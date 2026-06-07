Андони Ираола «Ливерпуль» клубидаги асосий мақсадлари ҳақида гапирди

·0·Спорт
Андони Ираола «Ливерпуль» клубидаги асосий мақсадлари ҳақида гапирди

Англия Премьер-лигасининг гранд жамоаларидан бири ҳисобланган «Ливерпуль» клуби яқиндагина ўз тарихида янги саҳифа очди. Мерсисайдликлар жамоа бошқарувини истеъдодли ва шижоатли мутахассис Андони Ираолага топширишди. Ушбу тайинлов футбол оламида катта қизиқиш билан кутиб олинган бўлса, эндиликда янги бош мураббийнинг илк баёнотлари мухлислар диққат марказига кўчмоқда.

Яқиндагина иш бошлаган 43 ёшли испаниялик мутахассис «Ливерпуль» клубининг расмий интернет порталига берган илк эксклюзив интервьюсида ўзининг футбол фалсафаси, жамоавий тизим ва футболчилар билан ишлаш тамойиллари ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди.

«Биз футболчиларга ёрдам бериш учун шу ердамиз»

Янги бош мураббий ўз нутқида асосий эътиборни тактик чизмалардан кўра кўпроқ жамоавий муҳит ва ҳар бир ўйинчининг салоҳиятини очишга қаратди. Унинг фикрича, муваффақият калити айнан футболчиларнинг ўзларини бахтли ҳис қилишларидадир:

«Бош мураббий сифатида зиммамда жуда кўплаб вазифалар ва масъулият мавжуд. Бироқ менинг энг биринчи ва асосий мақсадим — майдонда ҳаракат қиладиган футболчиларга кўмаклашиш, уларга тўғри йўл кўрсатишдир. Мен доимо бир фикрни такрорлайман: ҳар бир ўйинчи ўзининг энг кучли жиҳатларини намойиш эта олиши учун биз мукаммал жамоавий тизимни шакллантиришимиз керак. Ҳар бир футболчининг характери ва маҳоратига мос тушадиган ролни топиш жуда муҳим».

Соғлом муҳит — ғалабалар ва очколар гарови

Андони Ираола клуб ичидаги ички иқлим ва руҳият жамоанинг турнир жадвалидаги ўрнига бевосита таъсир ўтказишини алоҳида уқтирди. Янги мураббийнинг ички тизим ҳақидаги қарашлари қуйидаги интеграциялашган жадвалда акс этган:

Ираола илгари сурган тамойиллар

Кутилаётган натижа ва мақсад

Индивидуал ўсиш ва ривожланиш

Ўйинчилар биз билан ҳамкорликда ўз маҳоратларини янада ошираётганини сезишлари лозим.

Завқ бағишлайдиган футбол

Биз футболчилар учун машғулотлар ва ўйинлар чинакам роҳат бағишлайдиган муҳитни яратиб беришимиз шарт.

Умумий бахт ва қулайлик

Агар жамоада ҳамма хурсанд бўлса ва соғлом муҳит ҳукм сурса, бу албатта турнирда қимматли очколарни тақдим этади.

Сўзи якунида мутахассис реалликка ҳам тўғри баҳо берди: «Албатта, бош мураббий сифатида таркибдаги барчани бирдек юз фоиз мамнун қилишим қийин, аммо ҳар бир инсон ўзини эркин, қадрли ва қулай ҳис эта оладиган муҳитни яратишга мажбурмиз».

Замин шарҳи: «Ливерпуль» раҳбарияти Андони Ираолани бош мураббий этиб тайинлаш орқали жамоага янгича қон ва шижоат олиб кирди. Мураббийнинг илк интервьюсидан кўриниб турибдики, у нафақат майдондаги тактикага, балки «Энфилд Роуд»даги руҳий муҳитни соғломлаштиришга катта аҳамият қаратмоқчи. Футболчиларнинг индивидуал ривожланиши ва уларнинг жамоада ўз ролларини топиши ҳақидаги гаплар яқинлашиб келаётган янги мавсумда «Ливерпуль» янада ҳужумкор, жозибадор ва аҳил жамоага айланишидан далолат беради. Янги лойиҳада Ираолага ва «қизиллар»га улкан зафарлар тилаймиз!

Англия Премьер-лигасининг энг сўнгги янгиликлари, «Ливерпуль» ва бошқа гранд клублар атрофидаги қизиқарли инсайдлар ҳамда дунё футболига оид эксклюзив мақолаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри Гвардиола қўл остида тўп сурган даврларини ёдга олдиРодри Гвардиола қўл остида тўп сурган даврларини ёдга олдиБугун, 03:23Германия терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиГермания терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиБугун, 03:16Бернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБугун, 03:11Англия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозондиАнглия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозондиБугун, 03:04Португалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиПортугалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиБугун, 02:57Англия Янги Зеландияни мағлуб этди: Гарри Кейн яна гол урдиАнглия Янги Зеландияни мағлуб этди: Гарри Кейн яна гол урдиБугун, 22:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Андони Ираола «Ливерпуль» клубидаги асосий мақсадлари ҳақида гапирди – Zamin.uz, 07.06.2026