«Башакшеҳир»дан Аббос Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабат

·44·Спорт
«Башакшеҳир»дан Аббос Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабат

Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг қайноқ ва ҳаяжонли кунлари расман старт олди! Бутун сайёра интизорлик билан кутган ушбу тарихий мусобақада ўз тарихида илк бор финал босқичига йўлланмани қўлга киритган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва ундаги юлдузларимиз атрофидаги хабарлар хориж ОАВларининг ҳам диққат марказида турибди. Хусусан, юртимиз футболининг порлоқ юлдузи ва миллионлаб мухлисларнинг севимли ўйинчиси Аббосбек Файзуллаев ҳақида у тўп сураётган Туркиянинг номдор «Башакшеҳир» клуби раҳбарияти томонидан ниҳоятда ёқимли ва далда берувчи фикрлар билдирилди.

Истанбул клубининг расмий матбуот котиби Гёкхан Йилмаз турк ОАВлари учун берган баёнотида жамоа шарафини ҳимоя қилаётган ўзбекистонлик иқтидор эгасининг имкониятларини юқори баҳолади ва унга катта ишонч билдирди:

«Жорий Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган клубимизнинг барча — беш нафар футболчисига чин қалбимиздан омад ва зафарлар тилаймиз. Улар қаторида биз Аббосбек Файзуллаевдан ҳам ўз миллий терма жамоаси таркибида мазмунли ва муносиб ўйин кутяпмиз. Унинг салоҳиятига, майдондаги сеҳрли ҳаракатларига тўлиқ ишонамиз. Умид қиламизки, у ушбу нуфузли мусобақада нафақат Ўзбекистон, балки "Башакшеҳир" номини ҳам дунёга танитади», — дея таъкидлади Гёкхан Йилмаз.

Мухлисларимизга яхши маълумки, Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» ушбу тарихий мусобақани «K» гуруҳида бошлашади. Вакилларимиз гуруҳ босқичи доирасида дунё футболи грандларидан бири, Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия, Жанубий Американинг шиддатли жамоаси Колумбия ҳамда Африка қитъаси матонати бўлмиш Конго Демократик Республикаси терма жамоаларига қарши кейинги босқич йўлланмаси учун баҳс олиб боради. Бундай қийин ва интригаларга бой гуруҳда Аббосбек Файзуллаев каби креатив ярим ҳимоячиларнинг тезкор ва кутилмаган юришлари жамоамиз учун ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади.

Эслатиб ўтиш жоизки, футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати баҳслари бугун, 11 июнь санасидан эътиборан старт олди ва жорий йилнинг 19 июлига қадар давом этади. Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев каби қаҳрамонларимиз мана шу яшил майдонларда янги тарих яратишларига ишониб қоламиз!

Аббосбек Файзуллаевнинг мундиалдаги илк тарихий ўйини тафсилотлари, «Башакшеҳир» лагеридан эксклюзив янгиликлар ва Жаҳон чемпионатининг барча қайноқ ва шов-шувли хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Аббосбек ФайзуллаевБашакшеҳирЎзбекистонГёкхан ЙилмазФабио Каннаваро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Девид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитдиДевид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитдиБугун, 13:33Трент Александер-Арнолд Англия Премер-лигасига қайтадими?Трент Александер-Арнолд Англия Премер-лигасига қайтадими?Бугун, 13:11Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Бугун, 13:00Тедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиТедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиБугун, 12:56Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиЛьюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиБугун, 12:48Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиИлия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиБугун, 12:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...