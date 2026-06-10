Йилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзолади

·89·Спорт
Йилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзолади

Агар жаҳон чемпионати арафасида бирор клуб ОАВ диққат марказида турган бўлса, бу шубҳасиз Реал Мадрид жамоасидир. "Қироллик клуби" навбатдаги йирик янгиликни эълон қилишга тайёрланмоқда. Флорентино Перез президентлик курсисида қолаётган, Жозе Моуринью қайтган ва Ибраҳима Конате эркин агент сифатида келиши кутилаётган бир пайтда, клуб молиявий жиҳатдан ҳам янги босқичга чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Чоршанба куни президент Перез муҳим келишувни эълон қилди. Реал Мадрид ўзининг узоқ йиллик ҳамкори — адидас компанияси билан шартномани камида 2034-йилгача узайтирди. "Ас" нашрининг хабар беришича, ушбу келишув Мадрид клубига йилига 120 миллион евро даромад келтиради. Перез буни "футбол тарихидаги энг муҳим шартнома" деб атади.

Клуб раҳбариятининг таъкидлашича, ушбу маблағлар сўнгги ўттиз йилликдаги энг муваффақиятли даврлардан бирини молиялаштиришга ёрдам беради. адидас бош директори Бжёрн Гулден ҳам спорт оламидаги энг узоқ ва муваффақиятли ҳамкорликлардан бири билан фахрланишини билдириб ўтди.

Бундан ташқари, Реал Мадрид ўзининг бош ҳомийси Эмиратес билан ҳам шартномани 2031-йилгача узайтирган. Бу келишув ҳомийлик тушумларини йилига 70–80 миллион евродан 100 миллион еврогача оширади. Шунингдек, Эмиратес авиакомпанияси клубнинг баскетбол бўлимининг ҳам асосий ҳомийсига айланади.

Трансфер бозорида эса Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф ҳақида гап-сўзлар юрибди, гарчи баъзи манбалар бу маблағ Бавария аъзоси Майкл Олисе учун мўлжалланганини айтаётган бўлса-да. Нима бўлганда ҳам, Реал Мадрид янги мавсум олдидан ҳам молиявий, ҳам таркиб жиҳатидан кучайишда давом этмоқда.

Реал МадридАдидасФлорентино ПерезФутболТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дешам Мбаппенинг позицияси ҳақидаги танқидларга қандай жавоб берди?Дешам Мбаппенинг позицияси ҳақидаги танқидларга қандай жавоб берди?Бугун, 12:00Жозе Моуринью Benfica билан хайрлашди ва Реал Мадридга қайтмоқдаЖозе Моуринью Benfica билан хайрлашди ва Реал Мадридга қайтмоқдаБугун, 11:55Муҳаммад Салах янги клуби учун учта асосий шартни эълон қилдиМуҳаммад Салах янги клуби учун учта асосий шартни эълон қилдиБугун, 11:53Каннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот бердиКаннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот бердиБугун, 11:52Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?Бугун, 11:43Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирдиБугун, 11:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...