Англия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозонди
Океан орти мезбонлик қиладиган футбол бўйича Жаҳон чемпионати (ЖЧ-2026) старти яқинлашгани сайин, кучли терма жамоаларнинг тайёргарлик жараёни ўзининг қизғин палласига кирмоқда. Навбатдаги жиддий назорат беллашувида футбол ватани ҳисобланган Англия терма жамоаси ўз майдонида Океания минтақаси вакили — Янги Зеландия терма жамоасини қабул қилди.
Гарчи учрашув ўртоқлик мақомида ўтган бўлса-да, майдонда ҳақиқий тактик кураш ва шиддат кузатилди. Томас Тухель бошқарувидаги инглизлар ўз мухлислари кўз ўнгида кечган ушбу учрашувда 1:0 ҳисобидаги кичик, аммо ишончли ғалабани расмийлаштиришди.
Сардорнинг сўзи ва биринчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарба
Инглизлар учрашувнинг илк дақиқалариданоқ ташаббусни ўз қўлларига олишга ҳаракат қилишди, бироқ меҳмонларнинг зич мудофаасини ёриб ўтиш осон кечмади. Баҳс тақдирини ҳал қилган ягона воқеа биринчи бўлим якунида содир бўлди:
Ҳарри Кейндан гол: Биринчи бўлимнинг асосий вақти тугаб, ҳакам томонидан қўшиб берилган 45+2-дақиқада жамоа тўпурари ва сардори Гарри Кейн рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди.
Иккинчи бўлимдаги ўзгаришлар: Танаффусдан сўнг Томас Тухель таркибни деярли тўлиқ янгилаб, янги тактик схемаларни синовдан ўтказди. Иккинчи бўлимда ҳар икки томонда ҳам вазиятлар юзага келган бўлса-да, дарвозаларга бошқа тўп киритилмади.
Назорат учрашувининг умумий тафсилотлари (Табло)
Англия терма жамоасининг мазкур назорат ўйинидаги таркиб ротацияси ва баҳс натижасини қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали батафсил кўришингиз мумкин:
Ўйин мақоми ва натижаси
Киритилган гол ва дақиқаси
Майдондаги таркиблар ва алмаштиришлар (Англия)
Ўртоқлик учрашуви
Англия — Янги Зеландия
( 1 : 0 )
Ҳарри Кейн (45+2')
Дарвоза: Пикфорд (Траффорд, 46).
Ҳимоя: Стоунз (Берн, 46), Спенц (Ливраменто, 46), Куанса (Жеймс, 46), Геҳи (Конса, 46).
Ярим ҳимоя: Майну (О’Райли, 46), Рожерс (Андерсон, 46), Ҳендерсон (Беллингҳэм, 46).
Ҳужум: Уоткинс (Нгумоҳа, 46), Рэшфорд (Гордон, 46), Кейн (Тоуни, 46).
Замин шарҳи: Томас Тухель учун бу учрашув натижадан кўра кўпроқ таркибнинг кенг имкониятларини синаб олиш учун жуда қулай фурсат бўлди. Инглизлар устози иккинчи бўлимда деярли бошқа таркибни майдонга тушириб, ёш иқтидорлар ва тажрибали юлдузлар (масалан, Жуд Беллингҳэм) уйғунлигини кўздан кечирди. Ҳарри Кейннинг голи жамоанинг ҳужумдаги етакчиси ҳануз аъло спорт формасида эканини кўрсатди. Янги Зеландия каби тартибли ҳимояланадиган жамоа устидан қозонилган ушбу ғалаба «уч шерлар»га бўлажак Мундиал олдидан яхши кайфият бағишлайди. Бу йилги Жаҳон чемпионатида инглизлардан фақат юқори натижалар кутиб қоламиз!
Жаҳон чемпионатига ҳозирлик кўраётган топ-жамоаларнинг энг сўнгги натижалари, Мундиал-2026 кундалиги ва дунё футболига оид энг эксклюзив репортажларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…