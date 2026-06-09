Ливерпул афсонаси Дивокк Ориги 31 ёшида фаолиятини якунлади

·20·Спорт
Ливерпул афсонаси Дивокк Ориги 31 ёшида фаолиятини якунлади

Ливерпул жамоасининг собиқ ҳужумчиси ва Чемпионлар лигаси ғолиби Дивокк Ориги 31 ёшида профессионал футболдаги фаолиятини якунлаганини эълон қилди. Белгиялик футболчи ушбу кутилмаган қарорини ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларига маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, футболчи сифатида ўз олдига қўйган барча мақсадларига эришган ва энди янги соҳаларда ўзини синаб кўрмоқчи. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ориги Ливерпул мухлислари учун ҳақиқий қаҳрамонга айланган эди. Гарчи у ҳар доим ҳам асосий таркибда майдонга тушмаган бўлса-да, жамоанинг энг муҳим ва ҳал қилувчи паллаларида голлар уриши билан ёдда қолган. Айниқса, Чемпионлар лигаси ярим финалида Барселона дарвозасига урилган дубл ва финалда Тоттенхем дарвозасини ишғол қилгани уни клуб тарихидаги унутилмас шахслардан бирига айлантирди.

"Футболчи сифатидаги миссиям бажарилди. Мен болаликдаги орзуларимни амалга оширдим, энг йирик стадионларда ўйнадим ва энг нуфузли совринларни қўлга киритдим. Мени қўллаб-қувватлаган барча мухлисларга, мураббийларимга ва жамоадошларимга миннатдорчилик билдираман. Энди ҳаётимда янги саҳифа очиш вақти келди", — деб ёзди Дивокк Ориги ўзининг Instagram саҳифасида.

Белгия терма жамоаси сафида ҳам муваффақиятли тўп сурган ҳужумчи, сўнгги йилларда Италиянинг Милан ва Англиянинг Ноттингем Форест клубларида ижара асосида ҳаракат қилди. Бироқ жароҳатлар ва спорт формасини йўқотгани сабабли у аввалги даражасига қайта олмади. Шунга қарамай, у Ливерпул билан Англия Премер-лигаси, Чемпионлар лигаси, Англия кубоги ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионлигини қўлга киритган кам сонли футболчилардан бири бўлиб қолади.

ЛиверпулДивокк ОригиЧемпионлар ЛигасиФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунладиМадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунладиБугун, 08:55Бавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёрБавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёрБугун, 08:53Неймар Жаҳон чемпионатига тайёрми? Бразилия терма жамоаси янги маълумот бердиНеймар Жаҳон чемпионатига тайёрми? Бразилия терма жамоаси янги маълумот бердиБугун, 08:53Эрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузларЭрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузларБугун, 07:18Дарвин Нунез кутилмаганда Ливерпулга бепул қайтиши мумкинДарвин Нунез кутилмаганда Ливерпулга бепул қайтиши мумкинБугун, 07:16Роналд Куман Ўзбекистонга қарши ўйин ҳақида қандай фикр билдирди?Роналд Куман Ўзбекистонга қарши ўйин ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 06:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)