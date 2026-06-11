Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эслади

·0·Спорт
Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эслади

Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламининг энг қувноқ, кутилмаган ҳазиллари ва даҳшатли нокаутлари билан танилган афсонавий вакили, америкалик тажрибали оғир вазнли спортчи Деррик Льюис яна диққат марказида турибди. Спорт олами «UFC Freedom 250» супер-турнири доирасида Илия Топурия, Жастин Гэтжи ва Алекс Перрейра иштирокидаги марказий жангларни интизорлик билан кутаётган бир пайтда, «Қора маҳлуқ» лақабли Льюис ўзининг навбатдаги чиқиши билан мухлисларга аъло кайфият улашди. Очиқ осмон остида ташкил этиладиган бўлажак ўзига хос жанги олдидан ўтказилган расмий матбуот анжуманида тажрибали жангчи журналистларнинг саволларига ўзига хос тарзда, пичинг ва ҳазил аралаш жавоб қайтарди.

Матбуот ходимлари билан учрашувда Деррик Льюис очиқ ҳавода ва стадионларда жанг қилиш борасида аллақачон «катта тажриба»га эга эканлигини киноя билан ифодалаб, ўзининг ўтмишидаги нохуш, аммо кулгили хотирани ёдга олди:

«Тўғрисини айтсам, ҳаётимда охирги марта кўчада, яъни очиқ осмон остида муштлашганимда, бунинг оқибати яхши тугамаган — нақд уч ярим йилга панжара ортига равона бўлгандим (кулади). Шунинг учун очиқ ҳавода, табиат қўйнида рақиблар билан ҳисоб-китоб қилиш бўйича менда етарлича "тажриба" бор, деб айта оламан.

Бундан ташқари, мен ҳозир Техас штатида истиқомат қиламан. У ернинг иқлими ўзига хос — кун бўйи атрофда чивинлар учиб юради, турли ҳашаротлар тўхтовсиз ҳужум қилади. Қисқаси, улар кун бўйи менинг бошимни қотиришади, тинчлик беришмайди. Бироқ мен бундай ноқулай шароитларга, жазирама ва ҳашаротлар ҳужумига аллақачон ўрганиб, мослашиб қолганман. Очиқ осмон остидаги октагон мени асло қўрқита олмайди», — дея даврага кулги улашди машҳур оғир вазнли жангчи.

Эслатиб ўтиш жоизки, айни пайтда 41 ёшни қаршилаган ва фаолияти давомида кўплаб рекордларни янгилаган Деррик Льюис (29 та ғалаба, 13 та мағлубият, 1 та дуранг ва 1 та бекор қилинган жанг) шу йилнинг 15 июнь санасида октагонга кўтарилади. «UFC Freedom 250» турнири доирасида унга мағлубият нималигини билмай келаётган ёш ва хавфли ҳамюрти Жош Хокит (9-0) рақиблик қилади. Тажриба ва ёшлик шиддати тўқнашадиган ушбу оғир вазнлилар жанги турнирнинг энг ёрқин воқеаларидан бири бўлиши шубҳасиз.

Деррик Льюиснинг очиқ ҳаводаги янги нокаути тафсилотлари, «UFC Freedom 250» турнирининг энг сара лаҳзалари ва ММА оламига оид энг қайноқ, эксклюзив ҳамда шов-шувли мақолаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиИлия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиБугун, 12:41Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Бугун, 12:36Кйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиКйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиБугун, 12:13Алпҳонсо Давиес: Канада футболи афсонаси ЖЧ-2026 олдидан жароҳат билан курашмоқдаАлпҳонсо Давиес: Канада футболи афсонаси ЖЧ-2026 олдидан жароҳат билан курашмоқдаБугун, 12:12ФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиБугун, 12:07Инфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиИнфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиБугун, 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...