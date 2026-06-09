«Сити» Йошко Гвардиол билан янги шартнома имзолашга яқин турибди
Европа трансфер бозорида гранд жамоалар ўртасидаги иқтидорли футболчилар учун кураш ҳеч қачон тўхтамайди. Айни пайтда Англиянинг амалдаги чемпиони ҳисобланган «Манчестер Сити» клуби раҳбарияти жамоанинг энг ишончли устунларидан бири, хорватиялик маҳоратли ҳимоячи Йошко Гвардиол билан амалдаги меҳнат шартномасини янада узайтириш бўйича қизғин иш олиб бормоқда. Бу ҳақда халқаро спорт оламида ўз инсайдлари билан танилган машҳур журналист Бен Жейкобс ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида маълум қилди.
Германия Бундеслигасининг мутлақ гранди — Мюнхеннинг «Бавария» клуби ҳамда Испания Ла Лигасининг улуғвор вакили «Барселона» жамоалари ушбу чаққон ҳимоячини ўз сафларида кўришни жуда қатъий равишда исташмоқда. Европанинг ушбу икки топ-клуби Хорватия терма жамоаси юлдузи учун жиддий трансфер таклифларини тайёрлаётгани ҳақида хабарлар мавжуд. Шунга қарамай, «Манчестер Сити» раҳбарияти ва бош мураббий Энцо Мареска иқтидорли футболчини ҳар қандай ҳолатда ҳам Манчестерда сақлаб қолишни ўзларининг бош стратегик мақсади этиб белгилашган. Айни дамда клуб ва футболчи агентлари ўртасида олиб борилаётган расмий музокаралар жуда ижобий, самимий ва конструктив руҳда давом этаётгани айтилмоқда.
Маълумот ўрнида эслатиб ўтиш жоизки, Йошко Гвардиол «шаҳарликлар» сафига олис 2023 йилнинг ёзида Германиянинг «РБ Лейпциг» клубидан катта шов-шувлар билан кўчиб ўтган эди. У қисқа фурсат ичида инглиз футболига тўлиқ мослашиб, жамоанинг асосий таркибдан муқим жой олишга улгурди. Ҳозирги вақтда унинг инглиз гранди билан тузган амалдаги меҳнат битими 2028 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган. Нуфузли ва халқаро миқёсда тан олинган Transfermarkt портали таҳлилларига кўра, хорватиялик ҳимоячининг замонавий трансфер бозоридаги соф қиймати айни пайтда тахминан 70 миллион евро атрофида баҳоланмоқда. «Сити» раҳбарияти янги шартнома орқали унинг маошини ошириш баробарида, ушбу трансфер баҳосини ҳам янада юқорироқ даражада банд қилиб қўймоқчи.
Йошко Гвардиолнинг «Манчестер Сити»даги янги шартнома тафсилотлари, Европа трансфер бозоридаги энг сўнгги шов-шувли келишувлар ва инглиз футболига оид энг тезкор эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…