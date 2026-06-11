Меҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирди

·25·Спорт
Меҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирди

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида бугун старт олаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати нафақат шиддатли баҳслари, балки унинг атрофидаги сиёсий ва ташкилий можаролар билан ҳам дунё спорт жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Мусобақа бошланиши арафасида Осиё қитъасининг энг кучли вакилларидан бири ҳисобланган Эрон миллий терма жамоаси ва унинг асосий юлдузи, тажрибали ҳужумчи Меҳди Тареми томонидан берилган баёнот мухлислар ўртасида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Топ-ҳужумчининг таъкидлашича, жорий мундиал атрофидаги умумий вазият ва руҳий ҳолат жуда ҳам таранг тус олган.

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш лозимки, Эрон миллий терма жамоаси ушбу нуфузли мусобақанинг гуруҳ босқичи доирасида океаниялик ноқулай рақиб Янги Зеландия, Европа гранди Бельгия ҳамда Африканинг шиддатли вакили Миср терма жамоаларига қарши плей-офф йўлланмаси учун аёвсиз кураш олиб боради.

Ўз фаолияти давомида катта тажриба тўплаган ва кўплаб йирик турнирларда қатнашган Эрон футболи афсонаси Меҳди Тареми оммавий ахборот воситалари ходимлари билан суҳбатда океан ортидаги илк таассуротлари билан ўртоқлашар экан, аввалги мусобақалар билан боғлиқ фарқни қуйидагича баён этди:

«Мен фаолиятим давомида учта Жаҳон чемпионатининг финал босқичида иштирок этиш бахтига муяссар бўлганман. Одатда, катта футбол байрамларида ўзига хос анъана бор: ҳаво лайнеридан тушиб, мусобақага мезбонлик қилаётган мамлакат тупроғига илк қадамингизни қўйган лаҳзадаёқ сизни ажойиб дўстона муҳит, юқори кайфият ва чексиз меҳмондўстлик руҳи қамраб олади. Киши ўзини ҳақиқий футбол карнавалига келиб қолгандек ҳис қилади.

Бироқ, жуда афсуски, бу галги Жаҳон чемпионатида мен бундай ёқимли ва илиқ туйғуларни умуман бошдан кечирмаяпман. Бу сафарги мундиал атрофидаги умумий вазият ва муҳит ниҳоятда кескин ҳамда таранг эканини сезиш қийин эмас. Очиғини айтганда, айрим спортчиларга виза беришни пайсалга солиш ёки умуман рад этиш каби нохуш ҳаракатлар ҳам жамоаларнинг руҳиятига ўз салбий таъсирини кўрсатмай қолмаяпти. Балки бу шунчаки менинг шахсий таассуротим ва қарашларимдир, аммо ҳақиқат шу», — дея вазиятга ўз муносабатини билдирди ҳужумчи.

Таъкидлаш жоизки, Меҳди Таремининг бундай хавотирли баёнот бериши бежиз эмас. Аввалроқ Эрон миллий терма жамоаси расмий делегациясининг бир қисмига, жумладан, техник ходимлар ва мутасаддиларга АҚШ ҳукумати томонидан кириш визалари берилмагани ҳақида расмий хабарлар тарқалган эди. Ушбу нохуш ҳолатга нисбатан Эрон футбол раҳбарияти ҳам тезкорлик билан ўз муносабатини билдириб, кескин баёнот эълон қилган:

«Америка Қўшма Штатлари ФИФА томонидан белгиланган халқаро қоидаларни ҳамда нуфузли мусобақа мезбони сифатида ўз зиммасига олган расмий мажбуриятларини қўпол равишда бузмоқда. Бу спорт майдонига соф сиёсий қарашлар ва манфаатлар асосида аралашишдан бошқа нарса эмас», — дейилади расмий баёнот матнида.

Гарчи ушбу ташкилий ва сиёсий тусдаги муаммолар мавжуд бўлса-да, миллионлаб футбол мухлислари яшил майдонда фақат соф ва чиройли футбол устувор бўлишига, спорт барча келишмовчиликлардан устун келишига умид боғлашмоқда. Биз ҳам Осиё қитъаси вакили бўлган Эрон терма жамоасига бўлажак шиддатли баҳсларда омад ёр бўлишини тилаймиз.

Жаҳон чемпионатидаги сиёсий ва тактик интригалар, Меҳди Таремининг янги голлари ҳамда мундиалнинг энг қайноқ, эксклюзив ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Меҳди ТаремиИронБельгияЕгипетЖаңа Зеландия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Бугун, 06:40Сантяго Хименеснинг Милан даги инқирози: Боргетти муаммолар сабабини айтдиСантяго Хименеснинг Милан даги инқирози: Боргетти муаммолар сабабини айтдиБугун, 06:38Ўзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиЎзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 06:30Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиЎзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиБугун, 06:19Моуриньо «Реал»нинг Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қарши чиқдиМоуриньо «Реал»нинг Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қарши чиқдиБугун, 06:03«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқлади«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқладиБугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...