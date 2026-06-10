ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!
Дунё спорт жамоатчилиги ва миллионлаб футбол ишқибозларининг нигоҳи айни кунларда океан ортида — АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида шиддат билан давом этаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатига қаратилган. Мусобақадаги ҳаяжонли баҳслар билан бир қаторда, унинг саҳна ортидаги молиявий рақамлари ҳам мухлислар учун ҳамиша қизиқарли бўлиб келган. Спорт ва молия соҳасини изчил таҳлил қилиб борувчи нуфузли ва халқаро «Finance Football» нашри журналистлари жорий мундиалда иштирок этаётган миллий терма жамоалар бош мураббийларининг йиллик даромадларини ўрганиб чиқди ва энг кўп маош олувчи мутахассислар рейтингини эълон қилди.
Ушбу нуфузли рўйхатнинг мутлақ етакчиси сифатида Бразилия миллий терма жамоаси устози, италиялик машҳур мураббий Карло Анчелотти эътироф этилди. «Пентакампеонлар»ни Жаҳон чемпионлиги сари бошлаб келаётган тажрибали мутахассиснинг йиллик соф иш ҳақи нақд 10 миллион еврони ташкил этмоқда. Саёранинг энг бой мураббийлари учлиги ва кучли бешлиги эса қуйидагича кўриниш олди:
Юлиан Нагельсманн (Германия) — Рейтингда иккинчи поғонани банд этган немис футболи даҳосининг йиллик маоши 7 миллион еврога тенг.
Маурисио Почеттино (АҚШ) — Мусобақа мезбонлари бўлган америкаликлар устози йилига 6 миллион евро маош билан кучли учликни якунлаб берди.
Томас Тухель (Англия) — «Уч арслонлар» бошқарувини қўлга олган машҳур немис мутахассиси йилига 5,8 миллион евро иш ҳақи олади.
Биз учун энг қувонарли, ҳайратланарли ва ғурурли жиҳати шундаки, ушбу халқаро молиявий рейтингда бешинчи ўринни Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро эгаллади! Тарихий йўлланмани қўлга киритган «оқ бўрилар» устозининг йиллик даромади қатъий 4 миллион евро этиб белгиланган. Эътиборлиси, худди шунча ҳажмдаги маошни Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес ҳам қўлга киритмоқда. Жуда катта интрига шундаки, маошлари тенг бўлган ушбу икки машҳур мутахассис — Каннаваро ва Мартинес Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 2-турида ўзаро тўқнаш келишади ва майдонда ким кучли эканини исботлашади.
Finance Football нашрининг таҳлиллари жараёнида яна бир қизиқарли ва шов-шувли факт юзага чиқди. Маълум бўлишича, Ўзбекистон терма жамоаси устозининг маоши дунё футболида машҳур бўлган ва топ-даражадаги бир қатор етакчи терма жамоалар мураббийлариникидан анча юқори ҳисобланади. Таққослаш учун рақамларга эътибор қаратадиган бўлсак:
Жиддий совринлар эгаси, Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам йилига 3,8 миллион евро, Нидерландия терма жамоаси устози Роналд Куман 3 миллион евро, амалдаги жаҳон чемпиони ҳисобланган Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони эса бор-йўғи 2,3 миллион евро маош олади.
Кўриниб турибдики, Ўзбекистон футбол ассоциацияси терма жамоамизнинг тарихий мундиалда муносиб иштирок этиши ва юқори натижаларга эришиши учун молиявий томонлама барча шароитларни яратиб берган. Эндиги навбат Фабио Каннаваро ва унинг шогирдларига! Умид қиламизки, ушбу катта ишонч ва сармоя яшил майдонда ўзининг порлоқ мевасини беради.
Миллий терма жамоамизнинг Атлантадаги сўнгги тайёргарликлари, Фабио Каннаваронинг тактик юришлари ва Жаҳон чемпионатининг барча эксклюзив, қайноқ ва шов-шувли хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…