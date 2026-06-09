Ван Дейкнинг кечаги ўйин ҳақидаги гаплари юртида баҳсларга сабаб бўлди

·0·Спорт
Ван Дейкнинг кечаги ўйин ҳақидаги гаплари юртида баҳсларга сабаб бўлди

Нидерландия миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати олдидан ўтказилган сўнгги ўртоқлик учрашувида Ўзбекистонни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Ғалаба қайд этилган бўлса-да, баҳсдан кейин “учар голландлар” сардори Виржил ван Дейкнинг фикрлари мамлакатда турли муҳокамаларга сабаб бўлди.

Нью-Йоркда ўтган учрашув Нидерландия учун мундиал олдидан охирги тайёргарлик босқичи эди. Роналд Куман шогирдлари ҳисобда устун келишди, аммо ўйин сифати, яратилган вазиятлардан фойдаланиш ва майдондаги умумий ҳаракат бўйича саволлар кам эмас.

Учрашувдан кейин Виржил ван Дейк NOS телеканалига интервью бериб, натижадан ижобий ҳиссиёт олганини айтди.

“Бу натижа яхши ҳиссиёт беради”, — деди Нидерландия сардори.

Унинг таъкидлашича, мазкур ўйин Жаҳон чемпионатида Японияга қарши ўтадиган илк баҳс олдидан жамоага маҳаллий шароитларга мослашиш имконини берган. Ван Дейк майдон ҳолати ва иқлимга кўникиш жараёни ҳали тўлиқ якунланмаганини ҳам тан олди.

“Кўриниб турибдики, биз ҳали бу шароитларга тўлиқ кўникиб улгурмадик. Майдон тез қуриб қолди ва бундай вазиятда чизиқлар орасида ўйнаш қийинлашади”, — деди ҳимоячи.

Сардор учрашувда ижобий жиҳатлар ҳам бўлганини қайд этди. Унинг фикрича, Нидерландия биринчи бўлимда бир нечта яхши имкониятлар яратган. Ван Дейк бу вазиятни аввалги Жазоирга қарши ўйин билан солиштирди.

“Биринчи бўлимда яхши вазиятлар яратдик. Бу ўтган ҳафта Жазоирга қарши ўйинни эслатди. Ўшанда ҳам имкониятлар бўлган, аммо гол ура олмаган ва 0:1 ҳисобида мағлуб бўлган эдик”, — деди у.

Бироқ Ван Дейкнинг бундай юмшоқ ва эҳтиёткор фикрлари Нидерландияда ҳаммага ҳам ёқмади. Студияда ушбу баҳсни таҳлил қилган собиқ футболчи Пьер ван Ҳойдонк сардорнинг муносабатидан ҳайратланганини яширмади.

Унинг фикрича, Ван Дейк бундай ўйиндан кейин жамоа ҳаракатларига нисбатан анча танқидийроқ муносабат билдириши керак эди. Айниқса, Жаҳон чемпионати олдидан сўнгги назорат баҳсида жамоа ўйини мукаммал кўринмаган бўлса, сардордан очиқроқ ва қатъийроқ баҳо кутилиши табиий.

“Мен Ван Дейкни ажойиб сардор ва футболчи деб ҳисоблайман. Аммо шундай вазиятлар бўладики, сен жамоа кўрсатган ўйинга баҳо беришинг ва бироз қаттиқроқ муносабат билдиришинг керак. Ўйин сифати бўйича озгина бўлса ҳам норозилик ва асабийлик кўрсатиш лозим эди”, — деди ван Ҳойдонк.

Бу фикр Нидерландия футбол муҳитидаги талаб қанчалик юқори эканини кўрсатади. Ҳатто ғалаба қозонилган ўйиндан кейин ҳам жамоа ўйинидаги камчиликлар жиддий муҳокама қилинади. Чунки Нидерландия каби терма жамоадан Жаҳон чемпионатида нафақат натижа, балки юқори даражадаги футбол ҳам кутилади.

Ўзбекистонга қарши баҳсда голландлар ҳисобда устун келган бўлса-да, ўйин охирида вазият анча кескинлашди. Фабио Каннаваро шогирдлари ҳисобни тенглаштиришга эришди ва дурангга жуда яқин келди. Фақат учрашувнинг сўнгги дақиқаларида белгиланган пенальти Нидерландияга ғалаба келтирди.

Шу жиҳатдан Ван Ҳойдонкнинг танқиди тушунарли. Нидерландия Жаҳон чемпионатига катта мақсадлар билан бораётган жамоа. Бундай терма жамоа Ўзбекистон каби мундиалда илк бор иштирок этаётган рақибга қарши ўйинни анча ишончлироқ назорат қилиши керак эди, деган қараш ҳам мавжуд.

Ван Дейк эса вазиятга бошқача ёндашди. У натижа ва мослашув жараёнини биринчи ўринга қўйди. Сардорнинг фикрича, бундай ўйинлар турнир олдидан шароитга кўникиш, камчиликларни кўриш ва зарур хулосалар чиқариш учун керак.

Икки қараш ҳам ўзича мантиқий. Бир томондан, ғалаба барибир ғалаба. Иккинчи томондан, Жаҳон чемпионатида бундай хатолар ва сустликлар қимматга тушиши мумкин. Катта турнирда рақиблар ҳар бир бўшлиқдан фойдаланади. Бу ерда “яхши ҳиссиёт”нинг ўзи етарли эмас, майдонда аниқлик ва барқарорлик ҳам керак.

Нидерландия ушбу ғалабадан кейин Жаҳон чемпионати олдидан сўнгги тайёргарлик босқичини якунлади. Энди Роналд Куман штаби Японияга қарши илк ўйинга тайёргарлик кўради. Айнан ўша баҳсда голландлар ҳақиқий ҳолатини намойиш этиши керак бўлади.

Ўзбекистон учун эса бу ўйин яна бир қимматли тажриба бўлди. Терма жамоамиз кучли рақибга қарши охиригача курашди, ҳисобни тенглаштирди ва дуранг натижага жуда яқин келди. Бу ҳолат Нидерландиядаги муҳокамаларнинг ўзи ҳам “оқ бўрилар” рақибга осон ўйин бермаганини кўрсатади.

Хулоса оддий: Нидерландия ғалаба қилди, аммо саволлар қолди. Ван Дейк натижадан ижобий ҳиссиёт олганини айтди, экспертлар эса жамоадан кўпроқ талаб қилишмоқда. Жаҳон чемпионати олдидан бу каби баҳслар голландлар учун ҳам сигнал: катта турнирда фақат ҳисоб эмас, ўйин сифати ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Бугун, 05:30Ҳусановнинг кечаги ўйинига "Манчестер Сити" қандай муносабат билдирди?Ҳусановнинг кечаги ўйинига "Манчестер Сити" қандай муносабат билдирди?Бугун, 05:232026 йилги Жаҳон чемпионати тарихдаги энг йириги бўлади2026 йилги Жаҳон чемпионати тарихдаги энг йириги бўладиБугун, 05:16Майкл Олисенинг ҳет-триги Францияга ишончли ғалаба келтирдиМайкл Олисенинг ҳет-триги Францияга ишончли ғалаба келтирдиБугун, 05:08Каннаваро Нидерландияга қарши баҳсдан сўнг ўз фикрларини билдирди...Каннаваро Нидерландияга қарши баҳсдан сўнг ўз фикрларини билдирди...Бугун, 04:59Юрриен Тимбер жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборадиган бўлдиЮрриен Тимбер жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборадиган бўлдиБугун, 04:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)