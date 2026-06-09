Ван Дейкнинг кечаги ўйин ҳақидаги гаплари юртида баҳсларга сабаб бўлди
Нидерландия миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати олдидан ўтказилган сўнгги ўртоқлик учрашувида Ўзбекистонни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Ғалаба қайд этилган бўлса-да, баҳсдан кейин “учар голландлар” сардори Виржил ван Дейкнинг фикрлари мамлакатда турли муҳокамаларга сабаб бўлди.
Нью-Йоркда ўтган учрашув Нидерландия учун мундиал олдидан охирги тайёргарлик босқичи эди. Роналд Куман шогирдлари ҳисобда устун келишди, аммо ўйин сифати, яратилган вазиятлардан фойдаланиш ва майдондаги умумий ҳаракат бўйича саволлар кам эмас.
Учрашувдан кейин Виржил ван Дейк NOS телеканалига интервью бериб, натижадан ижобий ҳиссиёт олганини айтди.
“Бу натижа яхши ҳиссиёт беради”, — деди Нидерландия сардори.
Унинг таъкидлашича, мазкур ўйин Жаҳон чемпионатида Японияга қарши ўтадиган илк баҳс олдидан жамоага маҳаллий шароитларга мослашиш имконини берган. Ван Дейк майдон ҳолати ва иқлимга кўникиш жараёни ҳали тўлиқ якунланмаганини ҳам тан олди.
“Кўриниб турибдики, биз ҳали бу шароитларга тўлиқ кўникиб улгурмадик. Майдон тез қуриб қолди ва бундай вазиятда чизиқлар орасида ўйнаш қийинлашади”, — деди ҳимоячи.
Сардор учрашувда ижобий жиҳатлар ҳам бўлганини қайд этди. Унинг фикрича, Нидерландия биринчи бўлимда бир нечта яхши имкониятлар яратган. Ван Дейк бу вазиятни аввалги Жазоирга қарши ўйин билан солиштирди.
“Биринчи бўлимда яхши вазиятлар яратдик. Бу ўтган ҳафта Жазоирга қарши ўйинни эслатди. Ўшанда ҳам имкониятлар бўлган, аммо гол ура олмаган ва 0:1 ҳисобида мағлуб бўлган эдик”, — деди у.
Бироқ Ван Дейкнинг бундай юмшоқ ва эҳтиёткор фикрлари Нидерландияда ҳаммага ҳам ёқмади. Студияда ушбу баҳсни таҳлил қилган собиқ футболчи Пьер ван Ҳойдонк сардорнинг муносабатидан ҳайратланганини яширмади.
Унинг фикрича, Ван Дейк бундай ўйиндан кейин жамоа ҳаракатларига нисбатан анча танқидийроқ муносабат билдириши керак эди. Айниқса, Жаҳон чемпионати олдидан сўнгги назорат баҳсида жамоа ўйини мукаммал кўринмаган бўлса, сардордан очиқроқ ва қатъийроқ баҳо кутилиши табиий.
“Мен Ван Дейкни ажойиб сардор ва футболчи деб ҳисоблайман. Аммо шундай вазиятлар бўладики, сен жамоа кўрсатган ўйинга баҳо беришинг ва бироз қаттиқроқ муносабат билдиришинг керак. Ўйин сифати бўйича озгина бўлса ҳам норозилик ва асабийлик кўрсатиш лозим эди”, — деди ван Ҳойдонк.
Бу фикр Нидерландия футбол муҳитидаги талаб қанчалик юқори эканини кўрсатади. Ҳатто ғалаба қозонилган ўйиндан кейин ҳам жамоа ўйинидаги камчиликлар жиддий муҳокама қилинади. Чунки Нидерландия каби терма жамоадан Жаҳон чемпионатида нафақат натижа, балки юқори даражадаги футбол ҳам кутилади.
Ўзбекистонга қарши баҳсда голландлар ҳисобда устун келган бўлса-да, ўйин охирида вазият анча кескинлашди. Фабио Каннаваро шогирдлари ҳисобни тенглаштиришга эришди ва дурангга жуда яқин келди. Фақат учрашувнинг сўнгги дақиқаларида белгиланган пенальти Нидерландияга ғалаба келтирди.
Шу жиҳатдан Ван Ҳойдонкнинг танқиди тушунарли. Нидерландия Жаҳон чемпионатига катта мақсадлар билан бораётган жамоа. Бундай терма жамоа Ўзбекистон каби мундиалда илк бор иштирок этаётган рақибга қарши ўйинни анча ишончлироқ назорат қилиши керак эди, деган қараш ҳам мавжуд.
Ван Дейк эса вазиятга бошқача ёндашди. У натижа ва мослашув жараёнини биринчи ўринга қўйди. Сардорнинг фикрича, бундай ўйинлар турнир олдидан шароитга кўникиш, камчиликларни кўриш ва зарур хулосалар чиқариш учун керак.
Икки қараш ҳам ўзича мантиқий. Бир томондан, ғалаба барибир ғалаба. Иккинчи томондан, Жаҳон чемпионатида бундай хатолар ва сустликлар қимматга тушиши мумкин. Катта турнирда рақиблар ҳар бир бўшлиқдан фойдаланади. Бу ерда “яхши ҳиссиёт”нинг ўзи етарли эмас, майдонда аниқлик ва барқарорлик ҳам керак.
Нидерландия ушбу ғалабадан кейин Жаҳон чемпионати олдидан сўнгги тайёргарлик босқичини якунлади. Энди Роналд Куман штаби Японияга қарши илк ўйинга тайёргарлик кўради. Айнан ўша баҳсда голландлар ҳақиқий ҳолатини намойиш этиши керак бўлади.
Ўзбекистон учун эса бу ўйин яна бир қимматли тажриба бўлди. Терма жамоамиз кучли рақибга қарши охиригача курашди, ҳисобни тенглаштирди ва дуранг натижага жуда яқин келди. Бу ҳолат Нидерландиядаги муҳокамаларнинг ўзи ҳам “оқ бўрилар” рақибга осон ўйин бермаганини кўрсатади.
Хулоса оддий: Нидерландия ғалаба қилди, аммо саволлар қолди. Ван Дейк натижадан ижобий ҳиссиёт олганини айтди, экспертлар эса жамоадан кўпроқ талаб қилишмоқда. Жаҳон чемпионати олдидан бу каби баҳслар голландлар учун ҳам сигнал: катта турнирда фақат ҳисоб эмас, ўйин сифати ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
…