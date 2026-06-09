ЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилди

·0·Спорт
ЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилди

Бутун дунё интизорлик билан кутаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг расмий очилиш маросимига атиги икки кун қолганида, мусобақа атрофида катта шов-шув ва баҳс-мунозараларга сабаб бўлган кутилмаган воқеа юз берди. Нуфузли мундиалнинг ташкилий қўмитаси Эрон миллий терма жамоаси мухлислари учун махсус ажратилган расмий чипталар квотасини бутунлай бекор қилишга қарор қилди. Ушбу нохуш ва кутилмаган хабар ҳақида Эрон футбол федерацияси расмий баёнот берди ва мазкур мурожаат дунёнинг энг йирик ва нуфузли Reuters ахборот агентлиги порталида эълон қилинди.

Халқаро манбаларнинг берган маълумотларига қараганда, илгари расман тасдиқланган ва эълон қилинган тартиб-қоидаларга тўлиқ ишониб, ўз сафарларини бир неча ой олдиндан пухта режалаштирган минглаб эронлик футбол ишқибозлари айни дамда жуда оғир вазиятда қолишди. Океан ортига бориш учун қимматбаҳо авиачипталар сотиб олган, меҳмонхоналарни банд қилган ва катта миқдорда йўлкира харажатларини амалга ошириб, АҚШ тупроғига етиб келган кўплаб мухлислар эндиликда ўз суюкли терма жамоасининг тарихий ўйинларини стадион трибуналаридан туриб жонли томоша қилиш имкониятидан бутунлай маҳрум бўлишди.

«Жуда кўплаб эронлик футбол ишқибозлари ташкилотчилар томонидан аввалроқ расман эълон қилинган шаффоф жараёнга таянган ҳолда, ўйинларга ташриф буюриш учун барча зарур чора-тадбирларни кўриб, режаларни тузиб бўлган эдилар. Шундай бўлса-да, мусобақа бошланиши арафасида айнан бизнинг мухлисларга нисбатан бундай қатъий ва тушунарсиз қарор қабул қилинди», — дея ўз норозилиги ва афсусини баён этган Эрон футбол федерацияси масъуллари. Бу ҳолат футбол жамоатчилиги ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Эслатиб ўтиш жоизки, қуръа натижаларига кўра Эрон миллий терма жамоаси ЖЧ–2026 гуруҳ босқичидаги барча учрашувларини айнан АҚШ яшил майдонларида ўтказиши белгиланган. Мусобақа тақвимига мувофиқ, ушбу Осиё вакиллари гуруҳда Европанинг кучли гранди Бельгия, Африка вакили Миср ҳамда Океаниянинг маҳоратли жамоаси ҳисобланган Янги Зеландия терма жамоаларига қарши ўта шиддатли баҳсларда майдонга тушиши режалаштирилган. Ташкилотчиларнинг ушбу қароридан сўнг Эрон термаси АҚШдаги ўйинларда мухлисларнинг тўғридан-тўғри руҳий далдасисиз ҳаракат қилишига тўғри келади.

Жаҳон чемпионати старти арафасида юзага келаётган энг сўнгги драматик воқеалар, ташкилотчиларнинг баҳсли қарорлари, АҚШ, Канада ва Мексика стадионларидан келадиган энг тезкор ва эксклюзив репортажларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмасМоуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмасБугун, 10:35Манчестер Юнайтед Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун таклиф тайёрламоқдаМанчестер Юнайтед Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун таклиф тайёрламоқдаБугун, 10:19Бразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирдиБразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирдиБугун, 10:17«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчи«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчиБугун, 09:45Мбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этдиМбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этдиБугун, 09:38Баер Леверкусен янги мураббий тайинлади: Карлес Мартинез ва Хаби Алонсо ўхшашлигиБаер Леверкусен янги мураббий тайинлади: Карлес Мартинез ва Хаби Алонсо ўхшашлигиБугун, 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)