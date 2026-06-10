Бавария Ливерпул юлдузи Рио Нгумоха учун курашга қўшилди

·0·Спорт
Бавария Ливерпул юлдузи Рио Нгумоха учун курашга қўшилди

Ливерпул жамоасининг 17 ёшли иқтидорли ҳужумчиси Рио Нгумоха Томас Тухель бошқарувидаги Англия терма жамоаси йиғинида барчада катта таассурот қолдирди. Бироқ, ёш юлдузнинг Энфилддаги келажаги сўроқ остида қолмоқда. Хабарларга кўра, футболчи клубдаги ривожланиш даражаси ва ўйин амалиёти камлигидан норози бўлиб, унга Бавария жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC Sport маълумотларига кўра, Рио Нгумоха ўтган мавсумда Арне Слот қўл остида етарли даражада майдонга тушмаганидан ҳафсаласи пир бўлган. Мерсисайдликлар ёш иқтидор эгасини сотмасликка ҳаракат қилишса-да, Бавария скаутлари уни Германияга олиб кетиш учун қулай имконият пойламоқда. Мюнхенликлар Нгумохани Англиянинг энг ёрқин ёш истеъдодларидан бири сифатида кўришмоқда.

Нгумоха Ливерпул тарихидаги энг ёш гол муаллифи сифатида рекорд ўрнатган бўлса-да, ўтган мавсумда асосий таркибда бор-йўғи 10 та ўйинда майдонга тушди. Клуб раҳбарияти буни футболчини жисмоний ва руҳий босимлардан ҳимоя қилиш билан изоҳлаган. Аммо футболчининг ўзи юқори даражадаги ўйинларда кўпроқ иштирок этишни ва тезроқ ўсишни истамоқда.

Англия терма жамоасининг Янги Зеландияга қарши ўйинида захирадан тушиб, учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилган Рио Нгумоха Томас Тухельнинг эътирофига сазовор бўлди. Гарчи у Жаҳон чемпионати учун якуний рўйхатга киритилмаган бўлса-да, унинг намойиш этган ўйини мутахассислар орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди.

Эндиликда Ливерпул янги мураббий Андони Ираола қўл остида Рио Нгумохага Энфилд унинг ривожланиши учун энг яхши жой эканлигини исботлаши керак. Акс ҳолда, Европанинг бошқа гранд клублари, хусусан Бавария, ушбу трансфер пойгасида ғолиб чиқиши ҳеч гап эмас.

ЛиверпулБаварияРио НгумохаТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мундиал олдидан Машарипов бўйича нохуш хабарМундиал олдидан Машарипов бўйича нохуш хабарБугун, 07:28Бенфика Моуриньюнинг кетишини тасдиқлади: Силва янги мураббийБенфика Моуриньюнинг кетишини тасдиқлади: Силва янги мураббийБугун, 07:13Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёрВенсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёрБугун, 06:55Криштиано Роналдо Португалиядаги сўнгги ўйинини ўтказадими?Криштиано Роналдо Португалиядаги сўнгги ўйинини ўтказадими?Бугун, 06:52Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкинВенсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкинБугун, 06:35Лионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этдиЛионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этдиБугун, 06:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...