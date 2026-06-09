НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)
Дунё океанининг ортида, хусусан, АҚШнинг энг машҳур мегаполиси Нью-Йоркда спорт ва сиёсат оламини ларзага келтирган шов-шувли воқеа юз берди. Америка Қўшма Штатлари раҳбари Дональд Трамп 8 июнь куни Миллий баскетбол уюшмасининг (НБА) ҳал қилувчи финал босқичи доирасидаги «Нью-Йорк Никс» ҳамда «Сан-Антонио Сперс» жамоалари ўртасидаги учрашувга ташриф буюрди. «Мэдисон-сквер-гарден» аренасида кечган ушбу шиддатли баҳс давомида кутилмаганда маҳаллий мухлислар томонидан Президентга нисбатан оммавий равишда кескин ҳуштакбозлик қилинди.
Таъкидлаш лозимки, Дональд Трамп АҚШнинг узоқ йиллик тарихида НБАнинг финал учрашувини бевосита аренадан туриб жонли кузатган илк амалдаги президент сифатида тарихга кирди. Ушбу тарихий ўйинни у «Никс» клубининг эгаси Жеймс Доланнинг махсус VIP-ложасида, ўз набираси Кай ҳамда шахсий сиёсий маслаҳатчиси Борис Эпштейн ҳамроҳлигида томоша қилди. Аслида Трамп «Нью-Йорк Никс» жамоасининг ашаддий ва кўп йиллик ишқибозларидан бири саналади — у ўтган асрнинг 1990-йилларидан бери ушбу клуб иштирокидаги ўйинларни мунтазам равишда кузатиб келади.
Оқ уй раҳбарининг кутилмаган ташрифи сабабли спорт саройида хавфсизлик чоралари фавқулодда кучайтирилди. Ҳатто Нью-Йорк шаҳар ҳокимлиги хавфсизлик нуқтаи назаридан стадион ташқарисидаги кўчаларда ўрнатилган улкан экранлар орқали ўйинни оммавий намойиш этиш режасини ҳам зудлик билан бекор қилишга мажбур бўлди.
Нохуш ҳолат ўйин бошланишидан аввал, мамлакат миллий мадҳияси янграётган лаҳзаларда юзага келди. Стадионнинг марказий катта мониторларида Президентнинг қиёфаси бир неча сонияга кўринганида, трибуналарни тўлдириб ўтирган минглаб фанатлар бараварига ҳуштак чалиб, норозилик билдиришди. Бу вақтда Трамп экран орқали табассум қилганча, мухлисларга қараб ҳарбийча салом йўллаётган эди. Камералар тасвирни тезкорлик билан «Никс» спортчиларига қаратганидан кейингина залдаги шовқин ўрнини олқишлар эгаллади.
Гарчи вазият бироз ноқулай кечган бўлса-да, Трампнинг ўзи бундай совуқ қабулни жуда хотиржам ва вазмин кутиб олди. У беллашув якунланганидан сўнг оммавий ахборот воситалари ходимлари билан суҳбатда кулимсираган ҳолда: «Менимча, стадионда асосан қарсаклар ва олқишлар янгради», — дея вазиятни юмшатишга уринди. Қизиғи шундаки, Оқ уй раҳбари шиддатли баҳснинг маълум бир қисмида ҳатто бир оз ухлаб қолишга ҳам улгурди.
Аслида Дональд Трамп ва НБА олами ўртасидаги алоқалар анчадан бери совуқ ва кескин бўлиб келади. Миллий баскетбол уюшмаси АҚШдаги тўртта йирик профессионал спорт лигалари ичида энг «либерал» ва эркин қарашларга эга бўлган тизим ҳисобланади ва унинг кўплаб юлдузлари Трамп сиёсатига очиқчасига қарши чиқишлар қилиб келишади. Лиганинг Леброн Джеймс, Стефен Карри ва Кевин Дюрант каби энг нуфузли юлдузлари Трампнинг биринчи президентлик даврида ҳам уни қаттиқ танқид остига олишган. 2017 йилда эса спортчиларнинг кескин фикрларига жавобан Трамп ўша йили НБА чемпиони бўлган «Голден Стэйт Уорриорс» жамоасини анъанавий тарзда Оқ уйда қабул қилиш маросимини намойишкорона бекор қилган эди.
Бу галги тўқнашув тўртта ғалабагача давом этадиган грандиоз финал сериясининг учинчи баҳси эди. Унда «Сан-Антонио Сперс» жамоаси 115:111 ҳисобида зафар қучиб, муҳим ғалабани расмийлаштирди. Шунга қарамай, умумий серияда ҳали ҳамон «Нью-Йорк Никс» 2:1 ҳисобида олдинда бормоқда. Навбатдаги шиддатли тўқнашув 11 июнга ўтар кечаси яна Нью-Йоркда бўлиб ўтади.
Мазкур финал ўзига хос тарихий реванш — 1999 йилги афсонавий ҳал қилувчи баҳсларнинг такрори ҳисобланади. Ўшанда ҳам ушбу икки гранд чемпионлик учун жанг қилган ва унда тезкор «Сан-Антонио» 4:1 ҳисобида устун келганди. Ўтган давр мобайнида «Сперс» яна тўрт бор НБА кубогини боши устида баланд кўтарди (охирги марта 2014 йилда), «Никс» эса шу вақт ичида бирор марта ҳам финалгача етиб кела олмаганди. Нью-Йорк клубининг охирги чемпионлик қувончи эса олис 1973 йилга тўғри келади.
НБА финал сериясининг энг драматик ва ҳаяжонли учрашувлари, баскетбол оламининг энг сўнгги эксклюзив янгиликлари ва дунё спортининг қайноқ хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…