболчини ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсад деб белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport нашрининг хабар беришича, Бавария футболчи билан 2031-йилгача мўлжалланган шахсий шартнома шартларини келишиб бўлган. Эндиликда Германия рекордчилари Нидерландия клуби билан якуний нарх борасида музокара олиб бормоқда. PSV ўз юлдузи учун 50-60 миллион евро атрофида маблағ талаб қилмоқда, чунки Марокаш терма жамоаси аъзосининг амалдаги шартномаси 2029-йилгача давом этади.
Венсан Компани Саибарини ҳужумнинг бир нечта позициясида ўйнай оладиган универсал қурол сифатида кўрмоқда. Мураббий футболчининг техник маҳорати, тезлиги ва жисмоний ҳолатига юқори баҳо берган. Исмаел Саибари ўтган мавсумда PSV таркибида 27 та ўйинда майдонга тушиб, 15 та гол ва 8 та ассист қайд этган ҳолда жамоасининг чемпионлигига улкан ҳисса қўшди.
Агар ушбу трансфер амалга ошса, Саибари Бавария тарихида Медҳи Бенатиа, Ноуссаир Мазраоуи ва Адам Азноудан кейин тўртинчи марокашлик футболчига айланади. Мюнхен клуби раҳбарияти музокараларни 2026-йилги Жаҳон чемпионати бошлангунга қадар якунлашни мақсад қилган, чунки турнирдан сўнг футболчининг нархи янада кўтарилиб кетиши мумкин.
…