«Сити» Йошко Гвардиол билан янги шартнома имзолашга яқин турибди

·1·Спорт
«Сити» Йошко Гвардиол билан янги шартнома имзолашга яқин турибди

Европа трансфер бозорида гранд жамоалар ўртасидаги иқтидорли футболчилар учун кураш ҳеч қачон тўхтамайди. Айни пайтда Англиянинг амалдаги чемпиони ҳисобланган «Манчестер Сити» клуби раҳбарияти жамоанинг энг ишончли устунларидан бири, хорватиялик маҳоратли ҳимоячи Йошко Гвардиол билан амалдаги меҳнат шартномасини янада узайтириш бўйича қизғин иш олиб бормоқда. Бу ҳақда халқаро спорт оламида ўз инсайдлари билан танилган машҳур журналист Бен Жейкобс ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида маълум қилди.

Германия Бундеслигасининг мутлақ гранди — Мюнхеннинг «Бавария» клуби ҳамда Испания Ла Лигасининг улуғвор вакили «Барселона» жамоалари ушбу чаққон ҳимоячини ўз сафларида кўришни жуда қатъий равишда исташмоқда. Европанинг ушбу икки топ-клуби Хорватия терма жамоаси юлдузи учун жиддий трансфер таклифларини тайёрлаётгани ҳақида хабарлар мавжуд. Шунга қарамай, «Манчестер Сити» раҳбарияти ва бош мураббий Энцо Мареска иқтидорли футболчини ҳар қандай ҳолатда ҳам Манчестерда сақлаб қолишни ўзларининг бош стратегик мақсади этиб белгилашган. Айни дамда клуб ва футболчи агентлари ўртасида олиб борилаётган расмий музокаралар жуда ижобий, самимий ва конструктив руҳда давом этаётгани айтилмоқда.

Маълумот ўрнида эслатиб ўтиш жоизки, Йошко Гвардиол «шаҳарликлар» сафига олис 2023 йилнинг ёзида Германиянинг «РБ Лейпциг» клубидан катта шов-шувлар билан кўчиб ўтган эди. У қисқа фурсат ичида инглиз футболига тўлиқ мослашиб, жамоанинг асосий таркибдан муқим жой олишга улгурди. Ҳозирги вақтда унинг инглиз гранди билан тузган амалдаги меҳнат битими 2028 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган. Нуфузли ва халқаро миқёсда тан олинган Transfermarkt портали таҳлилларига кўра, хорватиялик ҳимоячининг замонавий трансфер бозоридаги соф қиймати айни пайтда тахминан 70 миллион евро атрофида баҳоланмоқда. «Сити» раҳбарияти янги шартнома орқали унинг маошини ошириш баробарида, ушбу трансфер баҳосини ҳам янада юқорироқ даражада банд қилиб қўймоқчи.

Йошко Гвардиолнинг «Манчестер Сити»даги янги шартнома тафсилотлари, Европа трансфер бозоридаги энг сўнгги шов-шувли келишувлар ва инглиз футболига оид энг тезкор эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)Бугун, 16:53Лионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар бердиЛионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар бердиБугун, 16:37«Бавария» раҳбарияти Майкл Олисени «Реал»га сотишдан бош тартди«Бавария» раҳбарияти Майкл Олисени «Реал»га сотишдан бош тартдиБугун, 16:31Англия терма жамоаси Гарри Кейнга ҳаддан ташқари боғланиб қолганми?Англия терма жамоаси Гарри Кейнга ҳаддан ташқари боғланиб қолганми?Бугун, 16:20Гари Линекер: Криштиано Роналдо Лионель Мессидан кучсизроқ дейиш ҳақорат эмасГари Линекер: Криштиано Роналдо Лионель Мессидан кучсизроқ дейиш ҳақорат эмасБугун, 16:12ФИФА "ЖЧ-2026"дан қўшимча даромад олишнинг янги усулини ўйлаб топди...ФИФА "ЖЧ-2026"дан қўшимча даромад олишнинг янги усулини ўйлаб топди...Бугун, 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...