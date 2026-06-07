Англия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозонди

·44·Спорт
Англия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозонди

Океан орти мезбонлик қиладиган футбол бўйича Жаҳон чемпионати (ЖЧ-2026) старти яқинлашгани сайин, кучли терма жамоаларнинг тайёргарлик жараёни ўзининг қизғин палласига кирмоқда. Навбатдаги жиддий назорат беллашувида футбол ватани ҳисобланган Англия терма жамоаси ўз майдонида Океания минтақаси вакили — Янги Зеландия терма жамоасини қабул қилди.

Гарчи учрашув ўртоқлик мақомида ўтган бўлса-да, майдонда ҳақиқий тактик кураш ва шиддат кузатилди. Томас Тухель бошқарувидаги инглизлар ўз мухлислари кўз ўнгида кечган ушбу учрашувда 1:0 ҳисобидаги кичик, аммо ишончли ғалабани расмийлаштиришди.

Сардорнинг сўзи ва биринчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарба

Инглизлар учрашувнинг илк дақиқалариданоқ ташаббусни ўз қўлларига олишга ҳаракат қилишди, бироқ меҳмонларнинг зич мудофаасини ёриб ўтиш осон кечмади. Баҳс тақдирини ҳал қилган ягона воқеа биринчи бўлим якунида содир бўлди:

  • Ҳарри Кейндан гол: Биринчи бўлимнинг асосий вақти тугаб, ҳакам томонидан қўшиб берилган 45+2-дақиқада жамоа тўпурари ва сардори Гарри Кейн рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди.

  • Иккинчи бўлимдаги ўзгаришлар: Танаффусдан сўнг Томас Тухель таркибни деярли тўлиқ янгилаб, янги тактик схемаларни синовдан ўтказди. Иккинчи бўлимда ҳар икки томонда ҳам вазиятлар юзага келган бўлса-да, дарвозаларга бошқа тўп киритилмади.

Назорат учрашувининг умумий тафсилотлари (Табло)

Англия терма жамоасининг мазкур назорат ўйинидаги таркиб ротацияси ва баҳс натижасини қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали батафсил кўришингиз мумкин:

Ўйин мақоми ва натижаси

Киритилган гол ва дақиқаси

Майдондаги таркиблар ва алмаштиришлар (Англия)

Ўртоқлик учрашуви



Англия — Янги Зеландия


( 1 : 0 )

Ҳарри Кейн (45+2')

Дарвоза: Пикфорд (Траффорд, 46).


Ҳимоя: Стоунз (Берн, 46), Спенц (Ливраменто, 46), Куанса (Жеймс, 46), Геҳи (Конса, 46).


Ярим ҳимоя: Майну (О’Райли, 46), Рожерс (Андерсон, 46), Ҳендерсон (Беллингҳэм, 46).


Ҳужум: Уоткинс (Нгумоҳа, 46), Рэшфорд (Гордон, 46), Кейн (Тоуни, 46).

Замин шарҳи: Томас Тухель учун бу учрашув натижадан кўра кўпроқ таркибнинг кенг имкониятларини синаб олиш учун жуда қулай фурсат бўлди. Инглизлар устози иккинчи бўлимда деярли бошқа таркибни майдонга тушириб, ёш иқтидорлар ва тажрибали юлдузлар (масалан, Жуд Беллингҳэм) уйғунлигини кўздан кечирди. Ҳарри Кейннинг голи жамоанинг ҳужумдаги етакчиси ҳануз аъло спорт формасида эканини кўрсатди. Янги Зеландия каби тартибли ҳимояланадиган жамоа устидан қозонилган ушбу ғалаба «уч шерлар»га бўлажак Мундиал олдидан яхши кайфият бағишлайди. Бу йилги Жаҳон чемпионатида инглизлардан фақат юқори натижалар кутиб қоламиз!

Жаҳон чемпионатига ҳозирлик кўраётган топ-жамоаларнинг энг сўнгги натижалари, Мундиал-2026 кундалиги ва дунё футболига оид энг эксклюзив репортажларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ИнглизистонЖаңа ЗеландияТомас ТухельГарри КейнФИФА Жаҳон чемпионати 2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дмитрий Кузнецов ЖЧ-2026да Ўзбекистон терма жамоасига мухлислик қиладиДмитрий Кузнецов ЖЧ-2026да Ўзбекистон терма жамоасига мухлислик қиладиБугун, 03:55Хамес Родригес Колумбия президентининг қизидан узр сўрадиХамес Родригес Колумбия президентининг қизидан узр сўрадиБугун, 03:37Андони Ираола «Ливерпуль» клубидаги асосий мақсадлари ҳақида гапирдиАндони Ираола «Ливерпуль» клубидаги асосий мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 03:30Родри Гвардиола қўл остида тўп сурган даврларини ёдга олдиРодри Гвардиола қўл остида тўп сурган даврларини ёдга олдиБугун, 03:23Германия терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиГермания терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиБугун, 03:16Бернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБугун, 03:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди