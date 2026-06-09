ЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилди
Бутун дунё интизорлик билан кутаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг расмий очилиш маросимига атиги икки кун қолганида, мусобақа атрофида катта шов-шув ва баҳс-мунозараларга сабаб бўлган кутилмаган воқеа юз берди. Нуфузли мундиалнинг ташкилий қўмитаси Эрон миллий терма жамоаси мухлислари учун махсус ажратилган расмий чипталар квотасини бутунлай бекор қилишга қарор қилди. Ушбу нохуш ва кутилмаган хабар ҳақида Эрон футбол федерацияси расмий баёнот берди ва мазкур мурожаат дунёнинг энг йирик ва нуфузли Reuters ахборот агентлиги порталида эълон қилинди.
Халқаро манбаларнинг берган маълумотларига қараганда, илгари расман тасдиқланган ва эълон қилинган тартиб-қоидаларга тўлиқ ишониб, ўз сафарларини бир неча ой олдиндан пухта режалаштирган минглаб эронлик футбол ишқибозлари айни дамда жуда оғир вазиятда қолишди. Океан ортига бориш учун қимматбаҳо авиачипталар сотиб олган, меҳмонхоналарни банд қилган ва катта миқдорда йўлкира харажатларини амалга ошириб, АҚШ тупроғига етиб келган кўплаб мухлислар эндиликда ўз суюкли терма жамоасининг тарихий ўйинларини стадион трибуналаридан туриб жонли томоша қилиш имкониятидан бутунлай маҳрум бўлишди.
«Жуда кўплаб эронлик футбол ишқибозлари ташкилотчилар томонидан аввалроқ расман эълон қилинган шаффоф жараёнга таянган ҳолда, ўйинларга ташриф буюриш учун барча зарур чора-тадбирларни кўриб, режаларни тузиб бўлган эдилар. Шундай бўлса-да, мусобақа бошланиши арафасида айнан бизнинг мухлисларга нисбатан бундай қатъий ва тушунарсиз қарор қабул қилинди», — дея ўз норозилиги ва афсусини баён этган Эрон футбол федерацияси масъуллари. Бу ҳолат футбол жамоатчилиги ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Эслатиб ўтиш жоизки, қуръа натижаларига кўра Эрон миллий терма жамоаси ЖЧ–2026 гуруҳ босқичидаги барча учрашувларини айнан АҚШ яшил майдонларида ўтказиши белгиланган. Мусобақа тақвимига мувофиқ, ушбу Осиё вакиллари гуруҳда Европанинг кучли гранди Бельгия, Африка вакили Миср ҳамда Океаниянинг маҳоратли жамоаси ҳисобланган Янги Зеландия терма жамоаларига қарши ўта шиддатли баҳсларда майдонга тушиши режалаштирилган. Ташкилотчиларнинг ушбу қароридан сўнг Эрон термаси АҚШдаги ўйинларда мухлисларнинг тўғридан-тўғри руҳий далдасисиз ҳаракат қилишига тўғри келади.
Жаҳон чемпионати старти арафасида юзага келаётган энг сўнгги драматик воқеалар, ташкилотчиларнинг баҳсли қарорлари, АҚШ, Канада ва Мексика стадионларидан келадиган энг тезкор ва эксклюзив репортажларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…