Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқда
Бугун «Реал Мадрид» клуби президентлиги учун сайлов ўтказилмоқда.
Овоз бериш жараёнида икки номзод — Флорентино Перес ва Энрике Рикелме ўзаро рақобат қилмоқда. Сайловолди кампанияси давомида ҳар икки номзод ҳам клуб келажагига оид йирик режаларини эълон қилди.
Флорентино Перес ғалаба қозонган тақдирда, Жозе Моуриньюни жамоа бош мураббийи этиб тайинлашни режалаштираётганини маълум қилди.
Шунингдек, у Майкл Олисе ва Витиня каби футболчиларни жалб қилиш орқали таркибни кучайтиришга вада берган.
Энрике Рикелме эса сайловда ғалаба қозонса, Юрген Клоппни бош мураббий сифатида олиб келишини билдирган.
Унинг дастурида, шунингдек, ҳужум чизиғини Эрлинг Холанд билан кучайтириш режаси ҳам мавжуд.
Қайд этилишича, Флорентино Перес аввалги сайловларда ҳозиргидек кучли босимга дуч келмаган.
Сўнгги икки йилда жамоанинг совринсиз қолиши, Хаби Алонсонинг истеъфоси, клуб ичидаги муҳит ҳамда футболчилар ўртасидаги келишмовчиликлар унинг мухлислар орасидаги обрўсига таъсир кўрсатгани айтилмоқда.
Сайловнинг якуний натижалари эртага эълон қилиниши кутилмоқда.
…