АҚШ хавфсизлик хизмати Ўзбекистон терма жамоасини қаттиқ назоратдан ўтказди
Бутун сайёрамиз интизорлик билан кутаётган энг нуфузли футбол байрами — 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланишига саноқли кунлар қолди. Бироқ мусобақа арафасида ташкилотчи мезбон давлатлардан бири ҳисобланган АҚШ расмий идоралари томонидан кучайтирилган хавфсизлик чоралари, чегара назоратидаги ҳаддан ташқари узоқ давом этаётган суриштирувлар ва текширувлар бир қатор мамлакатлар миллий терма жамоалари учун кутилмаган ноқулайликларни келтириб чиқармоқда.
Глобал спорт жамоатчилиги ўртасида энг катта баҳс ва муҳокамаларга сабаб бўлган воқеалардан бири афсуски, бизнинг суюкли Ўзбекистон миллий терма жамоаси делегацияси билан боғлиқ бўлиб турибди. Дунёга машҳур нуфузли ESPN телеканалининг таниқли журналисти Луис Карлос Ларго ижтимоий тармоқларда махсус видеолавҳа жойлаштирди. Ушбу видеода вакилларимиз Нью-Йорк шаҳрида Нидерландия терма жамоасига қарши кечган сўнгги назорат баҳси олдидан махсус ўргатилган хизмат итлари ва замонавий металл қидирув қурилмалари ёрдамида ўта синчковлик билан тинтув қилинаётгани акс этган. Ушбу тасвирлар ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ва миллионлаб ўзбек футболи ишқибозларининг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Кўпчилик мухлислар спортчиларга нисбатан бундай муносабатни мутлақо ортиқча ва асоссиз деб баҳолашмоқда.
Вазиятнинг янада чигаллашишига халқаро миқёсда оммабоп бўлган Motivaciones Fútbol футбол саҳифаси тарқатган қўшимча маълумотлар ҳам туртки бўлди. Унда қайд этилишича, Ўзбекистон миллий терма жамоаси оддийгина назорат-ўртоқлик учрашуви учун ҳам АҚШда мисли кўрилмаган даражадаги қаттиқ ва совуқ хавфсизлик протоколига рўбарў келган. Ҳаттоки, Нью-Йоркдаги аэропорт хавфсизлик хизмати офицерларидан бири терма жамоамиз расмий вакилига ўз шахсий юклари ва сумкаларидан узоқроқ масофада туришни қўпол тарзда буюргани айтилмоқда.
Ҳозирги дақиқага қадар Халқаро футбол федерацияси (ФИФА), Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) ёки АҚШнинг тегишли давлат расмий идоралари юз берган ушбу баҳсли ҳолат юзасидан ҳеч қандай расмий муносабат ёки баёнот беришгани йўқ. Шунга қарамай, виртуал оламда баъзи давлатлардан ташриф буюрган иштирокчиларга нисбатан кўрсатилаётган бундай иккиёқлама муносабат ва сиёсат ҳақида қизғин баҳс-мунозаралар давом этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ушбу тарихий «Жаҳон чемпионати-2026» баҳслари илк бор учта йирик давлат — АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонларида мезбонлик остида ташкил этилмоқда. Мусобақа формат ўзгариши туфайли илк бор 48 та энг кучли миллий терма жамоалар иштирокида ўтказилади. Олий тоифадаги ушбу мундиал 11 июнь куни Мексика ҳамда Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) терма жамоалари ўртасидаги учрашув билан расман старт олади. Мусобақанинг умумий мукофот жамғармаси эса рекорд даражада — 655 миллион АҚШ доллари этиб белгиланган. Вакилларимизга барча қийинчиликларга қарамай, мундиалда улкан зафарлар ёр бўлишини тилаймиз!
Жаҳон чемпионати кундалиги, Ўзбекистон терма жамоасининг океан ортидаги тарихий юришлари ва мусобақа атрофидаги энг шов-шувли эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…