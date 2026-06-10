Йилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзолади
Агар жаҳон чемпионати арафасида бирор клуб ОАВ диққат марказида турган бўлса, бу шубҳасиз Реал Мадрид жамоасидир. "Қироллик клуби" навбатдаги йирик янгиликни эълон қилишга тайёрланмоқда. Флорентино Перез президентлик курсисида қолаётган, Жозе Моуринью қайтган ва Ибраҳима Конате эркин агент сифатида келиши кутилаётган бир пайтда, клуб молиявий жиҳатдан ҳам янги босқичга чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Чоршанба куни президент Перез муҳим келишувни эълон қилди. Реал Мадрид ўзининг узоқ йиллик ҳамкори — адидас компанияси билан шартномани камида 2034-йилгача узайтирди. "Ас" нашрининг хабар беришича, ушбу келишув Мадрид клубига йилига 120 миллион евро даромад келтиради. Перез буни "футбол тарихидаги энг муҳим шартнома" деб атади.
Клуб раҳбариятининг таъкидлашича, ушбу маблағлар сўнгги ўттиз йилликдаги энг муваффақиятли даврлардан бирини молиялаштиришга ёрдам беради. адидас бош директори Бжёрн Гулден ҳам спорт оламидаги энг узоқ ва муваффақиятли ҳамкорликлардан бири билан фахрланишини билдириб ўтди.
Бундан ташқари, Реал Мадрид ўзининг бош ҳомийси Эмиратес билан ҳам шартномани 2031-йилгача узайтирган. Бу келишув ҳомийлик тушумларини йилига 70–80 миллион евродан 100 миллион еврогача оширади. Шунингдек, Эмиратес авиакомпанияси клубнинг баскетбол бўлимининг ҳам асосий ҳомийсига айланади.
Трансфер бозорида эса Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф ҳақида гап-сўзлар юрибди, гарчи баъзи манбалар бу маблағ Бавария аъзоси Майкл Олисе учун мўлжалланганини айтаётган бўлса-да. Нима бўлганда ҳам, Реал Мадрид янги мавсум олдидан ҳам молиявий, ҳам таркиб жиҳатидан кучайишда давом этмоқда.
…