Дмитрий Кузнецов ЖЧ-2026да Ўзбекистон терма жамоасига мухлислик қилади

·0·Спорт
Дмитрий Кузнецов ЖЧ-2026да Ўзбекистон терма жамоасига мухлислик қилади

Дунё миқёсидаги энг йирик ва интизорлик билан кутилаётган футбол байрами — ЖЧ-2026 бошланишига саноқли кунлар қолди. Океан орти яшил майдонларида кечадиган ушбу шиддатли баҳслар нафақат оддий ишқибозлар, балки таниқли футбол мутахассислари ва собиқ юлдузларнинг ҳам диққат марказида турибди. Хусусан, россиялик таниқли собиқ футболчи Дмитрий Кузнецов яқинлашиб келаётган глобал турнирда қайси жамоаларнинг учрашувларини алоҳида ҳаяжон билан кузатиши ва кимларга мухлислик қилишини очиқлади.

Тажрибали собиқ ўйинчининг машҳур «Матч ТВ» телеканалига берган интервьюсида маълум қилишича, у бўлажак Мундиал давомида иккита миллий жамоани — Европа гранди Испания ҳамда ўз тарихида илк бор ушбу юксак чўққига кўтарилган Ўзбекистон миллий терма жамоасини чин дилдан қўллаб-қувватлайди.

«Ўзбекистон таркибида бизга жуда яхши таниш бўлган футболчилар бор»

Россиялик эксперт ўз танловини шунчаки оддий мухлислик эмас, балки катта қизиқиш ва профессионал кузатув билан изоҳлади. Айниқса, ҳамюртларимизнинг тарихий дебюти уни бефарқ қолдирмаган:

„Бўлажак турнирда мени биринчи навбатда ушбу жамоаларнинг кўрсатадиган ўйин услуби ҳамда йигитларнинг майдондаги индивидуал маҳоратлари, кўрсаткичлари жуда қизиқтиради. ЖЧ-2026 баҳсларида Ўзбекистон терма жамоасига омад тилайман ва уларга мухлислик қиламан. Чунки ушбу таркибда бизга жуда яхши таниш бўлган, Россия премьер-лигасида ва бошқа нуфузли чемпионатларда ўз маҳоратини намойиш этган маҳоратли футболчилар ҳаракат қилади.“

Тарихий Мундиалнинг старт ва финал саналари

Бу йилги Жаҳон чемпионати ўзининг кенг кўламли формати ва тарихда илк бор 48 та жамоа иштирок этиши билан ажралиб туради. Энг муҳим саналари ва тафсилотлари қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда акс этган:

Мусобақанинг муҳим босқичлари

Сана ва вақти

Тўқнашув манзили ва жамоалар

Очилиш учрашуви (Старт)

11 июнь, 2026 йил

Мексика — Жанубий Африка Республикаси

Ҳал қилувчи финал баҳси

19 июль, 2026 йил

Нью-Йорк (АҚШ)

Замин шарҳи: Россиялик таниқли собиқ футболчи Дмитрий Кузнецовнинг ушбу эътирофи ва Ўзбекистон миллий терма жамоасини қўллаб-қувватлаши юртимиз футболига халқаро миқёсда бўлган қизиқиш нақадар юқори эканлигидан далолат беради. Ҳақиқатан ҳам, бизнинг таркибимизда бугунги кунда нафақат Осиёда, балки дунёнинг кучли лигаларида ўз сўзини айтаётган юлдузлар жамланган. Мундиалнинг 11 июнь куни Мексикада бошланиб, 19 июлда Нью-Йоркда якунланиши, ушбу бир ой давомида чинакам футбол марафони гувоҳига айланишимизни англатади. Фабио Каннавро шогирдларига бутун ўзбек халқи қатори хорижлик мутахассислар ҳам катта умид ва ишонч билан қарамоқда. Йигитларимизга тарихий турнирда улкан зафарлар ёр бўлишини тилаймиз!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ кундалиги, Ўзбекистон ва бошқа терма жамоалар лагерларидан эксклюзив репортажлар ҳамда дунё футболига оид энг ишончли янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамес Родригес Колумбия президентининг қизидан узр сўрадиХамес Родригес Колумбия президентининг қизидан узр сўрадиБугун, 03:37Андони Ираола «Ливерпуль» клубидаги асосий мақсадлари ҳақида гапирдиАндони Ираола «Ливерпуль» клубидаги асосий мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 03:30Родри Гвардиола қўл остида тўп сурган даврларини ёдга олдиРодри Гвардиола қўл остида тўп сурган даврларини ёдга олдиБугун, 03:23Германия терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиГермания терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиБугун, 03:16Бернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБугун, 03:11Англия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозондиАнглия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозондиБугун, 03:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди