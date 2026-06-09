АҚШ хавфсизлик хизмати Ўзбекистон терма жамоасини қаттиқ назоратдан ўтказди

·5·Спорт
АҚШ хавфсизлик хизмати Ўзбекистон терма жамоасини қаттиқ назоратдан ўтказди

Бутун сайёрамиз интизорлик билан кутаётган энг нуфузли футбол байрами — 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланишига саноқли кунлар қолди. Бироқ мусобақа арафасида ташкилотчи мезбон давлатлардан бири ҳисобланган АҚШ расмий идоралари томонидан кучайтирилган хавфсизлик чоралари, чегара назоратидаги ҳаддан ташқари узоқ давом этаётган суриштирувлар ва текширувлар бир қатор мамлакатлар миллий терма жамоалари учун кутилмаган ноқулайликларни келтириб чиқармоқда.

Глобал спорт жамоатчилиги ўртасида энг катта баҳс ва муҳокамаларга сабаб бўлган воқеалардан бири афсуски, бизнинг суюкли Ўзбекистон миллий терма жамоаси делегацияси билан боғлиқ бўлиб турибди. Дунёга машҳур нуфузли ESPN телеканалининг таниқли журналисти Луис Карлос Ларго ижтимоий тармоқларда махсус видеолавҳа жойлаштирди. Ушбу видеода вакилларимиз Нью-Йорк шаҳрида Нидерландия терма жамоасига қарши кечган сўнгги назорат баҳси олдидан махсус ўргатилган хизмат итлари ва замонавий металл қидирув қурилмалари ёрдамида ўта синчковлик билан тинтув қилинаётгани акс этган. Ушбу тасвирлар ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ва миллионлаб ўзбек футболи ишқибозларининг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Кўпчилик мухлислар спортчиларга нисбатан бундай муносабатни мутлақо ортиқча ва асоссиз деб баҳолашмоқда.

Вазиятнинг янада чигаллашишига халқаро миқёсда оммабоп бўлган Motivaciones Fútbol футбол саҳифаси тарқатган қўшимча маълумотлар ҳам туртки бўлди. Унда қайд этилишича, Ўзбекистон миллий терма жамоаси оддийгина назорат-ўртоқлик учрашуви учун ҳам АҚШда мисли кўрилмаган даражадаги қаттиқ ва совуқ хавфсизлик протоколига рўбарў келган. Ҳаттоки, Нью-Йоркдаги аэропорт хавфсизлик хизмати офицерларидан бири терма жамоамиз расмий вакилига ўз шахсий юклари ва сумкаларидан узоқроқ масофада туришни қўпол тарзда буюргани айтилмоқда.

Ҳозирги дақиқага қадар Халқаро футбол федерацияси (ФИФА), Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) ёки АҚШнинг тегишли давлат расмий идоралари юз берган ушбу баҳсли ҳолат юзасидан ҳеч қандай расмий муносабат ёки баёнот беришгани йўқ. Шунга қарамай, виртуал оламда баъзи давлатлардан ташриф буюрган иштирокчиларга нисбатан кўрсатилаётган бундай иккиёқлама муносабат ва сиёсат ҳақида қизғин баҳс-мунозаралар давом этмоқда.

Эслатиб ўтамиз, ушбу тарихий «Жаҳон чемпионати-2026» баҳслари илк бор учта йирик давлат — АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонларида мезбонлик остида ташкил этилмоқда. Мусобақа формат ўзгариши туфайли илк бор 48 та энг кучли миллий терма жамоалар иштирокида ўтказилади. Олий тоифадаги ушбу мундиал 11 июнь куни Мексика ҳамда Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) терма жамоалари ўртасидаги учрашув билан расман старт олади. Мусобақанинг умумий мукофот жамғармаси эса рекорд даражада — 655 миллион АҚШ доллари этиб белгиланган. Вакилларимизга барча қийинчиликларга қарамай, мундиалда улкан зафарлар ёр бўлишини тилаймиз!

Жаҳон чемпионати кундалиги, Ўзбекистон терма жамоасининг океан ортидаги тарихий юришлари ва мусобақа атрофидаги энг шов-шувли эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

АҚШЎзбекистонНидерландияНью-ЙоркФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада бердиЖазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада бердиБугун, 12:10Жозе Моуринью Нико Счлоттербеккни Реал Мадридга олиб келмоқчиЖозе Моуринью Нико Счлоттербеккни Реал Мадридга олиб келмоқчиБугун, 11:56Арсенал кутилмаганда тиббий бўлим раҳбарини истеъфога чиқардиАрсенал кутилмаганда тиббий бўлим раҳбарини истеъфога чиқардиБугун, 11:13Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...Бугун, 11:02«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқда«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқдаБугун, 10:47ЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилдиЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилдиБугун, 10:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...