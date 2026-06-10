Саудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилди
Европа трансфер бозорида гранд клублар ўртасидаги рақобат қизғин палласига кирган бир даврда, Саудия Арабистонининг бой жамоалари яна Каталония томон катта юриш бошлашди. Испаниянинг таниқли спорт журналисти Ферран Мартинеснинг берган сўнгги эксклюзив маълумотларига қараганда, «Барселона» клубининг ҳужум чизиғидаги энг асосий учқур юлдузларидан бири, бразилиялик маҳоратли вингер Рафиньяга Саудия Про-лигасининг бир эмас, бир йўла иккита энг қудратли жамоаси жуда жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Инсайдерлик манбасига таянадиган бўлсак, «кўк-анорранглилар» таркибида ўта сермаҳсул ўйинлар намойиш этиб, жамоа етакчисига айланган ушбу бразилиялик сеҳргарни Криштиану Роналду тўп сураётган Саудиянинг амалдаги чемпиони «Ан-Наср» ҳамда Саудиянинг ўтган йилги чемпиони «Ал-Ҳилол» клублари ўз сафларига қўшиб олишни мақсад қилишган. Яқин Шарқдаги молиявий имкониятлари чексиз бўлган ушбу икки араб гранди Бразилия терма жамоаси аъзосининг трансфери учун Каталония клуби ғазнасига ҳеч қандай иккиланишларсиз нақд 80 миллион евро миқдоридаги улкан маблағни тўлаб беришга тайёр эканликларини билдиришган. Ушбу таклиф молиявий қийинчиликларни бошдан кечираётган «Барселона» раҳбарияти учун жуда жозибали эшитилиши табиий.
Шунингдек, хабарларда қайд этилишича, араб жамоалари фақатгина «Барселона»ни эмас, балки футболчининг ўзини ҳам ром этиш учун ҳашаматли шартнома тайёрлаб қўйишган. Рафиньяга Саудия Арабистонида таклиф этилаётган йиллик маош миқдори унинг айни пайтда Испанияда олаётган иш ҳақидан нақд тўрт баравар юқори бўлиши кутилмоқда. Бундай астрономик молиявий таклиф ҳар қандай юқори даражали футболчини ҳам чуқур ўйлантириб қўйиши шубҳасиз.
Эслатиб ўтиш жоизки, бразилиялик иқтидорли вингернинг Каталония гранди билан тузган амалдаги меҳнат шартномаси олис 2028 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган. Ҳозирча «Барселона» раҳбарияти ушбу таклифларга қандай жавоб қайтариши маълум эмас, бироқ яқин кунларда трансфер оламида навбатдаги йирик «бомба» портлаши эҳтимоли жуда юқори баҳоланмоқда. Каталониялик мухлислар суюкли футболчиларининг тақдири нима бўлишини катта ҳаяжон билан кутишмоқда.
Рафиньянинг «Барселона»даги келажаги, Саудия Про-лигасининг трансфер бозоридаги янги шов-шувли юришлари ва жаҳон футболига оид энг тезкор эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…