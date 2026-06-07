Хамес Родригес Колумбия президентининг қизидан узр сўради

·0·Спорт
Хамес Родригес Колумбия президентининг қизидан узр сўради

Шимолий Америка яшил майдонларида бошланиши кутилаётган футбол бўйича Жаҳон чемпионати (ЖЧ-2026) арафасида терма жамоалар лагерларида мухлислар учун жуда қизиқарли ва кўнгилни тоғдек кўтарувчи воқеалар содир бўлмоқда. Ана шундай чиройли ва ибратли ҳолатлардан бири Колумбия миллий терма жамоасининг машҳур юлдузи ва сардори Хамес Родригес ҳамда мамлакат президенти Густаво Петронинг қизи Антонелла ўртасида юз берди.

Маълум бўлишича, Колумбия миллий жамоаси Мундиалда иштирок этиш учун жўнаб кетиши олдидан пойтахт аэропортида расмий кузатиш маросими ташкил этилган. Ушбу тадбир давомида давлат раҳбарининг қизи Антонелла ўзининг севимли футболчиси Хамес Родригесга яқинлашиб, ундан эсдалик учун биргаликда суратга тушишни илтимос қилган. Бироқ шовқин ва оломон ичида қолган маҳоратли яримҳимоячи бу сўровни сезмай, эътиборсиз қолдирган.

Самимий мухлислик ва юлдузнинг гўзал жавоби

Ушбу ноқулай вазиятдан сўнг Антонелла ОАВ ва ижтимоий тармоқларда баёнот бериб, кумиридан асло хафа эмаслигини, Родригес ҳануз у учун энг севимли футболчи бўлиб қолишини бағрикенглик билан таъкидлади. Мазкур сўзлардан хабар топган Хамес Родригес ўзига хос олижаноблик кўрсатди ва ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаси орқали қизга самимий мурожаат йўллади:

«Антонелла, мени маъзур тутасан. Сен билан албатта ажойиб суратга тушамиз! Бундан ташқари, менда сен учун махсус совға — ўзимнинг эсдалик футболкам бор. Уни қаерга ва қайси манзилга юборишимни айтсанг кифоя, албатта етказиб бераман. Фақат кейинги сафар мени кўрганингда бироз баландроқ овозда гапиргин. Сени чин дилдан қучоқлайман!»

Колумбияни ЖЧ-2026да жиддий синовлар кутмоқда

Аэропортдаги ушбу ёқимли ва кўнгилни кўтарувчи воқеадан сўнг, Колумбия терма жамоаси бор эътиборини бўлажак Мундиал баҳсларига қаратган. Қуйидаги интеграциялашган жадвалда Жанубий Америка вакилларининг гуруҳ босқичидаги рақиблари акс этган:

Мусобақа босқичи

Колумбия жой олган гуруҳ

Ўзаро куч синашадиган рақиб терма жамоалар

ЖЧ-2026 Гуруҳ босқичи

«Квартет» таркиби

Португалия


Конго ДР


Ўзбекистон

Колумбияликларнинг ушбу гуруҳда ҳамюртларимиз — Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши майдонга тушиши мазкур квартетдаги баҳсларни биз, ўзбек мухлислари учун янада қизиқарли ва интизорлик билан кутиладиган воқеага айлантириши шубҳасиз.

Замин шарҳи: Хамес Родригеснинг ушбу хатти-ҳаракати унинг нафақат майдонда буюк сеҳргар, балки ҳаётда ҳам юксак маданиятли ва камтар инсон эканлигини яққол исботлади. Президент қизининг оддий мухлисларга хос самимий туйғуси ва Хамеснинг гўзал жавоби Колумбия терма жамоаси атрофида жуда ажойиб, илиқ муҳитни юзага келтирди. Биз учун эса энг ҳаяжонли жиҳати — ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида мана шундай юлдузли таркибга эга Колумбияга қарши ватанимиз жамоаси тўп суришидир. Фабио Каннаваро шогирдларига бўлажак тарихий Мундиал учрашувларида улкан зафарлар тилаймиз!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ кундалиги, Колумбия ва Ўзбекистон терма жамоалари лагерларидан эксклюзив репортажлар ҳамда футбол юлдузлари ҳаётига оид қизиқарли воқеаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андони Ираола «Ливерпуль» клубидаги асосий мақсадлари ҳақида гапирдиАндони Ираола «Ливерпуль» клубидаги асосий мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 03:30Родри Гвардиола қўл остида тўп сурган даврларини ёдга олдиРодри Гвардиола қўл остида тўп сурган даврларини ёдга олдиБугун, 03:23Германия терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиГермания терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиБугун, 03:16Бернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБугун, 03:11Англия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозондиАнглия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозондиБугун, 03:04Португалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиПортугалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиБугун, 02:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Хамес Родригес Колумбия президентининг қизидан узр сўради – Zamin.uz, 07.06.2026