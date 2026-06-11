Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эслади
Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламининг энг қувноқ, кутилмаган ҳазиллари ва даҳшатли нокаутлари билан танилган афсонавий вакили, америкалик тажрибали оғир вазнли спортчи Деррик Льюис яна диққат марказида турибди. Спорт олами «UFC Freedom 250» супер-турнири доирасида Илия Топурия, Жастин Гэтжи ва Алекс Перрейра иштирокидаги марказий жангларни интизорлик билан кутаётган бир пайтда, «Қора маҳлуқ» лақабли Льюис ўзининг навбатдаги чиқиши билан мухлисларга аъло кайфият улашди. Очиқ осмон остида ташкил этиладиган бўлажак ўзига хос жанги олдидан ўтказилган расмий матбуот анжуманида тажрибали жангчи журналистларнинг саволларига ўзига хос тарзда, пичинг ва ҳазил аралаш жавоб қайтарди.
Матбуот ходимлари билан учрашувда Деррик Льюис очиқ ҳавода ва стадионларда жанг қилиш борасида аллақачон «катта тажриба»га эга эканлигини киноя билан ифодалаб, ўзининг ўтмишидаги нохуш, аммо кулгили хотирани ёдга олди:
«Тўғрисини айтсам, ҳаётимда охирги марта кўчада, яъни очиқ осмон остида муштлашганимда, бунинг оқибати яхши тугамаган — нақд уч ярим йилга панжара ортига равона бўлгандим (кулади). Шунинг учун очиқ ҳавода, табиат қўйнида рақиблар билан ҳисоб-китоб қилиш бўйича менда етарлича "тажриба" бор, деб айта оламан.
Бундан ташқари, мен ҳозир Техас штатида истиқомат қиламан. У ернинг иқлими ўзига хос — кун бўйи атрофда чивинлар учиб юради, турли ҳашаротлар тўхтовсиз ҳужум қилади. Қисқаси, улар кун бўйи менинг бошимни қотиришади, тинчлик беришмайди. Бироқ мен бундай ноқулай шароитларга, жазирама ва ҳашаротлар ҳужумига аллақачон ўрганиб, мослашиб қолганман. Очиқ осмон остидаги октагон мени асло қўрқита олмайди», — дея даврага кулги улашди машҳур оғир вазнли жангчи.
Эслатиб ўтиш жоизки, айни пайтда 41 ёшни қаршилаган ва фаолияти давомида кўплаб рекордларни янгилаган Деррик Льюис (29 та ғалаба, 13 та мағлубият, 1 та дуранг ва 1 та бекор қилинган жанг) шу йилнинг 15 июнь санасида октагонга кўтарилади. «UFC Freedom 250» турнири доирасида унга мағлубият нималигини билмай келаётган ёш ва хавфли ҳамюрти Жош Хокит (9-0) рақиблик қилади. Тажриба ва ёшлик шиддати тўқнашадиган ушбу оғир вазнлилар жанги турнирнинг энг ёрқин воқеаларидан бири бўлиши шубҳасиз.
Деррик Льюиснинг очиқ ҳаводаги янги нокаути тафсилотлари, «UFC Freedom 250» турнирининг энг сара лаҳзалари ва ММА оламига оид энг қайноқ, эксклюзив ҳамда шов-шувли мақолаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…