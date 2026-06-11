Англия терма жамоасида пеналти можароси: Беллингэм ва Гордон ўртасида нима бўлди?
Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати олдидан ўтказган сўнгги тайёргарлик ўйинида Жуд Беллингем ва Антонй Гордон иштирокида кутилмаган вазият юзага келди. Реал Мадрид юлдузи иккинчи бўлимда белгиланган пеналтини тепишга чоғланган эди, бироқ мураббийлар штаби кўрсатмасига кўра тўпни Барселона қанот ҳужумчисига топширишга мажбур бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Коста-Рикага қарши кечган ва 3:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда юз берган ушбу ҳолат кўпчиликнинг эътиборини тортди. Беллингэм дастлаб тўпни ўз қўлига олиб, ҳисобни йириклаштиришни ният қилган эди. Аммо захира ўриндиғидан келган кўрсатмадан сўнг, у тўпни Гордонга берди. Антонй Гордон эса имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
Ўйиндан сўнг терма жамоа бош мураббийи Томас Тухель майдондаги тушунмовчиликка изоҳ берди. Унинг сўзларига кўра, бу ҳолат футболчиларнинг худбинлиги эмас, балки мураббийлар штаби томонидан йўл қўйилган мулоқот хатоси натижасидир. Кўплаб ўзгаришлар амалга оширилгани сабабли, пеналти тепувчилар кетма-кетлиги чалкашиб кетган.
“Жамоада кўплаб алмаштиришлар бўлди ва ижрочилар тартиби бироз ноаниқ бўлиб қолди. Антонй иккинчи рақамли пеналтичи эди. Одатда бу рўйхат кийиниш хонасида осиғлиқ туради, аммо бу сафар вазиятни оғзаки тушунтиришимизга тўғри келди. Бу бизнинг масъулиятимиз эди”, — деди немис мутахассиси.
Шунингдек, Тухель Жуд Беллингемнинг майдон марказидаги меҳнаткашлигини алоҳида эътироф этди. У ёш юлдузнинг Гарри Кейн, Эллиот Андерсон ва Деклан Рисе билан илк бор биргаликда ҳаракат қилганини ва жамоавий ўйинга тез мослашганини таъкидлади. Мураббий турнир олдидан таркиб борасида якуний қарорга келишга шошилмаётганини ҳам қўшимча қилди.
…