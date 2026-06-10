Джейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкин
Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Джейми Каррагер кутилмаган прогноз билан чиқди. Унинг фикрича, Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем бўлажак Жаҳон чемпионатида асосий таркибдаги ўрнини Астон Вилла ҳужумчиси Морган Рогерцга бой бериши мумкин. Каррагернинг таъкидлашича, бундай қарор турнир давомида катта шов-шувларга сабаб бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Оверлап нашрининг "Стикк то Футбол" подкастида сўзлаган Каррагер, Томас Тухель айни дамда 10-рақамли позиция учун Рогерцни маъқул кўраётганини айтди. Экспертнинг фикрича, Беллингэмнинг жароҳатлари ва жисмоний ҳолати билан боғлиқ муаммолар унинг имкониятларини пасайтириб юборган. Рогерц эса саралаш босқичидаги барча ўйинларда иштирок этиб, мураббий ишончини қозонган.
"Жуд Беллингем биринчи ўйинда асосий таркибда майдонга тушишига ишонмайман. У жароҳатлар туфайли унчалик яхши мавсум ўтказмади. Томас Тухель ва Беллингэм ўртасидаги муносабатлар бутун ёз давомида ОАВ диққат марказида бўлади. Агар у таркибга кирмаса, бу ҳақиқий медиа-циркка айланади", — дейди Каррагер.
Шу билан бирга, бошқа экспертлар ўртасида ҳам бу борада баҳслар авж олган. Микаҳ Ричардс Беллингэм каби суперюлдуз ҳар қандай ҳолатда ҳам майдонга тушиши шартлигини таъкидлаган бўлса, Гари Невилле мураббийнинг Фил Фоден ва Коул Палмер каби иқтидорларни қайдномадан четда қолдирганидан хавотирда эканини билдирди.
Каррагернинг тахминича, Рогерц турнирни асосий таркибда бошлайди, бироқ гуруҳ босқичининг учинчи ўйинига келиб, Беллингэм ўзининг тажрибаси ва маҳорати эвазига яна ўз жойини қайтариб олиши мумкин. Ҳозирча Томас Тухельнинг якуний қарори Англия терма жамоасининг чемпионатдаги тақдирини белгилаб бериши кутилмоқда.
…