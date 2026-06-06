Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!
Дунё теннис оламида йилнинг энг нуфузли ва машаққатли мусобақаларидан бири ҳисобланган Франция очиқ чемпионати — «Ролан Гаррос-2026» ўз якунига етди. Париждаги қизғин ва муросасиз кечган баҳслар якунида аёллар ўртасидаги яккалик баҳсларида бош соврин соҳибаси аниқланди. Сайёрамизнинг саккизинчи ракеткаси, россиялик ёш ва иқтидорли теннис маликаси Мирра Андреева Париж кортларида чинакам кашфиётга айланиб, ўзининг тарихий зафарини расмийлаштирди.
Бош соврин учун кечган ҳал қилувчи финал учрашувида унга Польша вакиласи, жаҳон таснифида 114-ўринни банд этиб турган Майя Хвалинска рақиблик қилди.
Финал баҳси ва тарихий «Катта дубулға» кубоги
Гранд кортдаги финал учрашуви Мирра Андрееванинг тўлиқ устунлиги остида ўтди. Рақибасига ҳеч қандай имконият қолдирмаган россиялик спортчи гўзал ва шиддатли ўйин намойиш этди:
Финалдаги якуний ҳисоб: Андреева рақибасини 6:3, 6:2 ҳисобларида ортиқча муаммосиз мағлуб этди.
Фаолиятдаги янги бекат: Айни пайтда 19 ёшни қарши олган Андреева ушбу ғалаба орқали ўз фаолиятидаги олтинчи совринни қўлга киритди. Энг муҳими, бу унинг фаолиятидаги илк «Катта дубулға» (Grand Slam) туркумига кирувчи олий даражадаги бош мукофотдир.
Финалгача бўлган машаққатли ва зафарли йўл
Ҳар икки теннисчининг ҳам финал остонасигача босиб ўтган йўли осон кечгани йўқ. Қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали ярим финалдаги шиддатли баҳслар ва уларнинг натижалари билан танишишингиз мумкин:
Босқич мақоми
Теннисчилар тўқнашуви
Натижа ва аҳамияти
Ярим финал (1-жуфтлик)
Мирра Андреева — Сорана Кирстия
Андреева руминиялик тажрибали рақибасини мағлуб этиб, финал йўлланмасини нақд қилди.
Ярим финал (2-жуфтлик)
Майя Хвалинска — Диана Шнайдер
Польшалик теннисчи кутилмаганда бошқа бир россиялик юлдузни турнирдан чиқариб юборди.
Хвалинска ярим финалда Диана Шнайдер тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, бош совринга яқинлашган бўлса-да, финалда Андрееванинг кучли ва тактик зарбалари қаршисида ожиз қолди.
Замин шарҳи: 19 ёшли Мирра Андрееванинг «Ролан Гаррос» шоҳсупасига кўтарилиши жаҳон теннисида янги давр, янги юлдуз етишиб чиққанидан далолат беради. Парижнинг тупроқли кортларида бундай барқарор ва совуққон ўйин кўрсатиш ҳар қандай спортчига ҳам насиб этавермайди. Фаолиятидаги илк «Катта дубулға» совринини айнан Парижда нишонлаган Андреева келажакда Уимблдон ва АҚШ очиқ чемпионатларида ҳам асосий фаворитга айланиши шубҳасиз. Мафтункор спортчига келгуси баҳсларда ҳам зафарлар ёр бўлишини тилаймиз!
Дунё тенниси оламидаги энг қайноқ янгиликлар, «Ролан Гаррос» турнирининг эксклюзив таҳлиллари ва юлдузлар ҳаётига оид қизиқарли репортажларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…