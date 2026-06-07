Дмитрий Кузнецов ЖЧ-2026да Ўзбекистон терма жамоасига мухлислик қилади
Дунё миқёсидаги энг йирик ва интизорлик билан кутилаётган футбол байрами — ЖЧ-2026 бошланишига саноқли кунлар қолди. Океан орти яшил майдонларида кечадиган ушбу шиддатли баҳслар нафақат оддий ишқибозлар, балки таниқли футбол мутахассислари ва собиқ юлдузларнинг ҳам диққат марказида турибди. Хусусан, россиялик таниқли собиқ футболчи Дмитрий Кузнецов яқинлашиб келаётган глобал турнирда қайси жамоаларнинг учрашувларини алоҳида ҳаяжон билан кузатиши ва кимларга мухлислик қилишини очиқлади.
Тажрибали собиқ ўйинчининг машҳур «Матч ТВ» телеканалига берган интервьюсида маълум қилишича, у бўлажак Мундиал давомида иккита миллий жамоани — Европа гранди Испания ҳамда ўз тарихида илк бор ушбу юксак чўққига кўтарилган Ўзбекистон миллий терма жамоасини чин дилдан қўллаб-қувватлайди.
«Ўзбекистон таркибида бизга жуда яхши таниш бўлган футболчилар бор»
Россиялик эксперт ўз танловини шунчаки оддий мухлислик эмас, балки катта қизиқиш ва профессионал кузатув билан изоҳлади. Айниқса, ҳамюртларимизнинг тарихий дебюти уни бефарқ қолдирмаган:
„Бўлажак турнирда мени биринчи навбатда ушбу жамоаларнинг кўрсатадиган ўйин услуби ҳамда йигитларнинг майдондаги индивидуал маҳоратлари, кўрсаткичлари жуда қизиқтиради. ЖЧ-2026 баҳсларида Ўзбекистон терма жамоасига омад тилайман ва уларга мухлислик қиламан. Чунки ушбу таркибда бизга жуда яхши таниш бўлган, Россия премьер-лигасида ва бошқа нуфузли чемпионатларда ўз маҳоратини намойиш этган маҳоратли футболчилар ҳаракат қилади.“
Тарихий Мундиалнинг старт ва финал саналари
Бу йилги Жаҳон чемпионати ўзининг кенг кўламли формати ва тарихда илк бор 48 та жамоа иштирок этиши билан ажралиб туради. Энг муҳим саналари ва тафсилотлари қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда акс этган:
Мусобақанинг муҳим босқичлари
Сана ва вақти
Тўқнашув манзили ва жамоалар
Очилиш учрашуви (Старт)
11 июнь, 2026 йил
Мексика — Жанубий Африка Республикаси
Ҳал қилувчи финал баҳси
19 июль, 2026 йил
Нью-Йорк (АҚШ)
Замин шарҳи: Россиялик таниқли собиқ футболчи Дмитрий Кузнецовнинг ушбу эътирофи ва Ўзбекистон миллий терма жамоасини қўллаб-қувватлаши юртимиз футболига халқаро миқёсда бўлган қизиқиш нақадар юқори эканлигидан далолат беради. Ҳақиқатан ҳам, бизнинг таркибимизда бугунги кунда нафақат Осиёда, балки дунёнинг кучли лигаларида ўз сўзини айтаётган юлдузлар жамланган. Мундиалнинг 11 июнь куни Мексикада бошланиб, 19 июлда Нью-Йоркда якунланиши, ушбу бир ой давомида чинакам футбол марафони гувоҳига айланишимизни англатади. Фабио Каннавро шогирдларига бутун ўзбек халқи қатори хорижлик мутахассислар ҳам катта умид ва ишонч билан қарамоқда. Йигитларимизга тарихий турнирда улкан зафарлар ёр бўлишини тилаймиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ кундалиги, Ўзбекистон ва бошқа терма жамоалар лагерларидан эксклюзив репортажлар ҳамда дунё футболига оид энг ишончли янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…