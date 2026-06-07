Хамес Родригес Колумбия президентининг қизидан узр сўради
Шимолий Америка яшил майдонларида бошланиши кутилаётган футбол бўйича Жаҳон чемпионати (ЖЧ-2026) арафасида терма жамоалар лагерларида мухлислар учун жуда қизиқарли ва кўнгилни тоғдек кўтарувчи воқеалар содир бўлмоқда. Ана шундай чиройли ва ибратли ҳолатлардан бири Колумбия миллий терма жамоасининг машҳур юлдузи ва сардори Хамес Родригес ҳамда мамлакат президенти Густаво Петронинг қизи Антонелла ўртасида юз берди.
Маълум бўлишича, Колумбия миллий жамоаси Мундиалда иштирок этиш учун жўнаб кетиши олдидан пойтахт аэропортида расмий кузатиш маросими ташкил этилган. Ушбу тадбир давомида давлат раҳбарининг қизи Антонелла ўзининг севимли футболчиси Хамес Родригесга яқинлашиб, ундан эсдалик учун биргаликда суратга тушишни илтимос қилган. Бироқ шовқин ва оломон ичида қолган маҳоратли яримҳимоячи бу сўровни сезмай, эътиборсиз қолдирган.
Самимий мухлислик ва юлдузнинг гўзал жавоби
Ушбу ноқулай вазиятдан сўнг Антонелла ОАВ ва ижтимоий тармоқларда баёнот бериб, кумиридан асло хафа эмаслигини, Родригес ҳануз у учун энг севимли футболчи бўлиб қолишини бағрикенглик билан таъкидлади. Мазкур сўзлардан хабар топган Хамес Родригес ўзига хос олижаноблик кўрсатди ва ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаси орқали қизга самимий мурожаат йўллади:
«Антонелла, мени маъзур тутасан. Сен билан албатта ажойиб суратга тушамиз! Бундан ташқари, менда сен учун махсус совға — ўзимнинг эсдалик футболкам бор. Уни қаерга ва қайси манзилга юборишимни айтсанг кифоя, албатта етказиб бераман. Фақат кейинги сафар мени кўрганингда бироз баландроқ овозда гапиргин. Сени чин дилдан қучоқлайман!»
Колумбияни ЖЧ-2026да жиддий синовлар кутмоқда
Аэропортдаги ушбу ёқимли ва кўнгилни кўтарувчи воқеадан сўнг, Колумбия терма жамоаси бор эътиборини бўлажак Мундиал баҳсларига қаратган. Қуйидаги интеграциялашган жадвалда Жанубий Америка вакилларининг гуруҳ босқичидаги рақиблари акс этган:
Мусобақа босқичи
Колумбия жой олган гуруҳ
Ўзаро куч синашадиган рақиб терма жамоалар
ЖЧ-2026 Гуруҳ босқичи
«Квартет» таркиби
Португалия
Конго ДР
Ўзбекистон
Колумбияликларнинг ушбу гуруҳда ҳамюртларимиз — Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши майдонга тушиши мазкур квартетдаги баҳсларни биз, ўзбек мухлислари учун янада қизиқарли ва интизорлик билан кутиладиган воқеага айлантириши шубҳасиз.
Замин шарҳи: Хамес Родригеснинг ушбу хатти-ҳаракати унинг нафақат майдонда буюк сеҳргар, балки ҳаётда ҳам юксак маданиятли ва камтар инсон эканлигини яққол исботлади. Президент қизининг оддий мухлисларга хос самимий туйғуси ва Хамеснинг гўзал жавоби Колумбия терма жамоаси атрофида жуда ажойиб, илиқ муҳитни юзага келтирди. Биз учун эса энг ҳаяжонли жиҳати — ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида мана шундай юлдузли таркибга эга Колумбияга қарши ватанимиз жамоаси тўп суришидир. Фабио Каннаваро шогирдларига бўлажак тарихий Мундиал учрашувларида улкан зафарлар тилаймиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ кундалиги, Колумбия ва Ўзбекистон терма жамоалари лагерларидан эксклюзив репортажлар ҳамда футбол юлдузлари ҳаётига оид қизиқарли воқеаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…