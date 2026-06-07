Германия терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозонди
Океан орти яшил майдонларида бошланиши кутилаётган дунё биринчилиги (ЖЧ-2026) олдидан миллий терма жамоалар ўз таркибларини синовдан ўтказиш ва жанговар шайликни юқори даражага кўтариш мақсадида назорат учрашувларини ўтказишни давом эттиришмоқда. Ана шундай йирик ва қизиқарли тўқнашувлардан бири АҚШнинг Чикаго шаҳрида бўлиб ўтди. Унда Жаҳон чемпионати мезбонларидан бири — АҚШ терма жамоаси Европанинг қудратли вакили — Германия миллий терма жамоасини қабул қилди.
Мухлислар билан тўлиб-тошган стадионда кечган ўртоқлик беллашуви ўта шиддатли, тезкор ва кескин курашларга бой ўтди. Натижада немис машинаси ўз синфи ва маҳоратини намойиш этиб, мезбонларни 2:1 ҳисобида доғда қолдирди.
Тезкор старт ва Робинсоннинг суперголи
Учрашув ҳакамнинг старт ҳуштаги чалиниши билан жуда юқори темпда бошланди. Ҳали мухлислар ўз жойларини эгаллаб улгурмасидан, учрашувнинг 2-дақиқасидаёқ Германия терма жамоасининг маҳоратли ҳужумчиси Кай Хаверц АҚШ мудофаасидаги хатони жазолаб, ҳисобни очишга муваффақ бўлди.
Бундай тезкор голдан эсанкираб қолмаган АҚШ вакиллари аста-секин ташаббусни ўз қўлларига олишди ва 37-дақиқага келиб мувозанатни тиклашди. Жамоа ҳимоячиси Антони Робинсон немислар дарвозасига ақл бовар қилмас гўзал ва кучли зарба йўллаб, супергол муаллифига айланди ва стадионни ҳайқиришга мажбур қилди.
Бироқ иккинчи бўлимда Германия барибир ўз сўзини айтди. 57-дақиқада тезкор вингер Лерой Сане рақиб посбонини ожиз қолдириб, Бундестимнинг ғалаба тўпини киритди. Иккала мураббий ҳам ўйин сўнггида кенг қамровли ротацияларни амалга оширган бўлса-да, ҳисоб бошқа ўзгармади.
Назорат учрашувининг умумий тафсилотлари (Табло)
Германия ва АҚШ терма жамоалари ўртасидаги баҳснинг якуний натижаси ва майдонда ҳаракат қилган таркибларни қуйидаги махсус жадвал орқали батафсил кўришингиз мумкин:
Учрашув мақоми ва натижаси
Киритилган голлар ва дақиқалар
Майдондаги таркиблар ва алмаштиришлар
Ўртоқлик учрашуви
АҚШ — Германия
( 1 : 2 )
А. Робинсон (37')
К. Хаверц (2')
Л. Сане (57')
АҚШ: Фриз, Фримен, Рим, Дест (Веа, 72), Э. Робинсон, М. Робинсон, Маккенни, Адамс (Ролдан, 72), Тиллман, Пулишич, Балогун.
Германия: Бауман, Киммих (Антон, 62), Та, Шлоттербек, Браун (Раум, 61), Нмеча (Горецка, 80), Павлович (Стиллер, 80), Мусиала (Амири, 80), Виртц (Байер, 80), Сане, Хаверц (Ундав, 61).
Замин шарҳи: Чикагода ўтган ушбу баҳс ҳар икки жамоа учун ҳам бўлажак Жаҳон чемпионати олдидан жуда катта ва фойдали тайёргарлик вазифасини ўтаб берди. Германия терма жамоаси Хаверц, Сане, Мусиала ва Виртц каби ижрочилар эвазига ҳужумда ҳануз хавфли эканлигини кўрсатган бўлса, АҚШ жамоаси ўз уйида қандай кучга эгалигини ва Робинсоннинг суперголи орқали исталган грандга сюрприз тақдим эта олишини исботлади. Томонлар Мундиал стартигача ўз хатолари устида ишлаш учун яхши имкониятга эга бўлишди. Бўлажак турнирда ҳар икки терма жамоага ҳам зафарлар тилаймиз!
Жаҳон чемпионатига ҳозирлик кўраётган терма жамоаларнинг энг сўнгги натижалари, Мундиал-2026 кундалиги ва дунё футболига оид энг эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…