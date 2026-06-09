Тьерри Анри Арсенал учун ёзги трансферлар борасида огоҳлантириш берди

·20·Спорт
Тьерри Анри Арсенал учун ёзги трансферлар борасида огоҳлантириш берди

Арсенал афсонаси Тьерри Анри Англия Премер-лигасида ғолиб чиққан жамоани янада кучайтириш учун тўғри ўйинчиларни топиш қийин вазифа эканлигини таъкидлади. "Канонирлар" Микел Артета қўл остида 22 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликни қўлга киритиб, мухлислар ишончини оқлашди ва узоқ муддатли лойиҳанинг муваффақиятини исботлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Генри мавсум бошиданоқ жамоанинг руҳиятида ўзгариш сезганини ва бу сафар чемпионликка ишончи комил бўлганини айтди. Унинг фикрича, жамоада жанговар руҳ ва муҳим паллаларда ўзини кўрсата олиш қобилияти шаклланган. Бироқ, чўққида қолиш уни забт этишдан кўра қийинроқ кечиши мумкин.

Франциялик собиқ ҳужумчи ёзги трансфер ойнаси клуб учун ҳал қилувчи палла бўлишини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, таркибдаги ички муҳитни бузмаган ҳолда, жамоани янги босқичга олиб чиқадиган ижрочиларни танлаш осон бўлмайди. Айниқса, барча рақиблар чемпионни мағлуб этишга интилаётган бир пайтда хато қилишга йўл қўйилмайди.

Генри Манчестер Сити каби жамоаларнинг трансфер сиёсатини ўрнак қилиб кўрсатди. У Англия Премер-лигаси шиддатига дарҳол мослаша оладиган ва жамоага тезда таъсир ўтказа оладиган футболчиларни топиш Микел Артета ва клуб раҳбарияти учун мураккаб синов бўлишидан огоҳлантирди.

АрсеналТьерри АнриАнглия Премер-лигасиТрансферларМикел Артета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиРеал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиБугун, 19:55Барселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқдаБарселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқдаБугун, 19:52«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилди«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилдиБугун, 19:09«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайди«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайдиБугун, 19:03Ўзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой бердиЎзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой бердиКеча, 18:57Гарри Кейн: Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун энг яхши имкониятГарри Кейн: Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун энг яхши имкониятКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...