«Вильярреал» «Рома» ҳужумчиси Артём Довбикни сотиб олмоқчи

·0·Спорт
«Вильярреал» «Рома» ҳужумчиси Артём Довбикни сотиб олмоқчи

Европанинг трансфер бозорида гранд ва ўртамиёна клублар ўртасидаги таркибни кучайтириш кураши тобора қизғин паллага кирмоқда. Италиянинг машҳур «Рома» клуби сафида тўп сураётган украиналик маҳоратли ҳужумчи Артём Довбик Испания Ла Лигасининг таниқли вакили — «Вильярреал» жамоасининг жиддий қизиқишлар доирасига тушди. Бу ҳақда Испаниянинг спорт оламидаги энг нуфузли ва ишончли нашрларидан бири ҳисобланган Marca газетаси ўз манбаларига таянган ҳолда эксклюзив хабар тарқатди. Ушбу трансфер янгилиги тез орада Ла Лигада навбатдаги қизиқарли кўчиб ўтиш амалга ошиши мумкинлигидан далолат бермоқда.

Манбанинг берган эксклюзив маълумотларига қараганда, трансфер оламида «сариқ сув ости кемаси» номи билан машҳур бўлган «Вильярреал» клуби раҳбарияти ва мураббийлар штаби янги мавсум олдидан жамоанинг ҳужум чизиғини тубдан кучайтиришни мақсад қилган. Бу борада улар 28 ёшли украиналик тўпурар номзодини энг мақбул ва муносиб вариант сифатида кўришмоқда ва унинг трансферини расмийлаштиришдан ниҳоятда манфаатдор эканликларини билдиришган. Энг муҳими, Довбик учун Испания футболи мутлақо бегона эмас. У бундан аввал машҳур «Жирона» клуби либосида тўп сурган бўлиб, Ла Лиганинг ўйин услуби, тактикаси ва ички муҳити бўйича жуда катта бой тажрибага эга.

Вазиятнинг яна бир эътиборли жиҳати шундаки, Артём Довбикнинг ўзи ҳам жорий ёзги трансфер ойнасида Римнинг «Рома» жамоасини тарк этишга бутунлай тайёр турибди. Чунки иқтидорли футболчи «бўрилар»нинг янги мавсум учун тузилган стратегик режалари ва тактик схемаларига киритилмаган. Римликлар бош мураббийи ҳужум чизиғини бошқа ўйинчилар ҳисобига шакллантиришни лозим топган.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, якунига етган мавсум давомида украиналик ҳужумчи «Рома» сафида барча расмий турнирлар доирасида жами 18 та учрашувда яшил майдонга тушиш имкониятига эга бўлди. Ушбу баҳсларда у рақиблар дарвозасини 3 маротаба аниқ нишонга олган бўлса, жамоадошларига 2 та голли узатмани (ассист) етказиб беришни уддалади. Эндиликда у ўз фаолиятини ўзи учун қадрдон бўлган Испания чемпионатида қайта тиклашга ва «Вильярреал» сафида яна тўпурарлик маҳоратини намойиш этишга аҳд қилган.

Артём Довбикнинг Испания футболига шов-шувли қайтиши, «Вильярреал»нинг трансфер бозоридаги янги юришлари ва Европа яшил майдонларидан келадиган энг сўнгги эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бенфика» Марку Силва билан 2 йиллик шартнома имзолаганини эълон қилди«Бенфика» Марку Силва билан 2 йиллик шартнома имзолаганини эълон қилдиБугун, 00:12Гарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирдиГарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирдиБугун, 21:58Саудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилдиСаудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилдиБугун, 21:39Букайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот бердиБукайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот бердиБугун, 21:32Атлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулдиАтлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулдиБугун, 20:58Криштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариКриштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариБугун, 20:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...