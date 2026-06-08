Нидерландия Ўзбекистонга қарши асосий таркибини расман эълон қилди

·162·Спорт
Нидерландия Ўзбекистонга қарши асосий таркибини расман эълон қилди

Бугун Фабио Каннаваро бошқарувидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатига тайёргарлик доирасида навбатдаги муҳим ўртоқлик учрашувини ўтказади. “Оқ бўрилар” ушбу баҳсда Европа футболидаги энг кучли ва номдор жамоалардан бири — Нидерландия миллий терма жамоасига қарши майдонга тушади.

Мазкур учрашув Ўзбекистон учун мундиал олдидан жиддий синов ҳисобланади. Чунки Нидерландия тезкор ҳужумлари, жисмонан кучли футболчилари, марказдаги назорати ва юқори даражадаги индивидуал маҳоратга эга ижрочилари билан ажралиб туради.

Беллашув олдидан “учар голландлар”нинг бошланғич таркиби маълум қилинди. Нидерландия терма жамоаси Ўзбекистонга қарши қуйидаги футболчилар билан майдонга тушади:

Дарвозабон:

  1. Вербрюгген

Ҳимоячилар:

  1. Ван Дейк

  2. Ван Хекке

  3. Ван де Вен

  4. Думфрис

Ярим ҳимоячилар:

  1. Гравенберх

  2. Рейндерс

  3. Френки де Йонг

Ҳужумчилар:

  1. Гакпо

  2. Мален

  3. Саммервилл

Захира футболчилари:

Флеккен, Руфс, Аке, Броббей, Хато, Клюйверт, Копмейнерс, Ланг, Мемфис, Де Рон, Тил, Квинтен Тимбер, Вегхорст, Виффер.

Нидерландия таркибига назар ташласак, жамоа жуда кучли ва мувозанатли таркиб билан майдонга тушаётганини кўриш мумкин. Ҳимоя марказида Виржил ван Дейк етакчилик қилади. Унинг тажрибаси, ҳаводаги устунлиги ва позиция танлашдаги маҳорати Ўзбекистон ҳужумчилари учун катта синов бўлади.

Қанотларда Думфрис ва Ван де Веннинг фаоллиги кутилмоқда. Айниқса, Думфрис ҳужумга қўшилишни яхши кўрадиган футболчи ҳисобланади. Шунинг учун Ўзбекистон қанот ҳимоячилари бу ҳудудда жуда эҳтиёткор ва интизомли ҳаракат қилиши керак бўлади.

Ярим ҳимояда эса Френки де Йонг, Гравенберх ва Рейндерс каби футболчилар майдон марказини назорат қилишга ҳаракат қилади. Бу учлик тўпни сақлаш, ўйин темпини белгилаш ва ҳужумларни бошлашда Нидерландия учун муҳим роль ўйнайди.

Ҳужум чизиғида Гакпо, Мален ва Саммервилл ҳаракат қилади. Улар тезкорлик, техника ва жарима майдони атрофида хавф яратиш қобилияти билан ажралиб туради. Ўзбекистон ҳимояси учун ушбу учликка қарши ҳаракат қилиш осон бўлмайди.

Бу ўйин Фабио Каннаваро шогирдлари учун Жаҳон чемпионати олдидан ҳақиқий катта имтиҳон бўлади. Нидерландия каби рақибга қарши ўйинда жамоамизнинг ҳимоядаги тартиби, марказдаги кураши, тезкор қарши ҳужумлари ва руҳий тайёргарлиги синовдан ўтади.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси илк бор мундиалда иштирок этиш арафасида турибди. Шу сабабли ҳар бир ўртоқлик учрашуви, айниқса, бундай кучли рақибларга қарши баҳслар жуда муҳим. Бу учрашув жамоамизга ўз камчиликларини кўриш, кучли жиҳатларини мустаҳкамлаш ва Жаҳон чемпионати олдидан зарур тажриба тўплаш имконини беради.

Мухлислар эса бугунги баҳсда “оқ бўрилар”дан мардона ўйин, тартибли ҳимоя ва рақибга муносиб қаршилик кутишмоқда. Нидерландия таркиби жуда кучли, аммо айнан шундай ўйинлар катта турнирлар олдидан жамоани пишитади ва футболчиларнинг ҳақиқий салоҳиятини кўрсатиб беради.

ЎзбекистонНидерландияФабио КаннавароВиржил ван ДейкФренки де Йонг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Перес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчиПерес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчиКеча, 18:41Жозе Моуриньо «Реал» клуби ҳимоясини тубдан ислоҳ қилмоқчиЖозе Моуриньо «Реал» клуби ҳимоясини тубдан ислоҳ қилмоқчиКеча, 18:04Нидерландияга қарши ўйинда Ўзбекистоннинг асосий таркиби маълум бўлдиНидерландияга қарши ўйинда Ўзбекистоннинг асосий таркиби маълум бўлдиКеча, 17:49Антонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқдаАнтонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқдаКеча, 16:36Алйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиАлйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиКеча, 15:52Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаРоберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаКеча, 15:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)