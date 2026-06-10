Саудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилди

·0·Спорт
Саудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилди

Европа трансфер бозорида гранд клублар ўртасидаги рақобат қизғин палласига кирган бир даврда, Саудия Арабистонининг бой жамоалари яна Каталония томон катта юриш бошлашди. Испаниянинг таниқли спорт журналисти Ферран Мартинеснинг берган сўнгги эксклюзив маълумотларига қараганда, «Барселона» клубининг ҳужум чизиғидаги энг асосий учқур юлдузларидан бири, бразилиялик маҳоратли вингер Рафиньяга Саудия Про-лигасининг бир эмас, бир йўла иккита энг қудратли жамоаси жуда жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Инсайдерлик манбасига таянадиган бўлсак, «кўк-анорранглилар» таркибида ўта сермаҳсул ўйинлар намойиш этиб, жамоа етакчисига айланган ушбу бразилиялик сеҳргарни Криштиану Роналду тўп сураётган Саудиянинг амалдаги чемпиони «Ан-Наср» ҳамда Саудиянинг ўтган йилги чемпиони «Ал-Ҳилол» клублари ўз сафларига қўшиб олишни мақсад қилишган. Яқин Шарқдаги молиявий имкониятлари чексиз бўлган ушбу икки араб гранди Бразилия терма жамоаси аъзосининг трансфери учун Каталония клуби ғазнасига ҳеч қандай иккиланишларсиз нақд 80 миллион евро миқдоридаги улкан маблағни тўлаб беришга тайёр эканликларини билдиришган. Ушбу таклиф молиявий қийинчиликларни бошдан кечираётган «Барселона» раҳбарияти учун жуда жозибали эшитилиши табиий.

Шунингдек, хабарларда қайд этилишича, араб жамоалари фақатгина «Барселона»ни эмас, балки футболчининг ўзини ҳам ром этиш учун ҳашаматли шартнома тайёрлаб қўйишган. Рафиньяга Саудия Арабистонида таклиф этилаётган йиллик маош миқдори унинг айни пайтда Испанияда олаётган иш ҳақидан нақд тўрт баравар юқори бўлиши кутилмоқда. Бундай астрономик молиявий таклиф ҳар қандай юқори даражали футболчини ҳам чуқур ўйлантириб қўйиши шубҳасиз.

Эслатиб ўтиш жоизки, бразилиялик иқтидорли вингернинг Каталония гранди билан тузган амалдаги меҳнат шартномаси олис 2028 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган. Ҳозирча «Барселона» раҳбарияти ушбу таклифларга қандай жавоб қайтариши маълум эмас, бироқ яқин кунларда трансфер оламида навбатдаги йирик «бомба» портлаши эҳтимоли жуда юқори баҳоланмоқда. Каталониялик мухлислар суюкли футболчиларининг тақдири нима бўлишини катта ҳаяжон билан кутишмоқда.

Рафиньянинг «Барселона»даги келажаги, Саудия Про-лигасининг трансфер бозоридаги янги шов-шувли юришлари ва жаҳон футболига оид энг тезкор эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...Бугун, 03:51Уч португалиялик юлдузни «Реал»га ўтказиш бўйича музокара бошландиУч португалиялик юлдузни «Реал»га ўтказиш бўйича музокара бошландиБугун, 03:42Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб бордиЎзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб бордиБугун, 02:06Фабио Каннаваро: “Биз тайёрмиз, фақат олдинга қараяпмиз”Фабио Каннаваро: “Биз тайёрмиз, фақат олдинга қараяпмиз”Бугун, 01:29«Вильярреал» «Рома» ҳужумчиси Артём Довбикни сотиб олмоқчи«Вильярреал» «Рома» ҳужумчиси Артём Довбикни сотиб олмоқчиБугун, 00:20«Бенфика» Марку Силва билан 2 йиллик шартнома имзолаганини эълон қилди«Бенфика» Марку Силва билан 2 йиллик шартнома имзолаганини эълон қилдиБугун, 00:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...