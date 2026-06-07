Андони Ираола «Ливерпуль» клубидаги асосий мақсадлари ҳақида гапирди
Англия Премьер-лигасининг гранд жамоаларидан бири ҳисобланган «Ливерпуль» клуби яқиндагина ўз тарихида янги саҳифа очди. Мерсисайдликлар жамоа бошқарувини истеъдодли ва шижоатли мутахассис Андони Ираолага топширишди. Ушбу тайинлов футбол оламида катта қизиқиш билан кутиб олинган бўлса, эндиликда янги бош мураббийнинг илк баёнотлари мухлислар диққат марказига кўчмоқда.
Яқиндагина иш бошлаган 43 ёшли испаниялик мутахассис «Ливерпуль» клубининг расмий интернет порталига берган илк эксклюзив интервьюсида ўзининг футбол фалсафаси, жамоавий тизим ва футболчилар билан ишлаш тамойиллари ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди.
«Биз футболчиларга ёрдам бериш учун шу ердамиз»
Янги бош мураббий ўз нутқида асосий эътиборни тактик чизмалардан кўра кўпроқ жамоавий муҳит ва ҳар бир ўйинчининг салоҳиятини очишга қаратди. Унинг фикрича, муваффақият калити айнан футболчиларнинг ўзларини бахтли ҳис қилишларидадир:
«Бош мураббий сифатида зиммамда жуда кўплаб вазифалар ва масъулият мавжуд. Бироқ менинг энг биринчи ва асосий мақсадим — майдонда ҳаракат қиладиган футболчиларга кўмаклашиш, уларга тўғри йўл кўрсатишдир. Мен доимо бир фикрни такрорлайман: ҳар бир ўйинчи ўзининг энг кучли жиҳатларини намойиш эта олиши учун биз мукаммал жамоавий тизимни шакллантиришимиз керак. Ҳар бир футболчининг характери ва маҳоратига мос тушадиган ролни топиш жуда муҳим».
Соғлом муҳит — ғалабалар ва очколар гарови
Андони Ираола клуб ичидаги ички иқлим ва руҳият жамоанинг турнир жадвалидаги ўрнига бевосита таъсир ўтказишини алоҳида уқтирди. Янги мураббийнинг ички тизим ҳақидаги қарашлари қуйидаги интеграциялашган жадвалда акс этган:
Ираола илгари сурган тамойиллар
Кутилаётган натижа ва мақсад
Индивидуал ўсиш ва ривожланиш
Ўйинчилар биз билан ҳамкорликда ўз маҳоратларини янада ошираётганини сезишлари лозим.
Завқ бағишлайдиган футбол
Биз футболчилар учун машғулотлар ва ўйинлар чинакам роҳат бағишлайдиган муҳитни яратиб беришимиз шарт.
Умумий бахт ва қулайлик
Агар жамоада ҳамма хурсанд бўлса ва соғлом муҳит ҳукм сурса, бу албатта турнирда қимматли очколарни тақдим этади.
Сўзи якунида мутахассис реалликка ҳам тўғри баҳо берди: «Албатта, бош мураббий сифатида таркибдаги барчани бирдек юз фоиз мамнун қилишим қийин, аммо ҳар бир инсон ўзини эркин, қадрли ва қулай ҳис эта оладиган муҳитни яратишга мажбурмиз».
Замин шарҳи: «Ливерпуль» раҳбарияти Андони Ираолани бош мураббий этиб тайинлаш орқали жамоага янгича қон ва шижоат олиб кирди. Мураббийнинг илк интервьюсидан кўриниб турибдики, у нафақат майдондаги тактикага, балки «Энфилд Роуд»даги руҳий муҳитни соғломлаштиришга катта аҳамият қаратмоқчи. Футболчиларнинг индивидуал ривожланиши ва уларнинг жамоада ўз ролларини топиши ҳақидаги гаплар яқинлашиб келаётган янги мавсумда «Ливерпуль» янада ҳужумкор, жозибадор ва аҳил жамоага айланишидан далолат беради. Янги лойиҳада Ираолага ва «қизиллар»га улкан зафарлар тилаймиз!
Англия Премьер-лигасининг энг сўнгги янгиликлари, «Ливерпуль» ва бошқа гранд клублар атрофидаги қизиқарли инсайдлар ҳамда дунё футболига оид эксклюзив мақолаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…