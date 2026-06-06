Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!

·270·Спорт
Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!

Дунё теннис оламида йилнинг энг нуфузли ва машаққатли мусобақаларидан бири ҳисобланган Франция очиқ чемпионати — «Ролан Гаррос-2026» ўз якунига етди. Париждаги қизғин ва муросасиз кечган баҳслар якунида аёллар ўртасидаги яккалик баҳсларида бош соврин соҳибаси аниқланди. Сайёрамизнинг саккизинчи ракеткаси, россиялик ёш ва иқтидорли теннис маликаси Мирра Андреева Париж кортларида чинакам кашфиётга айланиб, ўзининг тарихий зафарини расмийлаштирди.

Бош соврин учун кечган ҳал қилувчи финал учрашувида унга Польша вакиласи, жаҳон таснифида 114-ўринни банд этиб турган Майя Хвалинска рақиблик қилди.

Финал баҳси ва тарихий «Катта дубулға» кубоги

Гранд кортдаги финал учрашуви Мирра Андрееванинг тўлиқ устунлиги остида ўтди. Рақибасига ҳеч қандай имконият қолдирмаган россиялик спортчи гўзал ва шиддатли ўйин намойиш этди:

  • Финалдаги якуний ҳисоб: Андреева рақибасини 6:3, 6:2 ҳисобларида ортиқча муаммосиз мағлуб этди.

  • Фаолиятдаги янги бекат: Айни пайтда 19 ёшни қарши олган Андреева ушбу ғалаба орқали ўз фаолиятидаги олтинчи совринни қўлга киритди. Энг муҳими, бу унинг фаолиятидаги илк «Катта дубулға» (Grand Slam) туркумига кирувчи олий даражадаги бош мукофотдир.

Финалгача бўлган машаққатли ва зафарли йўл

Ҳар икки теннисчининг ҳам финал остонасигача босиб ўтган йўли осон кечгани йўқ. Қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали ярим финалдаги шиддатли баҳслар ва уларнинг натижалари билан танишишингиз мумкин:

Босқич мақоми

Теннисчилар тўқнашуви

Натижа ва аҳамияти

Ярим финал (1-жуфтлик)

Мирра Андреева — Сорана Кирстия

Андреева руминиялик тажрибали рақибасини мағлуб этиб, финал йўлланмасини нақд қилди.

Ярим финал (2-жуфтлик)

Майя Хвалинска — Диана Шнайдер

Польшалик теннисчи кутилмаганда бошқа бир россиялик юлдузни турнирдан чиқариб юборди.

Хвалинска ярим финалда Диана Шнайдер тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, бош совринга яқинлашган бўлса-да, финалда Андрееванинг кучли ва тактик зарбалари қаршисида ожиз қолди.

Замин шарҳи: 19 ёшли Мирра Андрееванинг «Ролан Гаррос» шоҳсупасига кўтарилиши жаҳон теннисида янги давр, янги юлдуз етишиб чиққанидан далолат беради. Парижнинг тупроқли кортларида бундай барқарор ва совуққон ўйин кўрсатиш ҳар қандай спортчига ҳам насиб этавермайди. Фаолиятидаги илк «Катта дубулға» совринини айнан Парижда нишонлаган Андреева келажакда Уимблдон ва АҚШ очиқ чемпионатларида ҳам асосий фаворитга айланиши шубҳасиз. Мафтункор спортчига келгуси баҳсларда ҳам зафарлар ёр бўлишини тилаймиз!

Дунё тенниси оламидаги энг қайноқ янгиликлар, «Ролан Гаррос» турнирининг эксклюзив таҳлиллари ва юлдузлар ҳаётига оид қизиқарли репортажларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Мирра АндрееваРолан ГарросПарижМая ХвалинскаФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиБугун, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБугун, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиБугун, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Бугун, 14:45ФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиБугун, 14:35Килиан Мбаппе ЖЧ-2022 финалини нима учун қайта кўрмаслигини айтдиКилиан Мбаппе ЖЧ-2022 финалини нима учун қайта кўрмаслигини айтдиБугун, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди! – Zamin.uz, 06.06.2026