Меҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирди
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида бугун старт олаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати нафақат шиддатли баҳслари, балки унинг атрофидаги сиёсий ва ташкилий можаролар билан ҳам дунё спорт жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Мусобақа бошланиши арафасида Осиё қитъасининг энг кучли вакилларидан бири ҳисобланган Эрон миллий терма жамоаси ва унинг асосий юлдузи, тажрибали ҳужумчи Меҳди Тареми томонидан берилган баёнот мухлислар ўртасида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Топ-ҳужумчининг таъкидлашича, жорий мундиал атрофидаги умумий вазият ва руҳий ҳолат жуда ҳам таранг тус олган.
Маълумот ўрнида айтиб ўтиш лозимки, Эрон миллий терма жамоаси ушбу нуфузли мусобақанинг гуруҳ босқичи доирасида океаниялик ноқулай рақиб Янги Зеландия, Европа гранди Бельгия ҳамда Африканинг шиддатли вакили Миср терма жамоаларига қарши плей-офф йўлланмаси учун аёвсиз кураш олиб боради.
Ўз фаолияти давомида катта тажриба тўплаган ва кўплаб йирик турнирларда қатнашган Эрон футболи афсонаси Меҳди Тареми оммавий ахборот воситалари ходимлари билан суҳбатда океан ортидаги илк таассуротлари билан ўртоқлашар экан, аввалги мусобақалар билан боғлиқ фарқни қуйидагича баён этди:
«Мен фаолиятим давомида учта Жаҳон чемпионатининг финал босқичида иштирок этиш бахтига муяссар бўлганман. Одатда, катта футбол байрамларида ўзига хос анъана бор: ҳаво лайнеридан тушиб, мусобақага мезбонлик қилаётган мамлакат тупроғига илк қадамингизни қўйган лаҳзадаёқ сизни ажойиб дўстона муҳит, юқори кайфият ва чексиз меҳмондўстлик руҳи қамраб олади. Киши ўзини ҳақиқий футбол карнавалига келиб қолгандек ҳис қилади.
Бироқ, жуда афсуски, бу галги Жаҳон чемпионатида мен бундай ёқимли ва илиқ туйғуларни умуман бошдан кечирмаяпман. Бу сафарги мундиал атрофидаги умумий вазият ва муҳит ниҳоятда кескин ҳамда таранг эканини сезиш қийин эмас. Очиғини айтганда, айрим спортчиларга виза беришни пайсалга солиш ёки умуман рад этиш каби нохуш ҳаракатлар ҳам жамоаларнинг руҳиятига ўз салбий таъсирини кўрсатмай қолмаяпти. Балки бу шунчаки менинг шахсий таассуротим ва қарашларимдир, аммо ҳақиқат шу», — дея вазиятга ўз муносабатини билдирди ҳужумчи.
Таъкидлаш жоизки, Меҳди Таремининг бундай хавотирли баёнот бериши бежиз эмас. Аввалроқ Эрон миллий терма жамоаси расмий делегациясининг бир қисмига, жумладан, техник ходимлар ва мутасаддиларга АҚШ ҳукумати томонидан кириш визалари берилмагани ҳақида расмий хабарлар тарқалган эди. Ушбу нохуш ҳолатга нисбатан Эрон футбол раҳбарияти ҳам тезкорлик билан ўз муносабатини билдириб, кескин баёнот эълон қилган:
«Америка Қўшма Штатлари ФИФА томонидан белгиланган халқаро қоидаларни ҳамда нуфузли мусобақа мезбони сифатида ўз зиммасига олган расмий мажбуриятларини қўпол равишда бузмоқда. Бу спорт майдонига соф сиёсий қарашлар ва манфаатлар асосида аралашишдан бошқа нарса эмас», — дейилади расмий баёнот матнида.
Гарчи ушбу ташкилий ва сиёсий тусдаги муаммолар мавжуд бўлса-да, миллионлаб футбол мухлислари яшил майдонда фақат соф ва чиройли футбол устувор бўлишига, спорт барча келишмовчиликлардан устун келишига умид боғлашмоқда. Биз ҳам Осиё қитъаси вакили бўлган Эрон терма жамоасига бўлажак шиддатли баҳсларда омад ёр бўлишини тилаймиз.
Жаҳон чемпионатидаги сиёсий ва тактик интригалар, Меҳди Таремининг янги голлари ҳамда мундиалнинг энг қайноқ, эксклюзив ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…