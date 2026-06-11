Англия терма жамоасида пеналти можароси: Беллингэм ва Гордон ўртасида нима бўлди?

·39·Спорт
Англия терма жамоасида пеналти можароси: Беллингэм ва Гордон ўртасида нима бўлди?

Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати олдидан ўтказган сўнгги тайёргарлик ўйинида Жуд Беллингем ва Антонй Гордон иштирокида кутилмаган вазият юзага келди. Реал Мадрид юлдузи иккинчи бўлимда белгиланган пеналтини тепишга чоғланган эди, бироқ мураббийлар штаби кўрсатмасига кўра тўпни Барселона қанот ҳужумчисига топширишга мажбур бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Коста-Рикага қарши кечган ва 3:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда юз берган ушбу ҳолат кўпчиликнинг эътиборини тортди. Беллингэм дастлаб тўпни ўз қўлига олиб, ҳисобни йириклаштиришни ният қилган эди. Аммо захира ўриндиғидан келган кўрсатмадан сўнг, у тўпни Гордонга берди. Антонй Гордон эса имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.

Ўйиндан сўнг терма жамоа бош мураббийи Томас Тухель майдондаги тушунмовчиликка изоҳ берди. Унинг сўзларига кўра, бу ҳолат футболчиларнинг худбинлиги эмас, балки мураббийлар штаби томонидан йўл қўйилган мулоқот хатоси натижасидир. Кўплаб ўзгаришлар амалга оширилгани сабабли, пеналти тепувчилар кетма-кетлиги чалкашиб кетган.

“Жамоада кўплаб алмаштиришлар бўлди ва ижрочилар тартиби бироз ноаниқ бўлиб қолди. Антонй иккинчи рақамли пеналтичи эди. Одатда бу рўйхат кийиниш хонасида осиғлиқ туради, аммо бу сафар вазиятни оғзаки тушунтиришимизга тўғри келди. Бу бизнинг масъулиятимиз эди”, — деди немис мутахассиси.

Шунингдек, Тухель Жуд Беллингемнинг майдон марказидаги меҳнаткашлигини алоҳида эътироф этди. У ёш юлдузнинг Гарри Кейн, Эллиот Андерсон ва Деклан Рисе билан илк бор биргаликда ҳаракат қилганини ва жамоавий ўйинга тез мослашганини таъкидлади. Мураббий турнир олдидан таркиб борасида якуний қарорга келишга шошилмаётганини ҳам қўшимча қилди.

АнглияЖуд БеллингемАнтонй ГордонТомас ТухельРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгдиКриштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгдиБугун, 07:16Англия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этдиАнглия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 06:49Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Бугун, 06:40Сантяго Хименеснинг Милан даги инқирози: Боргетти муаммолар сабабини айтдиСантяго Хименеснинг Милан даги инқирози: Боргетти муаммолар сабабини айтдиБугун, 06:38Ўзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиЎзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 06:30Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиЎзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиБугун, 06:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...