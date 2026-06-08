Нидерландия Ўзбекистонга қарши асосий таркибини расман эълон қилди
Бугун Фабио Каннаваро бошқарувидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатига тайёргарлик доирасида навбатдаги муҳим ўртоқлик учрашувини ўтказади. “Оқ бўрилар” ушбу баҳсда Европа футболидаги энг кучли ва номдор жамоалардан бири — Нидерландия миллий терма жамоасига қарши майдонга тушади.
Мазкур учрашув Ўзбекистон учун мундиал олдидан жиддий синов ҳисобланади. Чунки Нидерландия тезкор ҳужумлари, жисмонан кучли футболчилари, марказдаги назорати ва юқори даражадаги индивидуал маҳоратга эга ижрочилари билан ажралиб туради.
Беллашув олдидан “учар голландлар”нинг бошланғич таркиби маълум қилинди. Нидерландия терма жамоаси Ўзбекистонга қарши қуйидаги футболчилар билан майдонга тушади:
Дарвозабон:
Вербрюгген
Ҳимоячилар:
Ван Дейк
Ван Хекке
Ван де Вен
Думфрис
Ярим ҳимоячилар:
Гравенберх
Рейндерс
Ҳужумчилар:
Гакпо
Мален
Саммервилл
Захира футболчилари:
Флеккен, Руфс, Аке, Броббей, Хато, Клюйверт, Копмейнерс, Ланг, Мемфис, Де Рон, Тил, Квинтен Тимбер, Вегхорст, Виффер.
Нидерландия таркибига назар ташласак, жамоа жуда кучли ва мувозанатли таркиб билан майдонга тушаётганини кўриш мумкин. Ҳимоя марказида Виржил ван Дейк етакчилик қилади. Унинг тажрибаси, ҳаводаги устунлиги ва позиция танлашдаги маҳорати Ўзбекистон ҳужумчилари учун катта синов бўлади.
Қанотларда Думфрис ва Ван де Веннинг фаоллиги кутилмоқда. Айниқса, Думфрис ҳужумга қўшилишни яхши кўрадиган футболчи ҳисобланади. Шунинг учун Ўзбекистон қанот ҳимоячилари бу ҳудудда жуда эҳтиёткор ва интизомли ҳаракат қилиши керак бўлади.
Ярим ҳимояда эса Френки де Йонг, Гравенберх ва Рейндерс каби футболчилар майдон марказини назорат қилишга ҳаракат қилади. Бу учлик тўпни сақлаш, ўйин темпини белгилаш ва ҳужумларни бошлашда Нидерландия учун муҳим роль ўйнайди.
Ҳужум чизиғида Гакпо, Мален ва Саммервилл ҳаракат қилади. Улар тезкорлик, техника ва жарима майдони атрофида хавф яратиш қобилияти билан ажралиб туради. Ўзбекистон ҳимояси учун ушбу учликка қарши ҳаракат қилиш осон бўлмайди.
Бу ўйин Фабио Каннаваро шогирдлари учун Жаҳон чемпионати олдидан ҳақиқий катта имтиҳон бўлади. Нидерландия каби рақибга қарши ўйинда жамоамизнинг ҳимоядаги тартиби, марказдаги кураши, тезкор қарши ҳужумлари ва руҳий тайёргарлиги синовдан ўтади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси илк бор мундиалда иштирок этиш арафасида турибди. Шу сабабли ҳар бир ўртоқлик учрашуви, айниқса, бундай кучли рақибларга қарши баҳслар жуда муҳим. Бу учрашув жамоамизга ўз камчиликларини кўриш, кучли жиҳатларини мустаҳкамлаш ва Жаҳон чемпионати олдидан зарур тажриба тўплаш имконини беради.
Мухлислар эса бугунги баҳсда “оқ бўрилар”дан мардона ўйин, тартибли ҳимоя ва рақибга муносиб қаршилик кутишмоқда. Нидерландия таркиби жуда кучли, аммо айнан шундай ўйинлар катта турнирлар олдидан жамоани пишитади ва футболчиларнинг ҳақиқий салоҳиятини кўрсатиб беради.
…