Германия терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозонди

·0·Спорт
Германия терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозонди

Океан орти яшил майдонларида бошланиши кутилаётган дунё биринчилиги (ЖЧ-2026) олдидан миллий терма жамоалар ўз таркибларини синовдан ўтказиш ва жанговар шайликни юқори даражага кўтариш мақсадида назорат учрашувларини ўтказишни давом эттиришмоқда. Ана шундай йирик ва қизиқарли тўқнашувлардан бири АҚШнинг Чикаго шаҳрида бўлиб ўтди. Унда Жаҳон чемпионати мезбонларидан бири — АҚШ терма жамоаси Европанинг қудратли вакили — Германия миллий терма жамоасини қабул қилди.

Мухлислар билан тўлиб-тошган стадионда кечган ўртоқлик беллашуви ўта шиддатли, тезкор ва кескин курашларга бой ўтди. Натижада немис машинаси ўз синфи ва маҳоратини намойиш этиб, мезбонларни 2:1 ҳисобида доғда қолдирди.

Тезкор старт ва Робинсоннинг суперголи

Учрашув ҳакамнинг старт ҳуштаги чалиниши билан жуда юқори темпда бошланди. Ҳали мухлислар ўз жойларини эгаллаб улгурмасидан, учрашувнинг 2-дақиқасидаёқ Германия терма жамоасининг маҳоратли ҳужумчиси Кай Хаверц АҚШ мудофаасидаги хатони жазолаб, ҳисобни очишга муваффақ бўлди.

Бундай тезкор голдан эсанкираб қолмаган АҚШ вакиллари аста-секин ташаббусни ўз қўлларига олишди ва 37-дақиқага келиб мувозанатни тиклашди. Жамоа ҳимоячиси Антони Робинсон немислар дарвозасига ақл бовар қилмас гўзал ва кучли зарба йўллаб, супергол муаллифига айланди ва стадионни ҳайқиришга мажбур қилди.

Бироқ иккинчи бўлимда Германия барибир ўз сўзини айтди. 57-дақиқада тезкор вингер Лерой Сане рақиб посбонини ожиз қолдириб, Бундестимнинг ғалаба тўпини киритди. Иккала мураббий ҳам ўйин сўнггида кенг қамровли ротацияларни амалга оширган бўлса-да, ҳисоб бошқа ўзгармади.

Назорат учрашувининг умумий тафсилотлари (Табло)

Германия ва АҚШ терма жамоалари ўртасидаги баҳснинг якуний натижаси ва майдонда ҳаракат қилган таркибларни қуйидаги махсус жадвал орқали батафсил кўришингиз мумкин:

Учрашув мақоми ва натижаси

Киритилган голлар ва дақиқалар

Майдондаги таркиблар ва алмаштиришлар

Ўртоқлик учрашуви



АҚШ — Германия


( 1 : 2 )

А. Робинсон (37')



К. Хаверц (2')


Л. Сане (57')

АҚШ: Фриз, Фримен, Рим, Дест (Веа, 72), Э. Робинсон, М. Робинсон, Маккенни, Адамс (Ролдан, 72), Тиллман, Пулишич, Балогун.



Германия: Бауман, Киммих (Антон, 62), Та, Шлоттербек, Браун (Раум, 61), Нмеча (Горецка, 80), Павлович (Стиллер, 80), Мусиала (Амири, 80), Виртц (Байер, 80), Сане, Хаверц (Ундав, 61).

Замин шарҳи: Чикагода ўтган ушбу баҳс ҳар икки жамоа учун ҳам бўлажак Жаҳон чемпионати олдидан жуда катта ва фойдали тайёргарлик вазифасини ўтаб берди. Германия терма жамоаси Хаверц, Сане, Мусиала ва Виртц каби ижрочилар эвазига ҳужумда ҳануз хавфли эканлигини кўрсатган бўлса, АҚШ жамоаси ўз уйида қандай кучга эгалигини ва Робинсоннинг суперголи орқали исталган грандга сюрприз тақдим эта олишини исботлади. Томонлар Мундиал стартигача ўз хатолари устида ишлаш учун яхши имкониятга эга бўлишди. Бўлажак турнирда ҳар икки терма жамоага ҳам зафарлар тилаймиз!

Жаҳон чемпионатига ҳозирлик кўраётган терма жамоаларнинг энг сўнгги натижалари, Мундиал-2026 кундалиги ва дунё футболига оид энг эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБугун, 03:11Англия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозондиАнглия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозондиБугун, 03:04Португалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиПортугалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиБугун, 02:57Англия Янги Зеландияни мағлуб этди: Гарри Кейн яна гол урдиАнглия Янги Зеландияни мағлуб этди: Гарри Кейн яна гол урдиБугун, 22:14Мирра Андреева «Ролан Гаррос»даги ғалабасидан сўнг ўзини табрикладиМирра Андреева «Ролан Гаррос»даги ғалабасидан сўнг ўзини табрикладиБугун, 19:21Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКеча, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди