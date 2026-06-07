Десчампс Майкл Олисенинг Реал Мадридга ўтиши ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди

·264·Спорт
Десчампс Майкл Олисенинг Реал Мадридга ўтиши ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди

Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидиер Десчампс Бавария ҳужумчиси Майкл Олисе атрофидаги трансфер миш-мишларига тўхталиб ўтди. Испаниянинг Marca нашрига берган интервюсида мутахассис Германия рекордчисининг 24 ёшли иқтидорли футболчиси ҳақида ўз фикрларини билдирди. Сўнгги вақтларда Олисе Реал Мадрид қизиқишлари доирасида экани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Реал Мадрид президентлиги учун курашаётган Флорентино Перез ва унинг рақиби Энрике Риқуелме аъзолар қўлловини қўлга киритиш учун турли трансфер вадаларини бермоқда. Хабарларга кўра, Перез қайта сайланган тақдирда Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилишга тайёр. Дидиер Десчампс футболчининг ўтган мавсумдаги ажойиб ўйинларидан келиб чиқиб, бундай қизиқишдан ҳайратда эмаслигини таъкидлади.

"Унга бошқа клублардан ҳам таклифлар борлигини тасаввур қила оламан. Унинг бошқа жамоаларда ҳам Бавария ёки Франция терма жамоасидагидек юқори даражада ўйнай олишига шубҳа қилмайман. Олисе — порлаётган юлдуз ва дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири. У ОАВ эътиборини ёқтирмайди, у учун майдондаги ҳаракатлар муҳимроқ", — деди 57 ёшли мураббий.

Шунга қарамай, Десчампс ўз шогирдига келажак борасида маслаҳат беришдан тийилди. Унинг сўзларига кўра, футболчи Бавария жамоасида қолиш ёки муҳитни ўзгартириш борасида ўзи қарор қабул қилиши керак. "Агар мен Компани ёки клуб президенти ўрнида бўлганимда, унинг жамоада қолишидан жуда хурсанд бўлардим", — дея қўшимча қилди у.

Маълумот учун, Майкл Олисенинг Бавария билан шартномаси 2029-йилгача амал қилади. Мюнхен клуби раҳбарияти 24 ёшли вингер яқин трансфер ойнасида сотилмаслигини бир неча бор таъкидлаган.

Майкл ОлисеРеал МадридБаварияДидиер ДесчампсТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиЧелси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиБугун, 08:38Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаАрсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 08:34Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинМайкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:23Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинАнглия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинБугун, 08:18Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинСавио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:16Энцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиЭнцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиБугун, 08:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Десчампс Майкл Олисенинг Реал Мадридга ўтиши ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди – Zamin.uz, 07.06.2026