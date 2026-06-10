«Вильярреал» «Рома» ҳужумчиси Артём Довбикни сотиб олмоқчи
Европанинг трансфер бозорида гранд ва ўртамиёна клублар ўртасидаги таркибни кучайтириш кураши тобора қизғин паллага кирмоқда. Италиянинг машҳур «Рома» клуби сафида тўп сураётган украиналик маҳоратли ҳужумчи Артём Довбик Испания Ла Лигасининг таниқли вакили — «Вильярреал» жамоасининг жиддий қизиқишлар доирасига тушди. Бу ҳақда Испаниянинг спорт оламидаги энг нуфузли ва ишончли нашрларидан бири ҳисобланган Marca газетаси ўз манбаларига таянган ҳолда эксклюзив хабар тарқатди. Ушбу трансфер янгилиги тез орада Ла Лигада навбатдаги қизиқарли кўчиб ўтиш амалга ошиши мумкинлигидан далолат бермоқда.
Манбанинг берган эксклюзив маълумотларига қараганда, трансфер оламида «сариқ сув ости кемаси» номи билан машҳур бўлган «Вильярреал» клуби раҳбарияти ва мураббийлар штаби янги мавсум олдидан жамоанинг ҳужум чизиғини тубдан кучайтиришни мақсад қилган. Бу борада улар 28 ёшли украиналик тўпурар номзодини энг мақбул ва муносиб вариант сифатида кўришмоқда ва унинг трансферини расмийлаштиришдан ниҳоятда манфаатдор эканликларини билдиришган. Энг муҳими, Довбик учун Испания футболи мутлақо бегона эмас. У бундан аввал машҳур «Жирона» клуби либосида тўп сурган бўлиб, Ла Лиганинг ўйин услуби, тактикаси ва ички муҳити бўйича жуда катта бой тажрибага эга.
Вазиятнинг яна бир эътиборли жиҳати шундаки, Артём Довбикнинг ўзи ҳам жорий ёзги трансфер ойнасида Римнинг «Рома» жамоасини тарк этишга бутунлай тайёр турибди. Чунки иқтидорли футболчи «бўрилар»нинг янги мавсум учун тузилган стратегик режалари ва тактик схемаларига киритилмаган. Римликлар бош мураббийи ҳужум чизиғини бошқа ўйинчилар ҳисобига шакллантиришни лозим топган.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, якунига етган мавсум давомида украиналик ҳужумчи «Рома» сафида барча расмий турнирлар доирасида жами 18 та учрашувда яшил майдонга тушиш имкониятига эга бўлди. Ушбу баҳсларда у рақиблар дарвозасини 3 маротаба аниқ нишонга олган бўлса, жамоадошларига 2 та голли узатмани (ассист) етказиб беришни уддалади. Эндиликда у ўз фаолиятини ўзи учун қадрдон бўлган Испания чемпионатида қайта тиклашга ва «Вильярреал» сафида яна тўпурарлик маҳоратини намойиш этишга аҳд қилган.
Артём Довбикнинг Испания футболига шов-шувли қайтиши, «Вильярреал»нинг трансфер бозоридаги янги юришлари ва Европа яшил майдонларидан келадиган энг сўнгги эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…