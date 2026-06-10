Бавария Ливерпул юлдузи Рио Нгумоха учун курашга қўшилди
Ливерпул жамоасининг 17 ёшли иқтидорли ҳужумчиси Рио Нгумоха Томас Тухель бошқарувидаги Англия терма жамоаси йиғинида барчада катта таассурот қолдирди. Бироқ, ёш юлдузнинг Энфилддаги келажаги сўроқ остида қолмоқда. Хабарларга кўра, футболчи клубдаги ривожланиш даражаси ва ўйин амалиёти камлигидан норози бўлиб, унга Бавария жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC Sport маълумотларига кўра, Рио Нгумоха ўтган мавсумда Арне Слот қўл остида етарли даражада майдонга тушмаганидан ҳафсаласи пир бўлган. Мерсисайдликлар ёш иқтидор эгасини сотмасликка ҳаракат қилишса-да, Бавария скаутлари уни Германияга олиб кетиш учун қулай имконият пойламоқда. Мюнхенликлар Нгумохани Англиянинг энг ёрқин ёш истеъдодларидан бири сифатида кўришмоқда.
Нгумоха Ливерпул тарихидаги энг ёш гол муаллифи сифатида рекорд ўрнатган бўлса-да, ўтган мавсумда асосий таркибда бор-йўғи 10 та ўйинда майдонга тушди. Клуб раҳбарияти буни футболчини жисмоний ва руҳий босимлардан ҳимоя қилиш билан изоҳлаган. Аммо футболчининг ўзи юқори даражадаги ўйинларда кўпроқ иштирок этишни ва тезроқ ўсишни истамоқда.
Англия терма жамоасининг Янги Зеландияга қарши ўйинида захирадан тушиб, учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилган Рио Нгумоха Томас Тухельнинг эътирофига сазовор бўлди. Гарчи у Жаҳон чемпионати учун якуний рўйхатга киритилмаган бўлса-да, унинг намойиш этган ўйини мутахассислар орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди.
Эндиликда Ливерпул янги мураббий Андони Ираола қўл остида Рио Нгумохага Энфилд унинг ривожланиши учун энг яхши жой эканлигини исботлаши керак. Акс ҳолда, Европанинг бошқа гранд клублари, хусусан Бавария, ушбу трансфер пойгасида ғолиб чиқиши ҳеч гап эмас.
…