Ню-Йорк мэри ЖЧ—2026 ғолиби ким бўлиши ҳақида кутилмаган прогноз қилди

·0·Спорт
Ню-Йорк мэри ЖЧ—2026 ғолиби ким бўлиши ҳақида кутилмаган прогноз қилди

Бутун дунё нигоҳи океан ортига қаратилган ва жозибадор футбол байрами бошланишига саноқли кунлар қолган бир пайтда, нафақат спорт экспертлари, балки йирик сиёсатчилар ҳам ўз тахминларини улашишда давом этмоқда. Мана шундай қизиқарли воқеалардан бири АҚШда кузатилди. Мундиал мезбонларидан бири бўлган Ню-Йорк шаҳри мэри Зоҳран Мамдани журналистлар билан ўзига хос интерактив ўйин ташкил этиб, бўлажак Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичидан тортиб, то финал учрашувигача бўлган баҳслар натижасини олдиндан башорат қилди. Сиёсатчининг ушбу тахминлари футбол оламида ҳақиқий шов-шув ва қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Зоҳран Мамданининг прогнозлар занжири жуда кутилмаган ва сенсацион натижаларга бой бўлди. Унинг фикрича, мусобақанинг дастлабки плей-офф, яъни 1/16 финал босқичидаёқ ҳақиқий «сенсациялар» содир бўлади. Мэрнинг тахминига кўра, футбол ватани бўлмиш Бразилия терма жамоаси кутилмаганда Осиё вакили Японияга имкониятни бой бериб, турнирни эрта тарк этади. Худди шу босқичда Криштиану Роналду ватандошлари — Португалия терма жамоаси ҳам Англия тўсиғидан ўта олмайди ва мундиал билан хайрлашади.

Шаҳар раҳбарининг кейинги босқичлар учун берган тахминлари ҳам мухлисларни ҳайратда қолдириши табиий. Мамдани Жанубий Американинг икки гиганти тўқнашувида, яъни 1/4 финалда Колумбия терма жамоаси амалдаги чемпион Аргентина устидан ғалаба қозонишини айтди. Инглизлар эса мезбон АҚШ ва кучли Испанияни мағлуб этиб, ярим финал қадамини босади, бироқ финал остонасида Францияга мағлуб бўлади.

Энг қизиқарли ва драмаларга бой воқелик эса финалда содир бўлади: мэрнинг фикрича, Франция бош соврин учун баҳсда Африка вакили Марокашга имкониятни бой беради ва Марокаш тарихда илк бор жаҳон тожини кияди. Кучли учликни эса Англияни мағлуб этган Колумбия якунлаб беради.

Эслатиб ўтамиз, тарихда илк бор 48 та жамоани бағрига олувчи ҳамда АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонлари мезбонлик қиладиган ушбу улуғвор Жаҳон чемпионати жорий йилнинг 11 июнь санасида расман старт олади. Сиёсатчининг бу сенсацион ва жасур тахминлари қанчалик ҳақиқатга айланишини яқин кунларда бошланадиган жонли футбол ҳароратида биргаликда кузатамиз. Биздан узоқлашманг!

ЖЧ—2026 турнирининг энг қайноқ кундаликлари, Ню-Йоркдан келаётган эксклюзив хабарлар ва мундиал учрашувларининг энг сара таҳлилларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перес қайта сайлангач рақиби ҳақида кескин баёнот бердиФлорентино Перес қайта сайлангач рақиби ҳақида кескин баёнот бердиБугун, 13:18Жозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқдаЖозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқдаБугун, 13:11Ўзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлдиЎзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлдиБугун, 12:49Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушадиЎзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушадиБугун, 12:41Кристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳатКристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳатБугун, 12:35Криштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқдаКриштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқдаБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)