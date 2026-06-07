Десчампс Майкл Олисенинг Реал Мадридга ўтиши ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидиер Десчампс Бавария ҳужумчиси Майкл Олисе атрофидаги трансфер миш-мишларига тўхталиб ўтди. Испаниянинг Marca нашрига берган интервюсида мутахассис Германия рекордчисининг 24 ёшли иқтидорли футболчиси ҳақида ўз фикрларини билдирди. Сўнгги вақтларда Олисе Реал Мадрид қизиқишлари доирасида экани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Реал Мадрид президентлиги учун курашаётган Флорентино Перез ва унинг рақиби Энрике Риқуелме аъзолар қўлловини қўлга киритиш учун турли трансфер вадаларини бермоқда. Хабарларга кўра, Перез қайта сайланган тақдирда Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилишга тайёр. Дидиер Десчампс футболчининг ўтган мавсумдаги ажойиб ўйинларидан келиб чиқиб, бундай қизиқишдан ҳайратда эмаслигини таъкидлади.
"Унга бошқа клублардан ҳам таклифлар борлигини тасаввур қила оламан. Унинг бошқа жамоаларда ҳам Бавария ёки Франция терма жамоасидагидек юқори даражада ўйнай олишига шубҳа қилмайман. Олисе — порлаётган юлдуз ва дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири. У ОАВ эътиборини ёқтирмайди, у учун майдондаги ҳаракатлар муҳимроқ", — деди 57 ёшли мураббий.
Шунга қарамай, Десчампс ўз шогирдига келажак борасида маслаҳат беришдан тийилди. Унинг сўзларига кўра, футболчи Бавария жамоасида қолиш ёки муҳитни ўзгартириш борасида ўзи қарор қабул қилиши керак. "Агар мен Компани ёки клуб президенти ўрнида бўлганимда, унинг жамоада қолишидан жуда хурсанд бўлардим", — дея қўшимча қилди у.
Маълумот учун, Майкл Олисенинг Бавария билан шартномаси 2029-йилгача амал қилади. Мюнхен клуби раҳбарияти 24 ёшли вингер яқин трансфер ойнасида сотилмаслигини бир неча бор таъкидлаган.
…