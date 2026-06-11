«Башакшеҳир»дан Аббос Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабат
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг қайноқ ва ҳаяжонли кунлари расман старт олди! Бутун сайёра интизорлик билан кутган ушбу тарихий мусобақада ўз тарихида илк бор финал босқичига йўлланмани қўлга киритган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва ундаги юлдузларимиз атрофидаги хабарлар хориж ОАВларининг ҳам диққат марказида турибди. Хусусан, юртимиз футболининг порлоқ юлдузи ва миллионлаб мухлисларнинг севимли ўйинчиси Аббосбек Файзуллаев ҳақида у тўп сураётган Туркиянинг номдор «Башакшеҳир» клуби раҳбарияти томонидан ниҳоятда ёқимли ва далда берувчи фикрлар билдирилди.
Истанбул клубининг расмий матбуот котиби Гёкхан Йилмаз турк ОАВлари учун берган баёнотида жамоа шарафини ҳимоя қилаётган ўзбекистонлик иқтидор эгасининг имкониятларини юқори баҳолади ва унга катта ишонч билдирди:
«Жорий Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган клубимизнинг барча — беш нафар футболчисига чин қалбимиздан омад ва зафарлар тилаймиз. Улар қаторида биз Аббосбек Файзуллаевдан ҳам ўз миллий терма жамоаси таркибида мазмунли ва муносиб ўйин кутяпмиз. Унинг салоҳиятига, майдондаги сеҳрли ҳаракатларига тўлиқ ишонамиз. Умид қиламизки, у ушбу нуфузли мусобақада нафақат Ўзбекистон, балки "Башакшеҳир" номини ҳам дунёга танитади», — дея таъкидлади Гёкхан Йилмаз.
Мухлисларимизга яхши маълумки, Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» ушбу тарихий мусобақани «K» гуруҳида бошлашади. Вакилларимиз гуруҳ босқичи доирасида дунё футболи грандларидан бири, Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия, Жанубий Американинг шиддатли жамоаси Колумбия ҳамда Африка қитъаси матонати бўлмиш Конго Демократик Республикаси терма жамоаларига қарши кейинги босқич йўлланмаси учун баҳс олиб боради. Бундай қийин ва интригаларга бой гуруҳда Аббосбек Файзуллаев каби креатив ярим ҳимоячиларнинг тезкор ва кутилмаган юришлари жамоамиз учун ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади.
Эслатиб ўтиш жоизки, футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати баҳслари бугун, 11 июнь санасидан эътиборан старт олди ва жорий йилнинг 19 июлига қадар давом этади. Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев каби қаҳрамонларимиз мана шу яшил майдонларда янги тарих яратишларига ишониб қоламиз!
Аббосбек Файзуллаевнинг мундиалдаги илк тарихий ўйини тафсилотлари, «Башакшеҳир» лагеридан эксклюзив янгиликлар ва Жаҳон чемпионатининг барча қайноқ ва шов-шувли хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…